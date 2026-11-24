Path of Exile 2 verlässt den Early Access und startet in die 1.0-Version. Was das große Update bringt und was sich ändert, lest ihr hier bei MeinMMO.
Über das Inhaltsverzeichnis kommt ihr direkt zu den Antworten, die ihr sucht:
Release, Preis, Inhalt und Wipe – Die wichtigsten Infos im Überblick
Wann ist der 1.0-Release?
Path of Exile 2 erscheint am 11. Dezember 2026 in der Vollversion mit 1.0.
Wird Path of Exile 2 dann kostenlos?
Ja, mit 1.0 wird PoE 2 free-to-play. Ihr könnt dann also völlig kostenlos reinstarten und loszocken.
Welche Neuerungen gibt es mit dem Release?
Folgende Features sind mit dem 1.0-Update spielbar:
- Abschluss der Kampagne
- Akte 5 und 6
- Zwei neue Klassen
- Schatten
- Assassine & Spion
- Duellant
- Waffenmeister & Ritter
- Schatten
- Neue Liga
- Conquerors of Wraeclast
- Neue Ausrüstung und Gegenstände
- Über 40 neue einzigartige Gegenstände
- Anpassungen an Fähigkeitenbäumen
- Aufbau überarbeitet
- Hunderte neue Optionen
- Juwelenfassungen jetzt in Clustern zuweisen statt einzeln
- Änderungen an den Klassen
- Söldner
- Aszendenz: Die Infernalistin
- Aszendenz: Die Blutmagierin
- Aszendenz: Akolyth von Chayula
- Neue Gemmen und Überarbeitung von Unterstützungen
Gibt es einen Wipe?
Nein, alle bestehenden Charaktere können weiter gespielt werden. Sie werden in eine separate Early-Access-Liga verschoben, sodass sie allerdings keinen Einfluss auf den Neustart durch 1.0 haben.
Auf welchen Plattformen gibt es den 1.0-Release?
Auf allen bisher auch verfügbaren Plattformen, also PC, Mac, Steam, Epic Games Store, PlayStation und Xbox. Ebenso ist PoE 2 auf dem Steam Deck spielbar.
Auf den kommenden Seiten findet ihr zusätzliche Infos zu den neuen Inhalten und Änderungen:
MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus ist eigentlich stolzer Diablo-Verfechter und hat das Hack&Slay Path of Exile 2 eher vorgezogen. Doch er konnte im Rahmen der gamescom den neuen Duellanten bereits spielen und ist nach 30 Minuten überzeugt, dem Ganzen doch mehr eine Chance zu geben: Ich wollte Diablo ewig treu bleiben, aber nach 30 Minuten mit der neuen Klasse in Path of Exile 2 fällt es mir schwer
Deine Meinung ist uns wichtig!
Gefällt dir der Artikel? Hast du irgendwelche Kommentare? Sag uns, was du denkst!
Kommentare