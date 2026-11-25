Capcom hat das Ende ihres Multiplayer-Shooters mit Dinos angekündigt. Für MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes ist das eine traurige Nachricht, denn das Spiel ist ein echter Geheimtipp, der leider unterschätzt wurde.

Am 25. November 2026 verkündete Capcom eine für mich tragische Nachricht: Exoprimal wird am 29. September 2027 abgeschaltet. Im Spiel kämpft man mit anderen Spielern (oder Bots) in Exo-Suits gegen große Dinohorden und eine andere Spielergruppe. Die Nachricht kommt 3 Jahre nach dem Release des Spiels.

Mich macht diese Ankündigung traurig, denn ich war schon zum Release ein Fan des Spiels, gefühlt einer der wenigen. Das Ende ist furchtbar schade, denn trotz der seltsamen Idee steckt in Exoprimal eines der coolsten Spiele, die ich in den letzten Jahren gezockt habe.

Den Trailer zum Spiel findet ihr hier:

Video starten Im Koop-Shooter Exoprimal regnet es Dinos und ihr seid mittendrin Autoplay

Noch nie hat sich das Abknallen von Dinos so gut angefühlt

Exoprimal hat ein recht merkwürdiges Konzept. Eigentlich spielen 2 Teams mit je 5 Spielern im normalen Modus gegeneinander. Bevor es damit aber losgeht, gibt es den Kampf gegen riesige Dinohorden. Es ist also ein PvEvP-Spiel. Daran muss man sich zwar gewöhnen, ich fand es aber nie sonderlich störend. Ich muss aber zugeben, dass ich den PvE-Teil immer spaßiger fand.

Das Beste an Exoprimal und der Grund, warum ich alle paar Monate für ein paar Matches mal wieder zurückkehre, ist aber das Gameplay. Das fühlt sich unfassbar gut an. Zum einen liegt das an den Exo-Suits, quasi den Klassen. Es gibt DPS, Tanks und Heiler und die fühlen sich auch unterschiedlich genug an. Dadurch entstehen ständig tolle Momente. Etwa wenn man als Tank eine Horde Raptoren abwehrt, die alle gegen den eigenen Schild knallen. Zum anderen fühlen sich die Waffen gut an. Das gibt den Klassen ein noch stärkeres Alleinstellungsmerkmal.

Das führt mich auch zu einem anderen Punkt, der mir so viel Spaß macht: Die Präsentation.

Die vom Himmel regnenden Dinos sehen nicht nur beeindruckend aus, das gesamte Spiel hat ein starkes Audiodesign. Explosionen sind schön anzusehen und die verschiedenen Waffen und Fähigkeiten erzeugen eine schöne Wucht, die vor allem mit dem Capcom-typischen, starken Gameplay in jeder Runde Spaß macht. Allein für diese Gefühle lohnt sich Exoprimal meiner Ansicht nach bis heute.

Klar, ich hab noch lange Zeit, das Spiel zu zocken. Doch ein Todesdatum zu haben, erzeugt in mir trotzdem einen faden Beigeschmack und ich kann endlich verstehen, wie sich Anthem-Fans gefühlt haben müssen.

Die Exosuits in Exoprimal erfüllen verschiedene Rollen

Jetzt kann ich es nur noch mit einem traurigen Auge spielen

Für viele Loot-Shooter-Fans kam Anfang des Jahres auch eine traurige Nachricht. Die Server von Anthem wurden am 12. Januar 2026 abgeschaltet. Ich sah die Trauer vieler Fans, die trotz eines gescheiterten Service-Games, ihre Liebe zum Spiel zum Ausdruck brachten. Ich habe Anthem selbst nie gespielt, konnte also nur von außen draufschauen.

Doch jetzt kann ich es nachvollziehen. Exoprimal wird Ende September 2027 nicht mehr spielbar sein und das muss ich mir bei jedem Replay nochmal vor Augen führen. Ich werde das Spiel immer lieben, aber es irgendwann nie wieder spielen zu können, stimmt mich trotzdem traurig.

Besonders, weil ich nie von so einem drastischen Schritt ausgegangen bin. Ja, Exoprimal war als Service-Game kein großer Hit und auch die Kritiken und die Resonanz der Spieler waren nicht optimal. Capcom hat aber Bots eingeführt, die Spieler-Plätze füllen. Warum sollte man sowas als Kompromiss also nicht als Offline-Version spielbar lassen?

Das ist auch aus spielhistorischer Sicht mies. Spiele, die für immer verloren sind, machen es Jahre später schwierig, sie nochmal zu erforschen und sie in einen modernen Kontext zu setzen. Man kann zwar auf Videos und Artikel zurückgreifen, das Gameplay selbst wird man nie wieder erleben können.

Klingt etwas dramatisch, aber ich trauere einfach jetzt schon um eines der coolsten Spiele, die ich jemals spielen durfte. Falls ihr irgendwie die Chance habt, das Spiel bis zum Ende auszuprobieren, kann ich es euch nur empfehlen – So etwas wie Exoprimal habt ihr noch nie gespielt.

Aber wie steht ihr zu Exoprimal? Lässt euch die Ankündigung kalt oder habt ihr auch gute Erinnerungen ans Spiel? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Einen kleineren Shooter-Tipp findet ihr hier: Ein starker Horror-Shooter ist so schwer, ich musste ihn beschämend auf „Sehr Leicht“ stellen



