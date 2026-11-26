Season 16 von Diablo 4 startet am 1. Dezember 2026 und bringt frischen Content sowie einige Änderungen ins ARPG. Welche neuen Features euch erwarten, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

In einem aktuellen Blogpost haben die Entwickler einige Details zu den Inhalten der neuen Season verraten. Wir fassen alle wichtigen Infos für euch zusammen und aktualisieren den Artikel regelmäßig, sobald es neue Entwicklungen gibt.

Mit unserem Verzeichnis könnt ihr schnell zu den einzelnen Punkten springen:

Season 16: Start, PTR und Patch-Notes

Wann startet Season 16? Season 16 startet am 1. Dezember 2026 um 18:30 Uhr MEZ. Der dazugehörige Patch 3.3.0 steht bereits ab dem 30. November 2026 um 19:00 Uhr MEZ als Vorabdownload auf folgenden Plattformen bereit:

Battle.net

XBOX

PlayStation

Wann endet Season 16? Normalgroße Seasons durchlaufen einen 90-Tage-Zyklus. Ein konkretes Enddatum gibt es zwar noch nicht, aber Season 16 dürfte damit bis Ende Februar oder Anfang März 2027 laufen.

Gibt es einen PTR zu Season 16? Ja, der Testserver (PTR) für Season 16 lief vom 27. Oktober bis zum 3. November 2026. Dort konntet ihr die saisonalen Features, Items und Mechaniken bereits vorab über das Battle.net ausprobieren.

Gibt es Patch-Notes zu Season 16? Blizzard hat kurz vor dem Release von Season 16 umfangreiche Patch Notes veröffentlicht. Die ausführlichen (und sehr langen) Patch Notes findet ihr hier auf Deutsch.

Video starten Diablo – 30 Years of Hell im Trailer zum Jubiläum Autoplay

Season 16: Thema und neue Features

Was ist das Thema von Season 16? Das Thema von Season 16 lautet „Tyraels Wagnis“. Ihr schließt euch Tyrael an, um zu verhindern, dass der Todeskult der Úllo Sar ganz Sanktuario einnimmt. Im Blogpost bietet Blizzard bereits einen Einblick in die saisonalen Inhalte und Änderungen am Basisspiel.

Eine Übersicht mit allen Inhalten seht ihr in der Grafik:

Das steckt in Season 16:

Überarbeitete Kriegspläne: Zwei neue Kriegsplan-Bäume kommen dauerhaft ins Spiel. Während Kriegsplantaktiken eure Chancen auf bevorzugte Aktivitäten und Loot erhöhen, passt Tyraels Segen eure Saison-Belohnungen an (etwa mehr Ansehen oder günstigere Obolus-Kosten). Tyraels Segen ist ein saisonaler Kriegsplanbaum, der allen Spielern auch ohne den DLC „Lord of Hatred“ offensteht, kostet 5.000.000 Gold pro Neuverteilungspunkt.

Zwei neue Kriegsplan-Bäume kommen dauerhaft ins Spiel. Während Kriegsplantaktiken eure Chancen auf bevorzugte Aktivitäten und Loot erhöhen, passt Tyraels Segen eure Saison-Belohnungen an (etwa mehr Ansehen oder günstigere Obolus-Kosten).

Neue Legendarys: Horadrische Gegenstände modifizieren eure Talismansets mit neuen Effekten. Seit dem PTR sind die horadrischen Affixe in die Kategorien Waffe und Rüstung aufgeteilt, um die Auswahl auszubalancieren.

Unterschlupf-Boss-Paar: Nach der saisonalen Quest-Reihe erwarten euch die „Zwillingsschrecken“ als Unterschlupf-Boss-Paar in Zarbinzet – eine starke Quelle für Mythics, besonders auf hohen Qual-Stufen.

Upgrade für die Höllenfluten: In den originalen Zonen wird immer eine Höllenflut für eine Stunde aktiv sein. Mit einer Verschiebung von 30 Minuten wird auch eine in Nahantu oder Skovos aktiv sein. So wird sichergestellt, dass immer eine Höllenflut in einer der beiden Regionen besteht. Anomale Glut wird nach dem Ende einer Höllenflut nicht mehr zurückgesetzt und bekommt eine Obergrenze von 5.000. Habt ihr die Grenze erreicht, könnt ihr keine Glut mehr verdienen, bis ihr sie ausgegeben habt, und seht auch keine Glut mehr auf dem Boden.

Inhalte aus Season 15: Diablo 4 behält nach Spieler-Feedback einige Inhalte aus Season 15, darunter Finaldungeons der Season 15 ab Qual 10, Diablo als Weltboss Monster aus älteren Diablo-Teilen in der Grube und Uniques aus früheren Spielen, allerdings keine Runenwörter.

Season 16: Beste Klassen und Builds

Welche Klasse ist die beste Klasse in Season 16? Nach dem PTR erklärte der Diablo-Experte wudijo in seinem YouTube-Video, dass grundsätzlich alle Klassen über ziemlich starke Builds verfügen. Besonders gut habe der Hexenmeister mit seinem Apokalypse-Build performt, aber auch der Paladin und sein „Schild der Vergeltung“ seien extrem stark. Jägerinnen sehen laut wudijo insgesamt bei fast allen Aktivitäten richtig gut aus, und auch Barbaren performen ordentlich.

Zu den „Verlierern“ zählen vor allem Totenbeschwörer, die gezielte Nerfs kassiert haben, obwohl sie ohnehin nicht viele starke Builds besitzen. Geistgeborene liegen für ihn ebenfalls eher im unteren Bereich. Druiden und Zauberinnen gehören zwar nicht zu den stärksten Klassen, bringen aber trotzdem ein paar gute Builds mit.

Neben den neuen Inhalten und Anpassungen haben sich die Entwickler nach überwältigendem Zuspruch der Community dazu entschieden, etliche Features aus Season 15 dauerhaft ins Spiel zu übernehmen: Diablo 4 übernimmt die besten Änderungen aus Season 15 dauerhaft, sorgt gerade für Freude bei Spielern.