In Avengers: Doomsday kehren viele Helden aus dem Marvel Cinematic Universe im Dezember 2026 endlich zurück. Doch seit dem letzten Avengers-Film ist viel Zeit vergangen. Wir erklären euch, was ihr alles zum neuesten Film wissen müsst.

7 Jahre nach Avengers: Endgame können Marvel-Fans für den nächsten Eventfilm ins Kino stürmen. Seitdem sind 16 Filme und 15 Serien im Marvel Cinematic Universe erschienen (Animationsserien haben wir ausgelassen). Das ist eine ganze Menge, doch ihr müsst nicht alles davon gesehen haben.

Wir fassen für euch zusammen, was ihr alles für den kommenden Film wissen müsst, um ihn optimal schauen zu können. Wir versuchen dabei, die wichtigsten Punkte und Figuren so kurz wie möglich zu erwähnen. Wollt ihr zu einem bestimmten Punkt springen, könnt ihr das Inhaltsverzeichnis nutzen:

Video starten Die Avengers stellen sich im finalen Trailer zu Doomsday dem neuen Schurken Autoplay

Avengers: Doomsday – Die Ereignisse davor

Was ist die Bedrohung im neuen Film?

Nach Avengers: Endgame (2019) war das MCU ein wenig chaotisch. Anfangs sollte noch Kang als großer Schurke auftreten, doch das änderte sich und man stellte Doctor Doom vor, der von Robert Downey Jr. gespielt werden soll. Über den weiß man im MCU gar nicht so viel. In den Comics ist er vor allem der Widersacher der Fantastic Four mit einem unverhältnismäßigen Hass auf Mister Fantastic.

Wieso er das Gesicht von Tony Stark haben soll, ist unklar. Neben ihm ist der wichtigste Konflikt wohl der Zusammenbruch von Universen. Das ist auch der Grund, warum die X-Men, die viele aus den alten Fox-Filmen kennen, in Doomsday auftauchen. Sie stammen jetzt einfach aus einem anderen Universum.

Hierbei wird die TVA (Time Variance Authority) wichtig sein, besonders Loki, der sich nach den beiden Staffeln seiner Serie um das Multiversum kümmert. Die TVA ist quasi die Behörde, die sich darum kümmert, dass im Multiversum alles glattläuft. Er scheint auch der Grund zu sein, warum Steve Rogers als junger Held zurückkehrt.

Steve Rogers im Trailer zu Avengers: Doomsday (Bildquelle: Marvel Entertainment auf YouTube)

Was ist mit den Avengers?

Wer seit Endgame Abstand vom MCU genommen hat, den werden die New Avengers vielleicht verwirren. Das alte Team gibt es nicht mehr und der Film Thunderbolts (2025) etablierte eine neue Gruppe. Die wird angeführt von Yelena Belova, die man aus Black Widow (2021) oder der Serie Hawkeye (2021) kennt.

Zusammen mit US-Agent, Red Guardian, Ghost, Winter Soldier und Sentry stellen sie eine weniger heldenhafte Variante des legendären Teams dar. Im Vergleich zu den anderen Avengers sind sie auch nicht ganz so mächtig. Nur Sentry ist ein gottgleiches Wesen, kann aber seine Kräfte aktuell nicht nutzen.

Diese Gruppe findet ein Raumschiff der Fantastic Four, die aus einem anderen Universum stammen. Wie die Trailer bereits verraten, will Thor im Film ein neues Team zusammenstellen, um Doctor Doom zu bekämpfen, vor dem er selbst massive Angst hat.

Doctor Doom ist also der Katalysator, warum die vielen Teams und Helden sich zusammentun. Dabei gibt es ein großes Potpourri an Figuren und Fraktionen. Welche das genau sind, verraten wir euch auf der nächsten Seite. Mehr zu Doctor Doom erfahrt ihr hier: Einer der größten Mistkerle von Marvel war der Favorit von Stan Lee, galt für ihn gar nicht als Bösewicht