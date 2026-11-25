12:00 Uhr

Bislang gibt es noch keine konkreteren Hinweise darauf, welche Spiele uns im Dezember erwarten.

Noch habt ihr übrigens Zeit, euch die Spiele von November zu sichern:

Dead Island 2 | PS5, PS4

Tomb Raider IV – VI Remastered | PS5, PS4

Monster Train 2 | PS5

Die Spiele verschwinden aus dem Bundle, sobald die neuen am 1. Dezember einziehen. Ihr könnt sie dann nicht mehr eurer Bibliothek hinzufügen.

10:30 Uhr

Guten Morgen zusammen! Heute werden die Spiele für das Essential-Bundle von PS Plus für den Dezember bekanntgegeben.

Wir rechnen mit der Bekanntgabe um voraussichtlich 17:30 Uhr MEZ.

Es kann aber auch schon mal etwas früher oder später werden. Wir halten die Augen für euch offen und halten euch mit spannenden Infos rund um die Bekanntgabe auf dem Laufenden.