Warhammer-Fans erkennen, dass ausgerechnet Polly Pockets absolute Glücksgriffe für ihre Miniaturen sind

Einige Miniatur-Fans wagen sich neben dem Bauen und Bemalen von einzelnen Modellen auch an ganze Dioramen, die ihren Modellen eine gesamte Szene bescheren. Einige dieser Künstler stoßen nun auf verstecktes Potenzial in einer alten Spielzeugreihe, die – zumindest rein visuell – nicht weiter von den Universen von Warhammer entfernt sein könnte.

Von welcher Spielzeugreihe ist die Rede? Es handelt sich um Polly Pocket, eine Reihe von Spielzeugen, deren Konzept auf in kleinen Plastikdosen eingebauten „Puppenhäusern“ liegt. Puppenhäuser beinhalten im Fall von Polly Pocket jedoch ganz unterschiedliche Szenen, wie beispielsweise winzige Gärten, Unterwasserwelten oder eine Shopping-Mall.

Der Clou: Sie sind so klein, dass sie angenehm in Kinderhände passen und durch das Auf- und Zuklappen überall mit hin genommen werden können.

Was sich einerseits als buntes Kinderspielzeug erkennen lässt, ist in den Augen von Warhammer-Fans und Miniatur-Enthusiasten ein gefundener Schatz geworden. Die Dinger eignen sich nämlich mit etwas künstlerischem Freiraum perfekt als Diorama für Szenen, in denen ihre kleinen Kerlchen ein Zuhause finden können.

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Polly zieht aus, Space Marines, Orcs und Goblins ziehen ein

Wie werden die Polly Pockets umgestaltet? Ein Beispiel zeigt der Miniatur-Künstler JollyOISTNikkit mit einem Foto seines neusten Dioramas, das er stolz der Community auf Reddit zeigt:

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Anstelle eines Baumhauses mit Strandspielplatz und Dschungel strahlt das Polly Pocket nun als düstere Höhle mit Verstecken für seine neuen Inhaber. Ein Ast wurde zu einem riesigen Pilz, eine Wasserrutsche zu einem grünen Bach und eine Liane zu einem Spinnennetz.

Der Künstler dankt der Miniatur-Content-Creatorin Roguehobbies für die Inspiration. Diese verwandelte auf YouTube ebenfalls einen Polly Pocket (oder genauer gesagt einen Mighty Max, der eher für Jungs vermarktet wurde) in einen Kampfplatz zwischen Space Wolves und Thousand Sons in einem Raumschiff.

Roguehobbies’ umgewandelter Mighty Max (Quelle: YouTube)

Sie meldete sich sogar unter dem Post des Hobby-Künstlers, um seine Umsetzung zu loben: „Ahhh, ich liebe es! Die Goblins und Squigs auch, einfach perfekt!”

Was sagt die Community dazu? Die Community auf Reddit liebt nicht nur die Umsetzung des Künstlers, sondern feiert generell die Idee:

„Das ist das Beste, was ich je in diesem Sub gesehen habe. Einfach unglaublich“, findet signorina_Io. Auch Ok_Wishbone_41 schreibt: „Oh, jetzt möchte ich auch selbst eins basteln. Was für eine tolle Idee … Wunderschön. Als Kind hatte ich auch so viele davon …”

Und für shallowHalliburton scheint sich ein Kreis zu schließen: „Ich behaupte nach wie vor, dass ‚Mighty Max‘ mein Einstieg in die Welt der Miniaturen und von Warhammer war.“

Wie findet ihr die Idee, alte Polly Pockets in Warhammer-Dioramen zu verwandeln? Habt ihr vielleicht schon selbst so etwas gemacht oder würdet ihr es selbst probieren wollen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

MeinMMO-Redakteurin Caro hat sich bisher an kein Diorama gewagt, aber liebt die Werke, die andere Künstler bereits geschaffen haben. Ein ganz besonderes Exemplar, das an einen Shooter angelehnt ist, hat sie so begeistert, dass sie dessen Schöpfer persönlich befragen musste: Eine Miniatur zu ARC Raiders ist so gut, dass ich den Künstler einfach fragen musste, wie er darauf gekommen ist