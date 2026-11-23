Wenn ihr ohnehin mit einem neuen Smartphone liebäugelt, solltet ihr euch den 23. November dick im Kalender markieren. Dann startet bei MediaMarkt eine spannende Aktion, bei der sowohl das Google Pixel 10a als auch das Google Pixel 11 Pro zu ausgesprochen attraktiven Konditionen an den Start gehen.

Warum sind Google-Pixel-Smartphones im Alltag und beim Gaming so beliebt?

Smartphones von Google (die Pixel-Phones) haben sich in den letzten Jahren eine treue Community aufgebaut. Und das aus guten Gründen. Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern nutzt Google reines, unverfälschtes Android ohne nervige Bloatware. Hier greifen Betriebssystem und Hardware optimal ineinander, da beide vom gleichen Hersteller kommen.

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Zum Deal

Das System läuft dadurch nicht nur flott, sondern erhält auch bis zu sieben Jahre lang Sicherheits- und Funktions-Updates, wodurch euer Smartphone über viele Jahre hinweg aktuell bleibt. Man kann also sagen, dass Pixel-Phones sowas wie die “iPhones für Android” sind.

Aber auch sonst liefern die Pixel-Modelle ein gutes Gesamtpaket für Zocker und Technik-Fans. Die hauseigenen Google-Tensor-Prozessoren greifen direkt mit den integrierten Gemini-KI-Funktionen ineinander. Das verbessert Multitasking und liefert direkt integrierte, smarte Alltagshilfen. Dazu gibt’S kontraststarke OLED-Displays mit bis zu 120 Hertz, auf denen Mobile-Games, Streams und alles weitere optimal dargestellt wird.

Das berühmteste Pixel-Feature ist aber die Kamera sowie deren Software. Hier gelten diese Phones als absolut herausragend und in den aktuellen Versionen punkten die Kameras auch bei schlechtem Licht oder schnellen Bewegungen. Genau diese Mischung macht die Reihe zu einer idealen Wahl für alle, die ein zuverlässiges, langlebiges Smartphone ohne unnötige Spielereien suchen.

Google Pixel 10a (128 GB): Viel Smartphone-Power für wenig Geld

Wer ein zuverlässiges Smartphone für den Alltag und entspannte Gaming-Sessions sucht, ohne dafür tief in die Tasche greifen zu müssen, landet beim neuen Google Pixel 10a mit 128 GB genau richtig.

Das Pixel 10a gibt’s in diesen schicken Farben.

Welche Hardware steckt im Google Pixel 10a?

Für den geringen Preis liefert das Pixel 10a eine überraschend starke Ausstattung. Im Inneren wurde der Google Tensor G4 (mit bis zu 3,1 GHz Taktung) zusammen mit 8 GB RAM verbaut. Das macht Apps, Multitasking und beliebte Mobile-Games flüssig und effektiv.

Dazu kommt das 6,3-Zoll-Actua-OLED-Display mit 120 Hertz Bildwiederholrate und mit bis zu 3.000 Nits Spitzenhelligkeit. Damit wird selbst bei direkter Sonneneinstrahlung alles gut ablesbar.

Neben der starken KI-Integration besticht das Pixel 10a auch mit eienr Top-Kamera.

Dazu bekommt ihr einen 5.100-mAh-Akku, der euch locker über einen langen Tag bringt und sich sowohl per Kabel als auch kabellos laden lässt. Dazu bekommt ihr eine 48-MP-Hauptkamera samt optischer Bildstabilisierung und ein 13-MP-Ultraweitwinkelobjektiv. Das Gehäuse ist nach IP68 zuverlässig vor Staub und Wasser geschützt.

Falls euch 128GB für große Spiele-Downloads, Offline-Serien und Fotos nicht ausreichen, gibt es das Google Pixel 10a auch mit 256 GB Speicherplatz.

Google Pixel 11 Pro (256 GB): Aktuelle Flaggschiff-Technik inklusive 250 Euro Ankaufprämie

Das Google Pixel 10a ist ein günstiges Einsteigermodell, das ein echter Preis-Leistungs-König ist. Wenn ihr aber keine Kompromisse eingehen wollt, dann ist das neue Pixel 11 Pro euer Gerät!

Das Google Pixel 11 Pro ist das aktuelle Flaggschiff der Pixel-Phones.

Warum lohnt sich das Pixel 11 Pro besonders für Technik-Fans und Mobile-Gamer?

Hier bekommt ihr die neueste Generation von Googles Chip, den Google Tensor G6 (bis zu 4,11 GHz) und dazu gleich 12 GB RAM. Gerade bei anspruchsvollen Spielen, komplexen On-Device-KI-Aufgaben und schnellem App-Wechsel spielt diese Hardware ihre Stärken voll aus.

Ein weiteres Highlight: das 6,3-Zoll-Super-Actua-Display. Dank LTPO-OLED-Technik regelt der Bildschirm die Bildwiederholrate dynamisch zwischen 1 und 120 Hertz herunter, was im Alltag spürbar Akku spart. Dazu gibt’s noch eine gescheite Spitzenhelligkeit von bis zu 3.600 Nits für gute Kontraste.

Ihr werdet kaum eine bessere Kamera als bei diesem Gerät finden.

Auch heir ist die Kamera ein echtes Alleinstellungsmerkmal: Auf der Rückseite sitzt ein Dreifach-Kamerasystem mit 50-MP-Weitwinkelsensor, 48-MP-Ultraweitwinkel (inklusive Makrofokus) und einem 48-MP-Teleobjektiv, das einen 5-fachen optischen Zoom sowie bis zu 120-fachen Pro-Zoom ermöglicht. Ebenfalls cool: Ihr bekommt kabelloses Laden via magnetischem Pixelsnap (Qi2.2) und IP68-Zertifizierung.

Für Power-User mit besonders großem Platzbedarf bietet MediaMarkt außerdem das Google Pixel 11 Pro mit 512 GB. Mit dem Sprung auf 512 GB wächst nicht nur der Datenspeicher, sondern auch der Arbeitsspeicher wird auf 16 GB RAM erweitert.

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