Ninja-Looting ist in WoW Forever ein Problem. Doch die Spielerschaft hat eine simple, aber geniale Lösung dafür gefunden.

Wer in World of Warcraft Forever genug Geld für das gewöhnliche oder gar schnelle Reiten will, der muss kreativ werden: Entweder man farmt anständig, oder aber man betrügt – eine Option, die offenbar viele ausnutzen. Ninja-Looter gab es schon immer in World of Warcraft doch gerade scheinen sie ein Problem zu sein. Die Community fordert eine simple Lösung, die Ninja-Looting im Keim ersticken würde.

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Was ist das Problem? Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben seltene Items in World of Warcraft Forever noch einen extrem hohen Werte. Sogenannte „Random Epics“ oder auch gute, blaue Beute, die erst beim Anlegen gebunden wird, kann viele Goldmünzen im Auktionshaus einbringen.

In aller Regel gilt daher die Regel: Alle würfeln Gier, der Sieger darf das Item dann verkaufen.

Doch gerade hier treten immer mal wieder Ninja-Looter auf den Plan: Sie warten, bis alle anderen „Gier“ gewählt haben, nur um dann als letzte Person einfach „Bedarf“ zu würfeln, sich das Item einzusacken und zu verschwinden.

Seelenbindung würde Ninja-Lootern den Antrieb nehmen

Was ist der Vorschlag der Community? Im Subreddit von WoW Forever gibt es eine angeregte Diskussion über eine Möglichkeit, wie man Ninja-Looting verhindern kann. Der Vorschlag von Kurt_Ottman:

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Wenn man einen Gegenstand über einen „Bedarf“-Wurf bekommt, dann sollte das Item sofort seelengebunden werden, sprich: Es kann nur noch von dem Charakter getragen werden, der das Item erlangt hat und kann nicht länger verkauft werden.

Ich weiß nicht, warum das noch nicht umgesetzt wurde. Wenn man etwas mit Bedarf erwürfelt, dann bedeutet es, dass du es brauchst und nicht andere. Also sollte das Item dann nur noch von dir verwendet werden können. Ja, ein wenig Reibung ist wichtig in WoW Forever, klar, aber wir brauchen keine Leute, die Bedarf würfeln, um ein Item dann zu verkaufen. Dafür ist doch „Gier“ da. Wenn alle auf ein BoE-Item Gier würfeln, dann kannst du es verkaufen.

Community findet die Idee klasse, gibt viel Zustimmung: Mit über 3.500 Upvotes wurde der Beitrag zu 90 % positiv bewertet und findet offenbar eine Mehrheit in der Reddit-Community von WoW Forever. Auch die meisten Kommentare sehen darin eine gute Lösung, um das Problem zu beheben:

„Wenn faires Verhalten optional ist, wirst du immer ein paar schwarze Schafe haben. Mit dem Megaserver gibt es auch keine Sorge um den „Server-Ruf“. Du kannst einfach Bedarf spammen und davon ausgehen, diese Leute nie wieder zu sehen.“ – SleepyBoy

„Ich wünschte, ich könnte ein ganzes Jahr von Upvotes zurückfordern und sie alle diesem Beitrag geben.“ – Roden11

„Fügt eine neue Plünderoption hinzu: Bindung bei Bedarf. Es gibt keinen Grund, das Bestehende zu ändern, aber einfach eine neue Option für alle, die das wollen.“ – InducedLobotomy

Cortyn meint: Zum Glück bin ich in WoW Forever bisher von solchem Loot-Drama verschont geblieben – von einem einzigen Vorfall, bei dem wohl alle unterschiedliche Erwartungen hatten, ob man auf eine 16-Platz-Tasche Bedarf oder Gier würfelt, mal abgesehen. Das mag einer der Vorteile des Rollenspiel-Regelwerkes sein, dass es hier einfach etwas sozialer zugeht.

Grundsätzlich begrüße ich den Vorschlag aber. Ich kann verstehen, dass Ninja-Looting frustriert und es bestraft vor allem jene Spieler, die mit gutem Gewissen zuerst auf „Gier“ drücken, eben weil das so der Brauch ist. Wenn man einige Male an Ninja-Looter geraten ist, dann „verdirbt“ man auch die gutgläubigen Spieler, die dann selbst immer häufiger Bedarf drücken. Ein Teufelskreis, den man durchbrechen sollte und für den eine neue Loot-Option sinnvoll wäre. Oder wie seht ihr das?

Viele kommen auch gar nicht erst in den Genuss von Dungeons, denn kaum jemand spielt Heiler in WoW Forever …