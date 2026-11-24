Path of Exile 2 verlässt den Early Access und startet in die 1.0-Version. Was das große Update bringt und was sich ändert, lest ihr hier bei MeinMMO.

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Release, Preis, Inhalt und Wipe – Die wichtigsten Infos im Überblick

Wann ist der 1.0-Release? Path of Exile 2 erscheint am 11. Dezember 2026 in der Vollversion mit 1.0. Wird Path of Exile 2 dann kostenlos? Ja, mit 1.0 wird PoE 2 free-to-play. Ihr könnt dann also völlig kostenlos reinstarten und loszocken. Welche Neuerungen gibt es mit dem Release? Folgende Features sind mit dem 1.0-Update spielbar: Abschluss der Kampagne Akte 5 und 6

Zwei neue Klassen Schatten Assassine & Spion Duellant Waffenmeister & Ritter

Neue Liga Conquerors of Wraeclast

Neue Ausrüstung und Gegenstände Über 40 neue einzigartige Gegenstände

Anpassungen an Fähigkeitenbäumen Aufbau überarbeitet Hunderte neue Optionen Juwelenfassungen jetzt in Clustern zuweisen statt einzeln

Änderungen an den Klassen Söldner Aszendenz: Die Infernalistin Aszendenz: Die Blutmagierin Aszendenz: Akolyth von Chayula

Neue Gemmen und Überarbeitung von Unterstützungen Gibt es einen Wipe? Nein, alle bestehenden Charaktere können weiter gespielt werden. Sie werden in eine separate Early-Access-Liga verschoben, sodass sie allerdings keinen Einfluss auf den Neustart durch 1.0 haben. Auf welchen Plattformen gibt es den 1.0-Release? Auf allen bisher auch verfügbaren Plattformen, also PC, Mac, Steam, Epic Games Store, PlayStation und Xbox. Ebenso ist PoE 2 auf dem Steam Deck spielbar.

Auf den kommenden Seiten findet ihr zusätzliche Infos zu den neuen Inhalten und Änderungen:

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus ist eigentlich stolzer Diablo-Verfechter und hat das Hack&Slay Path of Exile 2 eher vorgezogen. Doch er konnte im Rahmen der gamescom den neuen Duellanten bereits spielen und ist nach 30 Minuten überzeugt, dem Ganzen doch mehr eine Chance zu geben: Ich wollte Diablo ewig treu bleiben, aber nach 30 Minuten mit der neuen Klasse in Path of Exile 2 fällt es mir schwer