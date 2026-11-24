In RuneScape lief ein Event, bei dem Spieler bestimmte Echtgeld-Items gegen Ingame-Währungen eintauschen konnte. Die Vernichtung von mehr als 1,5 Milliarden Items markiert einen Meilenstein im Kampf des MMORPGs gegen bestimmte Mikrotransaktionen.

Um welches MMORPG geht es? Das Traditions-MMORPG RuneScape hat gerade einen Meilenstein beim Umkrempeln seiner Mikrotransaktionen erreicht und mehr als 1,5 Milliarden Items dauerhaft aus dem Spiel entfernt.

Bereits im November 2025 hatte Jagex angekündigt, sich nach über 10 Jahren vom Lootbox-System in RuneScape 3 zu verabschieden und seine Mikrotransaktionen zu überarbeiten. „Treasure Hunter“ erlaubte es Spielern, Schlüssel zu kaufen, um damit Kisten mit kosmetischen Items, Bonus-XP und anderen Preisen zu öffnen.

Schon im Januar hatte Jagex den Verkauf der Schlüssel beendet. Über das Jahr hinweg wurde weiter am Mikrotransaktions-System geschraubt: Der Fokus sollte weg von Items, mit denen man Teile des Gameplays überspringen oder beschleunigen kann, und hin zu Cosmetics.

Mit einem großen Events wurden die Items jetzt vernichtet.

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MMORPG zahlt Spielern 165 Milliarden Gold für Echtgeld-Items

Was für Items wurden jetzt zerstört? Im September hatte Jagex angekündigt, Mikrotransaktions-Items, die sofortige XP oder Bonus-XP gewähren, zu überarbeiten oder ganz aus dem Spiel zu entfernen. Vom 16. bis zum 23. November lief in RuneScape ein Event, bei dem Spieler qualifizierte Echtgeld-Items und -Währungen gegen Ingame-Gold eintauschen konnten. Nach Ablauf des Events wurden die Items zerstört.

Wer seine Schätze während des Zeitraums nicht beim Well of Restoration abgegeben hat, erhielt nur ein Viertel der Münzen. Zuvor lief im MMORPG noch ein XP-Event, bei dem Spieler noch ein letztes Mal ordentlich von den Items profitieren konnten.

In einer Pressemeldung vom 24. November verkündete Jagex, dass mehr als 1,56 Milliarden Items für immer aus dem Spiel verbannt wurden. Tausende Spieler hatten am Event teilgenommen und ihre Schätze in den Brunnen geworfen. Insgesamt wurden 165 Milliarden Goldmünzen während des Events generiert.

Was haltet ihr von solchen XP-Items? Findet ihr die Entscheidung von Runescape gut, oder habt ihr nichts dagegen, euch den Grind ein wenig zu erleichtern?

Auf der anderen Seite der Mikrotransaktions-Debatte befindet sich aktuell Aion 2. Bereits im Vorfeld war klar, dass das MMORPG mit einigen Pay2Win-Elementen in den Westen kommen würde. Knapp zwei Monate später äußern Spieler Frust über die Monetarisierung, den Spielerzahlen tut das jedoch kaum einen Abbruch. Aion 2 behält 7 Wochen nach Release zahlreiche Spieler, aber der Unmut wächst