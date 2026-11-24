Nach der x-ten Runde Call of Duty oder der endlosen Grind-Session in WoW nachts um drei muss der nächste Koffein-Kick einfach stimmen. Wenn euch der immer gleiche Vollautomaten-Einheitsbrei oder überteuerter Kapsel-Kaffee (und der Müll erst) längst zum Halse raushängen, ist es Zeit für das einzig Wahre: einen echten Siebträger.

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Damit holt ihr das absolute Maximum an Geschmack und Koffein aus den Bohnen. Und wer jetzt jammervoll sinniert, das solche Elite-Geräte doch unbezahlbar seien: Nein! Denn aktuell könnt ihr bei MediaMarkt richtig fett sparen: Die Tchibo „Lapressa“ aus Edelstahl gibt es in einem echt krassen Deal.

Denn gutes Barista-Feeling im Gaming-Zimmer muss wirklich nicht immer direkt hunderte Euro kosten! Hier bekommt ihr ein Top-Gerät für weniger als 10 Döner!

Der Tchibo Siebträger „Lapressa“ bringt echten italienischen Espresso nach Hause.

Die Features der Tchibo „Lapressa“: Klein, stark und unfassbar günstig

MediaMarkt haut das Ding gerade für lächerliche 69,00 Euro raus. Das ist ein gigantischer Rabatt und der Versand ist obendrein noch kostenlos! Hier spart ihr also wirklich gutes Geld!

Damit verfrachtet ihr die echten italienischen Kaffeespezialitäten direkt an euren Schreibtisch, ohne euch in Unkosten zu stürzen. Die silberne Maschine aus Edelstahl sieht nicht nur schick neben eurem Setup aus, sondern bringt genau das mit, was ihr für die gescheite Espresso-Produktion braucht. Alle Features der Geräts sind hier im Überblick:

Zwei doppelwandige Siebeinsätze: Ihr bekommt direkt Einsätze für die Zubereitung von einfachem oder doppeltem Espresso geliefert.

Ihr bekommt direkt Einsätze für die Zubereitung von einfachem oder doppeltem Espresso geliefert. Volle Kontrolle: Im Gegensatz zum Vollautomaten bestimmt ihr selbst über Mahlgrad, Wassermenge und Kaffeepulvermenge. So könnt ihr euch exakt den Espresso ziehen, der euch am besten schmeckt (und der am besten wachhält).

Im Gegensatz zum Vollautomaten bestimmt ihr selbst über Mahlgrad, Wassermenge und Kaffeepulvermenge. So könnt ihr euch exakt den Espresso ziehen, der euch am besten schmeckt (und der am besten wachhält). Doppelter Auslauf: Wenn die Duo-Session läuft, zieht ihr euch einfach gleichzeitig zwei Espresso-Shots. Der Auslauf macht es möglich.

Wenn die Duo-Session läuft, zieht ihr euch einfach gleichzeitig zwei Espresso-Shots. Der Auslauf macht es möglich. Drehbare Milchschaumdüse: Ihr habt Bock auf Cappuccino, Latte Macchiato oder einen Flat White? Mit der integrierten Milchschaumdüse bestimmt ihr Temperatur und Konsistenz des Schaums exakt nach euren Vorlieben.

Ihr habt Bock auf Cappuccino, Latte Macchiato oder einen Flat White? Mit der integrierten Milchschaumdüse bestimmt ihr Temperatur und Konsistenz des Schaums exakt nach euren Vorlieben. Kompaktes Design: Mit ihrem silber-schwarzen Gehäuse und dem platzsparenden Aufbau passt die Maschine auch auf euren kleinsten Beistelltisch oder in eine kleine Studi-Bude.

Schlagt bei deisem starken Deal also unbesorgt zu und holt euch endlich gescheiten Kaffee zum absoluten Hammerpreis!

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