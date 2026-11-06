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Ich brauche eure Hilfe, damit meine nächste Miniatur nicht so schrecklich aussieht wie mein letzter Versuch

Caroline Fuller Caroline Fuller Lesezeit 2 Minuten
Caro und ihre HÄSSLICHE Miniatur

MeinMMO-Redakteurin Caro wagt sich bei ihren Tabletop-Miniaturen regelmäßig an neue Techniken, um langsam aber sicher zu einer besseren Hobby-Malerin zu werden. Beim letzten Versuch ist das jedoch so in die Hose gegangen, dass es beinah witzig ist. Trotzdem benötigt sie nun eure Hilfe.

Ich habe mich dazu überwunden entschieden, meine Komfortzone zu verlassen und eine neue Technik auszuprobieren: atmosphärisches Licht.

Schon so oft habe ich beeindruckende Modelle und Dioramen gesehen, bei denen vor allem gemaltes Licht besonders viel zur Stimmung eines Projektes beigetragen hat, und genau das wollte ich unbedingt selbst probieren.

Gesagt getan: Tutorial war offen, die Miniatur bereits in ihren Grundfarben bemalt, für Tee, Ruhe und Zeit war gesorgt. Und doch ließ mich der Feierabend deutlich frustrierter zurück, als ich am Start noch erhofft hatte.

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Mein erster Versuch mit gemaltem Licht war wirklich schrecklich. Und zwar so grottig, dass ich mehrere Male darüber nachdenken musste, ob ich von meinem Scheitern in einem Artikel überhaupt berichten will.

Allerdings weiß ich, dass unter euch ein paar wirklich starke Künstler aus dem Hobby sind. Und genau deswegen bitte, nein, flehe ich euch an: Bitte helft mir, damit mir eine solche Blamage in Zukunft erspart bleibt. Wie mache ich es richtig, oder zumindest besser?

Meine hübsche Kreatur sieht aus, als hätte sie zu viel Paprikagewürz abbekommen

Ich will sie euch nun nicht mehr zu lange vorenthalten. Lacht, weint, alles erlaubt. Ich habe zumindest beides getan:

Die Paprikagöttin
Die Paprikagöttin

Das ist sie. In all ihrer Pracht. Durch meinen kläglichen Versuch, die Kreatur im Kerzenlicht ihres Kandelabers leuchten zu lassen, habe ich eher dafür gesorgt, dass sie so aussieht, als hätte sie zu oft in eine Tüte mit Paprikachips gegriffen … und diese anschließend über ihrem Kopf entleert.

Ich schäme mich so sehr für diese Mini und ärgere mich, dass ich mit meinem Versuch, mich an atmosphärisches Licht zu wagen, ein wirklich hübsches Modell ruiniert habe. Sie sieht einfach beschmiert aus, weshalb sie in drei Dosen eingesperrt in meiner Arbeitskiste liegt, anstatt mit ihren Geschwistern in meiner Vitrine zu leben.

An alle Miniatur-Enthusiasten: Was muss ich besser machen?

Nun würde ich mich sehr über euren Input freuen – was muss ich anders oder besser machen, damit mein Licht nicht mehr aussieht wie Geschmiere, sondern wie Kerzenschein? Oder wie gehe ich am besten vor, wenn ich generell Lichteffekte setzen will?

Schreibt Hinweise, Tipps, Tutorial-Empfehlungen und eure eigenen Erfahrungen sehr gerne in die Kommentare! Dann werde ich es definitiv erneut probieren und schauen, ob eure Hilfe gefruchtet hat!

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Auch wenn ich bisher noch kein Meister des aufgemalten Lichts geworden bin, habe ich zumindest einen Erfolg in realer Belichtung erlangt. Bei meinem letzten IKEA-Besuch ist nämlich eine Lampe im Einkaufswagen gelandet, die nun jedes Mal zum Einsatz kommt: Eine IKEA-Dekoleuchte für 13 Euro entpuppt sich als perfektes Gadget für meine Miniaturen 

Kommentare

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1 Kommentar
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themrc
#1264918

Vorne weg: Von hinten sieht es auf dem Foto schon ganz passabel aus. Von vorne weniger. Das liegt für mein Auge an folgenden Dingen:

  1. Licht bricht sich an Kanten am stärksten und wird dann schwächer, bevor es in den Schatten wieder verschwindet. Deshalb bei OSL harte Kanten wie bei einem Edge-Highlight deutlich mehr hervorheben, idealerweise mit einem helleren Farbton oder indem man die Kante davor schon heller macht, bevor man das “Paprikapulver” drüber kippt.
  2. Kontrast ist Macht. Wenn man OSL verwendet, ist entweder die Lichtquelle sehr stark – aber nicht weit reichend; oder das Ambiente, in der man sich die Mini vorstellen soll, sehr dunkel (Laterne in ner Mine z.B.). Das heißt, alles was nicht vom Licht angestrahlt wird, muss dann bedeutend dunkler sein. Das kann man z.B. durch deutlich stärkere Schattierungen hervorrufen oder komplett entgegengesetzte Farbtöne zum Licht (Komplimentärfarben). Metall ist dann noch ein anderes Thema aufgrund der Reflektion, aber das würde sein eigens Kommentar füllen (abgesehen davon das ich bei NMM echt kacke bin).
  3. Vom Zentrum der Quelle weg sollte das OSL immer schwächer und feiner werden, dass auf die Miniatur fällt – der Startpunkt ist immer der hellste Punkt. Als Gedankenstütze stelle ich mir immer vor, mit einer Airbrush von der Quelle weg einen Sprühstoß zu tätigen, da die konische Form des Sprühstoßes relativ gut das Verhalten von Licht simuliert. Ganz am Anfang ist die meiste Farbe in der Spitze des Kegels konzentriert (die Quelle also), aber je weiter entfernt die Mini ist, umso mehr verteilt sich die Farbe und wird dadurch schwächer. Eben genauso wie das Licht, dass sie simulieren soll.

Das Wichtigste und etwas, das mir selbst oft genug gepredigt wurde, ist Kontrast.

Als kleiner Tipp: Stell die Miniatur in einen dunklen Raum, mach ein Streichholz an und halt es auf eine Flucht mit den Kerzen am Stab. Dann mach ein Foto von der Figur und du hast eine wunderbare Referenz, wo das Licht am stärksten abprallt und wo nicht. Und die stärksten Reflektionen nutzt du dann für dein OSL.

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