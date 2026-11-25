Blizzard hat die Inhalte und Patch Notes für die kommende Season 16 für Diablo 4 veröffentlicht. Highlights sind unter andere die Bosse aus Season 15, die bleiben, und dauerhafte Höllenfluten mit einem überarbeiteten System.

Diese Inhalte bleiben: Laut Blogpost haben die Entwickler sich nach überwältigendem Zuspruch der Spieler dazu entschieden, etliche der Features aus Season 15 dauerhaft ins Spiel zu übernehmen. Unter anderem bleiben:

der Rat der Großen Übel als Unterschlupf-Boss

Finaldungeons der Season 15 ab Qual 10

Diablo als Weltboss

Diablo als Weltboss Monster aus älteren Diablo-Teilen in der Grube

Uniques aus früheren Spielen, allerdings keine Runenörter

die Höllenfeuerfackel und das Annihilus-Siegel

Auch Meviehsto wird als dauerhafte Ergänzung im Spiel bleiben. Weitere Inhalte, die von der Community gefordert wurden, kommen möglicherweise später zurück ins Spiel.

Video starten Diablo 4 zeigt neue Inhalte aus der Season of Hell’s Legacy im Trailer Autoplay

Das kommt neu mit Season 16: Zusammen mit Season 16, die am 1. Dezember startet, werden außerdem Höllenfluten überarbeitet. Diese sind nun ohne Unterbrechung im Spiel und eure gesammelte Glut verschwindet nicht mehr – außer, ihr sterbt.

Die Zonen wechseln zwar nach wie vor, es gibt aber keine Wartezeit mehr und ihr könnt bis zu 5.000 Glut ansammeln, um damit Kisten zu öffnen. Dazu bekommen die Kriegspläne eine grundlegende Überarbeitung:

Mit Kriegsplantaktiken könnt ihr anpassen, welche Belohnungen häufiger auftauchen.

Bestehende Aktivitätenbäume haben neue Knoten und neue Verbindungen können geschmiedet werden.

Tyraels Segen sind als saisonale Mechanik neue Kriegspläne, mit denen ihr etwa neue Händler freischalten oder bestehende Händler verbessern könnt.

Durch die Segen ist es außerdem möglich, gehärtete Affixe auf Gegenständen zu Großen Affixen zu machen.

Mit Season 16 kommen zudem horadrische Affixe dazu. Ihr könnt legendäre Gegenstände in horadrische Gegenstände umwandeln, die etwa auf ein Talisman-Set angerechnet werden.

Spieler feiern die „fantastischen Neuigkeiten“

In der Community kommen die Patch Notes und geplanten Änderungen und Neuerungen an vielen Stellen gut an. Insbesondere die bleibende Höllenflut scheint etwas zu sein, das vor allem Gelegenheit-Spieler und „Dads“ dankend annehmen.

Zwar fehle nun ein wenig der Adrenalinrausch, auf die letzte Sekunde noch eine Kiste öffnen zu müssen, aber wenn man ohnehin schon wenig Zeit hat, sei die Änderung eine willkommene Verbesserung.

Ihr findet die vollständigen Patch Notes samt Klassen-Balance auf Seite 2.

Werdet ihr Season 16 spielen? Habt ihr euch schon für eine Klasse entscheiden? Schreibt einen Kommentar!

Auch, wenn Season 15 bald endet und Season 16 startet, haben die Spieler offenbar noch nicht alles entdeckt, was Blizzard so in der nostalgischen Geburtstags-Season für sie versteckt hat: Diablo 4: Season 15 ist bald zu Ende und Spieler rätseln immer noch an ungelösten Geheimnissen