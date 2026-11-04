Eine IKEA-Dekoleuchte für 13 Euro entpuppt sich als perfektes Gadget für meine Miniaturen

MeinMMO-Redakteurin Caro ist stets auf der Suche nach Inspirationen und neuen Helferlein, die ihr das Bemalen von Tabletop-Miniaturen verschönern und erleichtern. Nun ist sie auf ein weiteres Gadget gestoßen, das jedes Mal zum Einsatz kommt. Und erneut muss sie IKEA dafür danken.

Es ist nicht das erste Mal, dass ausgerechnet IKEA seinen Teil für meinen Alltag im Miniatur-Hobby beiträgt. Ich habe bereits berichtet, wie ein Bilderrahmen für 6 Euro als hübsches, kleines Regal für meine kleinen Kerlchen dient. Doch nun bin ich auf etwas gestoßen, das bereits bei dem eigentlichen Bemalen zum Einsatz kommt: Beleuchtung, genauer gesagt die Dekoleuchte mit dem wundervollen IKEA-esken Namen SMÅSNÖRE.

SMÅSNÖRE-Dekobeleuchtung von IKEA

SMÅSNÖRE ist eine Art Gummischlauch, den man mit zwei Standfüßen beliebig breit auf dem Tisch platzieren kann, wodurch ein Lichtbogen die darunterliegende Fläche oder das dort befindliche Objekt rundum angestrahlt wird.

Ich bin nicht nur sehr glücklich über SMÅSNÖREs Einsatz an meinem Arbeitsplatz – der Spaß hat mich auch gerade mal 13 Euro gekostet.

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Ich liebe meine vorherige Lampe, aber die darf nun rein als indirektes Licht dienen

Ich habe zuvor mit dem Licht einer normalen Tischlampe gemalt. Die hatte jedoch – was für die Stimmung im Raum zwar schön, aber zum Malen eher unpraktisch ist – nur ein gemütliches, warmes Licht. Außerdem musste ich sie ständig, je nachdem, wie ich die Miniatur hielt, umplatzieren, damit meine Hände oder mein Kopf keine Schatten warfen.

Seitdem ich diesen etwas merkwürdig aussehenden Lichtbogen benutze, hab ich das Problem nicht mehr. Die Miniatur ist ständig ausgeleuchtet und man kann mit einem wärmeren sowie einem kühleren Licht arbeiten, das auch gedimmt werden kann.

Da der Schlauch recht dünn ist, versperrt er keinesfalls die Sicht und dank der einseitigen Abdeckung wird man nicht aus 10 Zentimetern Entfernung brandgeblendet.

Das einzige Manko: Die LED hat eine Energieeffizienzklasse von G und frisst daher viel Energie. Da ich sie jedoch nur zum Malen benutze und sonst wieder wegräume, kann ich da ein Auge zukneifen.

Solide Alternative für Hobby-Maler

Wer etwas tiefer im Hobby steckt und auch gerne nach Input von professionellen Miniaturkünstlern und Content-Creators sucht, wird schon öfter auf unterschiedliche Beleuchtungs-Empfehlungen gestoßen sein. Man kann sich durchaus tiefer mit Lumen (Helligkeit), Kelvin (Lichtfarbe) und weiteren Aspekten auseinandersetzen, wenn man wirklich die optimale Voraussetzung aufbringen will, die von Profis empfohlen wird.

Wer das besonders spannend findet, kann sich einen kleinen, aber durchaus interessanten Guide des Miniatur-Experten Robert Rangel anschauen.

Ich befinde mich eher auf einem Level, bei dem ich möglichst günstig ein praktisches Gadget möchte, das meinem Skillevel entspricht, bevor ich über 100 Euro für eine Hobbylampe bezahlen will. Das ist aber eine rein persönliche Meinung.

Vielleicht wird sich dieser Anspruch ändern, wenn ich irgendwann eine richtige Hobbystation für Miniaturen haben kann. Doch bis dahin werden SMÅSNÖRE und ich gemeinsam unseren Weg gehen.

Was für eine Beleuchtung benutzt ihr bei euren Miniaturen? Oder kennt ihr weitere IKEA-Produkte, die sich perfekt für das Hobby eignen? Schreibt es uns in die Kommentare!

Eine Sache, für die ich noch keine endgültige Lösung gefunden habe, ist der sichere Transport von Miniaturen. Meine Übergangslösung hat sich aber bisher als sicher erwiesen: Warhammer-Fan will seine Miniaturen sicher transportieren, bekommt nützliche Tipps, durch die man richtig Geld spart