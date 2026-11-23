PS Plus Essential stellt in wenigen Tagen die neuen Spiele für Dezember 2026 vor. MeinMMO fasst alle bekannten Informationen zusammen und erklärt, welche Spiele im Dezember 2026 im Bundle sein könnten.

Wie sieht der Zeitplan aus?

PS Plus: Spiele voraussichtlich verfügbar ab Dienstag, 1. Dezember 2026 Meist zwischen 10 und 12 Uhr deutscher Zeit

Mögliche Ankündigung: Mittwoch, 25. November 2026 Enthüllung der Spiele oft gegen 17:30 Uhr MEZ



Weiter unten findet ihr Spekulationen aus der Community, welche Spiele Anfang August live gehen könnten. Denkt bis dahin daran, die aktuellen Spiele von PS Plus eurer Bibliothek hinzuzufügen.

PS Plus Essential: Alle Spiele, die im Dezember 2026 kommen könnten

Welche Spiele sind wahrscheinlich? Generell lässt sich feststellen, dass Sony für PS Plus oftmals ein Bundle aus einem starken Titel und zwei schwächeren Spielen zusammenstellt.

Bislang sind aber noch keine offiziellen Infos bekannt, weshalb wir auf die Vermutungen der Fans, YouTuber und Insider zurückgreifen müssen. Das finale Line-up könnte sich also noch ändern.

Für unsere Auswahl haben wir verschiedenste Meinungen verglichen und die am häufigsten genannten sowie wahrscheinlichsten Titel herausgearbeitet. Mit dem Dezember als Weihnachtsmonat werden traditionell Titel aufgefahren, die zu Sonys prestigeträchtigeren Spielen gehören – oftmals also jene aus dem eigenen Publishment oder solche, die exklusiv für PlayStation erschienen sind.

Stellar Blade

Genre: Action-Adventure, Science-Fiction

Action-Adventure, Science-Fiction Koop/Multiplayer: Nein, reiner Singleplayer

Nein, reiner Singleplayer Releasedatum: 26. April 2024

In Stellar Blade ist ein Action-Adventure mit knackigen Kämpfen und anspruchsvoller Pariermechanik. Ihr übernehmt die Rolle von EVE, die auf die postapokalyptische Erde zurückkehrt und die Menscheit von monströsen Kreaturen zu retten versucht.

Dabei bedient es sich einiger Elemente beliebter Soulslike-Games, zählt aber selbst nicht dazu. Der Fokus liegt auf Erkundung und der Story. Die Kämpfe sind schnell, actionreich und Risiko wird belohnt.

Video starten Das Action-Adventure Stellar Blade zeigt den Story-Trailer für PS5 Autoplay

Split Fiction

Genre: Action-Adventure, Plattformer

Action-Adventure, Plattformer Koop/Multiplayer: 2-Spieler-Koop (lokal & online)

2-Spieler-Koop (lokal & online) Releasedatum: 6. März 2025

Split Fiction ist ein reines Koop-Action-Adventure von den Machern von It Takes Two, das Ihr zwingend zu zweit (lokal oder online) spielen müsst. Ihr schlüpft in die Rollen von zwei Autorinnen, die durch eine Maschine in ihren eigenen, völlig unterschiedlichen Geschichten gefangen sind.

Im Spielverlauf wechselt ihr ständig zwischen Science-Fiction- und Fantasy-Welten und müsst durch Teamwork abwechslungsreiche Rätsel und Plattform-Passagen meistern.

Video starten Die Macher von It Takes Two zeigen erstmals ihr neues Koop-Spiel Split Fiction im Trailer

PowerWash Simulator 2

Genre: Simulation, Aufräumspiel

Simulation, Aufräumspiel Koop/Multiplayer: Koop (2 Spieler Splitscreen, bis zu 4 Spieler online)

Koop (2 Spieler Splitscreen, bis zu 4 Spieler online) Releasedatum: 23. Oktober 2025

PowerWash Simulator 2 ist eine entspannende Reinigungssimulation, in der Ihr allein oder im Koop (auch im Splitscreen) stark verschmutzte Fahrzeuge, Gebäude und ganze Landschaften mit einem Hochdruckreiniger säubert.

Der Nachfolger erweitert das entspannte Spielprinzip um neue Werkzeuge wie Abseilvorrichtungen, mehrstufige Aufträge sowie eine eigene Basis, die Ihr mit Möbeln dekorieren könnt. Das Spiel verzichtet komplett auf Zeitdruck oder Kämpfe und setzt rein auf das befriedigende Gefühl beim Putzen.

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Weitere Möglichkeiten

Neben diesen Favoriten gibt es auch noch ein paar andere Spiele, die unter Fans häufiger als potenzielle Möglichkeiten genannt wurden:

Atomic Heart

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

HI FI Rush

Nobody wants to die

Back4Blood

Rematch

Resident Evil 4 Remake

GTA V

The First Berserker Khazan

Marathon

South of Midnight

Plants vs. Zombies: Replanted

Dragon Ball Sparking Zero

Rise of the Ronin

Dragon’s Dogma 2

Helldivers 2

Cronos: The New Dawn

System Shock 2 Remaster

No Man’s Sky

Valiant Hearts: Coming Home

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