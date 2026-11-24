Ninja-Looting ist in WoW Forever ein Problem. Doch die Spielerschaft hat eine simple, aber geniale Lösung dafür gefunden.
Wer in World of Warcraft Forever genug Geld für das gewöhnliche oder gar schnelle Reiten will, der muss kreativ werden: Entweder man farmt anständig, oder aber man betrügt – eine Option, die offenbar viele ausnutzen. Ninja-Looter gab es schon immer in World of Warcraft doch gerade scheinen sie ein Problem zu sein. Die Community fordert eine simple Lösung, die Ninja-Looting im Keim ersticken würde.
Was ist das Problem? Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben seltene Items in World of Warcraft Forever noch einen extrem hohen Werte. Sogenannte „Random Epics“ oder auch gute, blaue Beute, die erst beim Anlegen gebunden wird, kann viele Goldmünzen im Auktionshaus einbringen.
In aller Regel gilt daher die Regel: Alle würfeln Gier, der Sieger darf das Item dann verkaufen.
Doch gerade hier treten immer mal wieder Ninja-Looter auf den Plan: Sie warten, bis alle anderen „Gier“ gewählt haben, nur um dann als letzte Person einfach „Bedarf“ zu würfeln, sich das Item einzusacken und zu verschwinden.
Seelenbindung würde Ninja-Lootern den Antrieb nehmen
Was ist der Vorschlag der Community? Im Subreddit von WoW Forever gibt es eine angeregte Diskussion über eine Möglichkeit, wie man Ninja-Looting verhindern kann. Der Vorschlag von Kurt_Ottman:
Wenn man einen Gegenstand über einen „Bedarf“-Wurf bekommt, dann sollte das Item sofort seelengebunden werden, sprich: Es kann nur noch von dem Charakter getragen werden, der das Item erlangt hat und kann nicht länger verkauft werden.
Ich weiß nicht, warum das noch nicht umgesetzt wurde. Wenn man etwas mit Bedarf erwürfelt, dann bedeutet es, dass du es brauchst und nicht andere. Also sollte das Item dann nur noch von dir verwendet werden können. Ja, ein wenig Reibung ist wichtig in WoW Forever, klar, aber wir brauchen keine Leute, die Bedarf würfeln, um ein Item dann zu verkaufen. Dafür ist doch „Gier“ da. Wenn alle auf ein BoE-Item Gier würfeln, dann kannst du es verkaufen.
Community findet die Idee klasse, gibt viel Zustimmung: Mit über 3.500 Upvotes wurde der Beitrag zu 90 % positiv bewertet und findet offenbar eine Mehrheit in der Reddit-Community von WoW Forever. Auch die meisten Kommentare sehen darin eine gute Lösung, um das Problem zu beheben:
- „Wenn faires Verhalten optional ist, wirst du immer ein paar schwarze Schafe haben. Mit dem Megaserver gibt es auch keine Sorge um den „Server-Ruf“. Du kannst einfach Bedarf spammen und davon ausgehen, diese Leute nie wieder zu sehen.“ – SleepyBoy
- „Ich wünschte, ich könnte ein ganzes Jahr von Upvotes zurückfordern und sie alle diesem Beitrag geben.“ – Roden11
- „Fügt eine neue Plünderoption hinzu: Bindung bei Bedarf. Es gibt keinen Grund, das Bestehende zu ändern, aber einfach eine neue Option für alle, die das wollen.“ – InducedLobotomy
Cortyn meint: Zum Glück bin ich in WoW Forever bisher von solchem Loot-Drama verschont geblieben – von einem einzigen Vorfall, bei dem wohl alle unterschiedliche Erwartungen hatten, ob man auf eine 16-Platz-Tasche Bedarf oder Gier würfelt, mal abgesehen. Das mag einer der Vorteile des Rollenspiel-Regelwerkes sein, dass es hier einfach etwas sozialer zugeht.
