Ein besonders motivierter und zielstrebiger Warhammer-Fan kam nachts auf eine blendende Idee, die ihm ein Jahr später sein bisher ehrgeiziges Hobbyprojekt und viel Lob und Zuspruch aus der Community bescherte.

Was hat der Warhammer-Fan gebaut? Auf Reddit präsentiert der Nutzer und Warhammer-Fan u/E-s_Miniatures sein fertiges Monsterprojekt: Ein Kanonenboot im Imperium-Stil für seine Miniaturen. Dafür benötigte er 5 Monate, um das Schiff in Blender zu modellieren, weitere 5 Monate, bis es fertig gedruckt war, und 2 Monate, um es vollständig zu bemalen.

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Es ist knapp 1,50 Meter lang und bietet auf dem Deck sowie auf der Brücke Platz für eine Menge Minis. Mit Armeegrün und Battleshipgrau schaffte er eine stark verwitterte militaristische Farbgebung, die er schließlich mit einer Portion Gold verzierte, um den Geschütztürmen, Kanonen und allen Ebenen einen einheitlichen Look zu verpassen.

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Die besten Ideen kommen in schlaflosen Nächten

Was hat den Fan zu dem Projekt inspiriert? In seinem Post schreibt der Warhammer-Fan dazu, dass ihm die Idee genau zu der Zeit kam, wo viele gute Ideen entstehen: um 3 Uhr morgens im Bett, kurz vorm Einschlafen.

„Ich dachte über das Eröffnungslevel von ‚Space Marine 1‘ nach, in dem man auf den Decks des Ork-Schiffs kämpft, und darüber, wie cool es wäre, wenn sich oben auf einem riesigen Raumschiff über dem Schlachtfeld ein Spiel als Herzstück abspielen würde, während darunter ein normales Tabletop-Spiel stattfindet“, erklärt er.

Wie realistisch ist der Maßstab? Inmitten der Kommentare, die das beeindruckende Werk des Fans loben, weisen andere Warhammer-freudige Nutzer darauf hin, dass das Schiff, wenn es nach „wahrem“ Maßstab gebaut wäre, um die 180 Meter lang sein müsste, nicht 1,50 Meter. Die Schlachtschiffe können nämlich um die 10 Kilometer lang sein.

Der Schöpfer des Schiffs erklärt, dass ihm bewusst sei, dass sein Modell für die korrekte Darstellung eines lore-akkuraten Imperium-Schlachtschiffs weit unterdimensioniert ist. Er wollte eine eigene Schiffklasse homebrewen, die er realistisch umsetzen und im ähnlichen Stil gestalten konnte.

Sein Schlachtschiff trägt deswegen den Namen „Visigoth Light Gunboat“, ein kleineres ausgerüstetes Schiff, das für das Imperium mehr als Boot zählt.

Die Community findet jedoch, dass die Größe seines Modells weiterhin zutiefst beeindruckend ist, und lobt sein Ergebnis:

„Das ist unglaublich, eine absolut großartige Leistung – darauf kannst du stolz sein“, schreibt IhaveaDoberman. Auch ArgonSyn findet: „Dein Kanonenboot ist verdammt cool, und dieser Umbau ist cooler als alles, was 99 % von uns Hobbyisten jemals hinbekommen würden. Es sieht unglaublich aus, und ich bin richtig neidisch. Ich hoffe, du kannst damit viele Spiele spielen!”

Wie findet ihr das Werk des Warhammer-Fans? Würdet ihr euch auch jemals an ein solches Modell wagen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Wer sich vielleicht zunächst an ein kleineres Terrain-Projekt wagen will, das definitiv keine 12 Monate in Anspruch nimmt, kann mit einem Objekt, das man in jedem Supermarkt findet, ein wirklich schickes Lagerfeuer schaffen: LED-Teelichter gibt es überall und eignen sich perfekt, um zum Hingucker in Dungeons & Dragons zu werden