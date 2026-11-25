Die Spiele für PS Plus Essential im Dezember 2026 für die PS5 und PS4 werden heute offiziell bekannt gegeben. Wir halten für euch die Augen nach den Titeln offen und versorgen euch mit den wichtigsten Infos.
Mittwoch, 25.11.2026
12:00 Uhr
Bislang gibt es noch keine konkreteren Hinweise darauf, welche Spiele uns im Dezember erwarten.
Noch habt ihr übrigens Zeit, euch die Spiele von November zu sichern:
- Dead Island 2 | PS5, PS4
- Tomb Raider IV – VI Remastered | PS5, PS4
- Monster Train 2 | PS5
Die Spiele verschwinden aus dem Bundle, sobald die neuen am 1. Dezember einziehen. Ihr könnt sie dann nicht mehr eurer Bibliothek hinzufügen.
10:30 Uhr
Guten Morgen zusammen! Heute werden die Spiele für das Essential-Bundle von PS Plus für den Dezember bekanntgegeben.
Wir rechnen mit der Bekanntgabe um voraussichtlich 17:30 Uhr MEZ.
Es kann aber auch schon mal etwas früher oder später werden. Wir halten die Augen für euch offen und halten euch mit spannenden Infos rund um die Bekanntgabe auf dem Laufenden.
PS Plus Essential im Dezember 2026: Alle wichtigen Infos zu Uhrzeit, Release und Spielen
Wann erfahren wir die Spiele? Die Spiele werden aller Voraussicht nach am 25. November 2026 gegen 17:30 Uhr MEZ enthüllt.
Ab wann sind die Spiele verfügbar? Die Spiele sind immer ab dem ersten Dienstag eines Monats verfügbar, also ab dem 1. Dezember 2026, gegen 10:00 Uhr MEZ.
Was muss man sonst beachten? Habt ihr euch die Spiele aus dem letzten Monat für PS Plus noch nicht geholt, dann solltet ihr euch beeilen.
Sobald die neuen Spiele verfügbar sind, werden die alten wieder aus dem Programm genommen. Wollt ihr euch die Spiele holen, braucht ihr zwingend das kostenpflichtige
PS Plus-Abo für eure PS4 oder PS5.
Gibt es schon Vermutungen über die Spiele? Bislang gibt es keine nennenswerten Leaks, aber einige Einschätzungen der Community. Die am häufigsten genannten Spiele waren dabei:
- Stellar Blade
- Split Fiction
- PowerWash Simulator 2
Es gibt jedoch auch etliche weitere Anwärter, die es werden könnten. Für handfeste Spiele müssen wir uns also leider gedulden oder auf Leaks von Insidern hoffen.
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