Grundsätzlich begrüße ich den Vorschlag aber. Ich kann verstehen, dass Ninja-Looting frustriert und es bestraft vor allem jene Spieler, die mit gutem Gewissen zuerst auf „Gier“ drücken, eben weil das so der Brauch ist. Wenn man einige Male an Ninja-Looter geraten ist, dann „verdirbt“ man auch die gutgläubigen Spieler, die dann selbst immer häufiger Bedarf drücken. Ein Teufelskreis, den man durchbrechen sollte und für den eine neue Loot-Option sinnvoll wäre. Oder wie seht ihr das?
Viele kommen auch gar nicht erst in den Genuss von Dungeons, denn kaum jemand spielt Heiler in WoW Forever …
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Kommentare
Hatte mal mit einen Ninja-Looter gesprochen. Er argementierte er hat Bedarf an dem Gold für seinen Berufe uns andere Dinge. Damit wäre das würfeln mit Bedarf gerechtfertigt. Ich hab Ihm versucht zu erklären das wir alle Bedarf an Gold hätten und deswegen würfelt man Gier. Darauf Er nun wenn alle es haben wollen sollen alle Bedarf würfeln. Er hatte kein einsehen.
Wenn die weniger sozialen Leute es nur für Gold looten, dann machen sie das auch weiterhin mit Bedarf auch wenn es dann nur noch beim Händler verkauft werden kann, gibt ja immer noch Gold, wenn auch nicht so viel wie im AH.
Mir ist es gestern direkt 2 mal passiert, dass ich beim questen in eine Gruppe eingeladen wurde und dann erst nach etwas Zeit bemerkt habe, dass der Gruppenleiter den Loot einfach komplett selbst eingesackt hat. Das ist auch nicht die feine Art und ich hoffe, dass sich das nicht ausbreitet.
PS: zu der 16er Tasche: Für mich wäre das ganz klar ein Bedarfs-Fall, mit einer 16er Tasche kann ja jeder etwas anfangen.
Das gabs auch in Everquest. Wir hatten mal einen Drachen nach langen Kampf erlegt. Wir waren noch dabei zu besprechen (Naja, DKP Punkte) wer das Item Looten kann. Es war damals Seelen gebunden (Also NO DROP, damals) als wir also noch dabei waren zu “Bieten”. Tauchte ein Dieb aus dem Nichts auf und hats einfach vor aller Augen gelootet und dabei war es nicht mal seine Klasse. Damals gab es noch keine Instanzen Nur für den Raid.
Einfach so um alle zu ärgern. Das wird wohl hier auch so sein. Nur damit andere es nicht bekommen. Man dachte wohl das so was vorbei ist. Aber anscheined nicht
Ich darf es nicht haben, dann soll es keiner haben! Trotz Reaktionen wie ein Kleinkind
“Bindung/Würfeln bei Bedarf, nur nach Check der Aktuellen Spielerbfigur” würde mein Vorschlag sein. So kann ein “Ninja-Looter” es nicht für eine andere Klasse würfeln und auch nicht weiterverkaufen
Das würde auch diese Spielverderber ausbremsen, die einen nur den Spass versauen wollen. Aber ich glaub die “Auch nicht Account gebunden?” Stimmen werden kommen. Dann muss eben ein Account weiter Check kommen, ob er/sie die passende Klasse auf dem Account hat und vielleicht sogar noch Level Check mit dabei. Verkaufen ist nicht möglich und einfach so aus der Tasche fallen lassen. Ist auch nicht möglich. Er sollte auf der Bank versauern oder… Ein spezieller NPC nimmt so was an. Diebesgilde? Das soll Blizzard entscheiden ob Ninja-looting sich lohnt!. Es geht sicherlich nicht nur ums Gold. Sondern auch um andere zu ärgern
PvP:
“Wir legen diesen Spieler auf Sicht um, solange bis er Kotzt oder sein Account Löscht!” Ein echtes Zitat