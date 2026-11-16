Mein Miniatur-Hobby hat ein neues Level erreicht: Ich habe Geld für Dreck ausgegeben und würde es wieder tun

MeinMMO-Redakteurin Caro kümmert sich neben dem eigentlichen Modell ihrer Miniaturen auch um die Gestaltung drumherum. Nun hat sie sich erstmals mit einer weiteren Möglichkeit auseinandergesetzt, die Base einer Mini zu gestalten, und ist ein Fan.

Ich habe es endlich geschafft, meinen geliebten Schlammsuhla fertigzustellen, der mich einiges an Zeit, Arbeit und Nerven gekostet hat. Ein wirklich süßes Vieh, das nur leider auf einer viel zu nackten Base stand. Und die war ihm einfach nicht würdig.

Das Gestalten von Bases beginnt mir immer mehr Spaß zu machen, seitdem ich Miniatur-Blümchen für mich entdeckt habe. Und ja, dem kleinen großen Kerlchen wollte ich auch eine schöne Landschaft schenken. Allerdings war ich mir nicht sicher, ob eine reine grüne Wiese mit Gänseblümchen so perfekt für seinen Vibe sein würde.

Zum Glück eignete sich das für eine neue Übung im Basing, für die es mich in meinen lokalen Tabletop-Laden verschlug, um etwas zu tun, was für Hobby-Fremde vermutlich so klingt, als hätte ich den Verstand verloren: Ich habe Dreck gekauft.

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Der schickste Dreck, den man sich vorstellen kann

Wenn ich von Dreck spreche, spreche ich genauer gesagt vom „Krautcover Scenics Kodama Woods“-Dreck, der meinem Kauf etwas mehr Aura verleiht. Denn ganz im Ernst, ja, das Zeug soll einen Erdboden simulieren, aber es ist wirklich schicker Erdboden.

Es ist ein ganz trockenes Substrat, das aussieht, als handle es sich um Erde, kleine Stöcker, Moosreste und abgetragene Rinde. Und das klebt man breitflächig auf die Base der Miniatur.

Kodama Woods von Krautcover Scenics

Ich habe den gleichen Kleber verwendet, mit dem ich auch die Pflanzen befestigte, und das Zeug großzügig auf der freien Plastikfläche verteilt. Die Miniatur stellte ich in eine Plastikbox, um nicht alles ehrenlos einzusauen. Und dann verteilte ich auf dem noch feuchten Kleber mehrere Prisen Dreck, die ich dann etwas mit dem Finger festdrückte.

Und genau damit konnte ich den Boden unter dem Schlammsuhla in eine Landschaft verwandeln, die zumindest nicht nur Wiese, Blumen und Sonnenschein ausstrahlte.

Mein Schlammsuhla zwischen Gras, Büschen, Pflanzen und Dreck.

Was kommt nach Pflanzen und Erde?

Je mehr ich mich mit dem Basing beschäftige, desto mehr Spaß finde ich daran. Ich liebe das Bauen und Bemalen von Miniaturen, aber ich liebe auch das absolute „nach Gefühl“-Arbeiten, das ich bisher beim Basing erfahren durfte.

Ich möchte mich noch mehr mit dem Thema auseinandersetzen, da es noch so viel gibt, das ich noch nicht berücksichtigt habe: kleine Assets wie Steine, Äste, Schädel oder andere Überbleibsel, größere Pflanzen aus Papier oder wetterbedingte Effekte wie nasser Boden oder Schnee.

Ich habe Dreck- … äh, Blut geleckt und will noch mehr ausprobieren!

Habt ihr auch Spaß am Basing? Und was nutzt ihr für Dinge, um euren Miniaturen ein hübsches Terrain auf der Base zu verschaffen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Mein Schlammsuhla ist nun endlich fertig, doch es gibt noch so viele Modelle von Warhammer, die ich unbedingt mal bauen und bemalen möchte. Und vor allem Age of Sigmar ist voll mit Modellen, die mir absolut zusagen: Eigentlich liebe ich Tyraniden aus Warhammer 40.000, doch ein ganz anderes Universum lässt mich an meiner Treue zweifeln