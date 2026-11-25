Symphony of War: The Nephilim Saga ist seit Juni 2022 auf Steam erhältlich. Das Spiel kommt bei den Usern sehr positiv an und ihr könnt es jetzt zu einem günstigeren Preis erwerben.

Was ist das für ein Spiel? Symphony of War: The Nephilim Saga ist ein rundenbasiertes Taktik-Rollenspiel im klassischen 2D-Pixel-Look. Der Titel ist ein Mix aus Fire Emblem und Ogre Battle, denn er kombiniert strategische Kartenbewegungen mit einem Truppensystem.

Fire Emblem ist hier tatsächlich auch eine Inspirationsquelle gewesen, wie der Chef-Entwickler Phil Hamilton in einem Interview mit Siliconera verriet. Aber um sich von den ganzen Fire-Emblem-Spielen abzuheben, vergrößerte Hamilton den Umfang der Schlachten.

Die einzelnen Truppen bestehen dann aus Einheiten wie Infanterie-Einheiten, Bogenschützen, Magiern oder sogar Drachen. Auf dem Schlachtfeld stellt man die Truppen individuell zusammen und wählt die Formation. Treffen zwei Trupps aufeinander, laufen die Kämpfe vollautomatisch ab. Eine wichtige Rolle spielen dabei das Terrain, die Moral der Truppen und das Wetter.

Storytechnisch spielt Symphony of War: The Nephilim Saga in der Fantasywelt Tahnra, die von jahrelangen Kriegen gezeichnet ist. Man schlüpft in die Rolle eines jungen Absolventen der Militärakademie und gerät dabei schnell in eine massive Verschwörung, bei der sogar die Kaiserin entführt wird.

Video starten Symphony of War ist wie Fire Emblem mit epischen Massenschlachten Autoplay

Spiel ist ein Geheimtipp auf Steam, der besonders gut ankommt

Was halten Spieler von dem Game? Zum jetzigen Zeitpunkt steht das Spiel auf Steam bei knapp über 15.000 Rezensionen mit einer Bewertung von Sehr positiv , wobei 94 % aller eingegangenen Rezensionen es weiterempfehlen würden (Stand: 25. November 2026, 10:30 Uhr).

Besonders viel Lob bekommen die enorme Spieltiefe und das Truppenmanagement. Vor allem das Zusammenstellen und Optimieren der eigenen Truppen soll vielen Spielern viel Spaß bereiten. Selbst normale Rekruten hätten eigene Namen sowie Eigenschaften und könnten durch Beförderung mithilfe einer von über 50 Klassen zu mächtigen Truppenanführern aufsteigen.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt zudem, denn für unter 20 € bietet die Kampagne rund 40 Stunden Spielzeit.

Kritik gibt es dagegen für die Story und Dialoge, die meist als klischeehaft und hölzern bewertet werden. Auch der Grafikstil und die Charakterporträts würden nicht jedem Spieler gefallen. Hinzu kämen verschachtelte Menüs und eine altbackene Steuerung.

Aktuell befindet sich Symphony of War im Sale. Noch bis zum 8. Dezember 2026 könnt ihr das Game für 6,47 € statt 18,49 € kaufen. Habt ihr bereits von dem Spiel gehört oder werdet ihr hier einmal reinschauen? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.

Für MeinMMO zählt Fire Emblem tatsächlich zu den 5 großartigen Romantasy-RPGs, da die Reihe von magischen Welten und epischen Liebesgeschichten erzählt. Wie genau Fire Emblem das bietet und welche vier weiteren Spiele es in den Artikel geschafft haben, lest ihr hier: 5 großartige Romantasy-RPGs: Spiele mit magischen Welten und epischen Liebesgeschichten