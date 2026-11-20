Dieses Cache-Monster ist das Kronjuwel unter den Gaming-CPUs und durchaus preisintensiv, aber jetzt immerhin deutlich günstiger als bisher.

AMD Ryzen 9 9950X3D2 um 20% reduziert

Jetzt zum Angebot

AMDs Desktop-Prozessor-Flaggschiff Ryzen 9 9950X3D2 gibt es im Black-Friday-Angebot bei Amazon gerade um 20 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung. So günstig gab es die aktuell beste Gaming-CPU bisher noch nicht laut Vergleichsseiten, auch wenn es der Preis immer noch in sich hat.

Dabei richtet sich das erst im Frühjahr erschiene Modell mit seiner Dimensionierung aber auch in erster Linie an High-End-Enthusiasten, die das Beste vom Besten wollen und eher dazu geneigt sind, etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Solche Power-User kommen hier voll und ganz auf ihre Kosten.

AMDs vor allem auch in Spielen gefragter 3D V-Cache mit 192 MB kommt hier erstmals auf beiden CPU-Chiplets (CCDs) bei 16 Kernen (32 Threads) zum Einsatz. Dazu gibt es bis zu 5,6 GHz Boost-Takt, aber auch eine TDP von 200 Watt, weswegen eine starke Kühllösung vorhanden sein sollte.

Von der hohen Performance profitieren abseits von Spielbildraten auch Creator und Workstation-Workloads, die großen Nutzen aus dem zusätzlichen Cache auf beiden CCDs ziehen können, während beim reinen Gaming die Vorteile gegenüber dem günstigeren und vormaligen Spitzenreiter Ryzen 9 9950X3D weniger groß ausfallen.

Die derzeit stärkste Gaming-CPU: AMD Ryzen 9 9950X3D2 für 749,99 Euro statt 943,00 Euro UVP bei Amazon

Weitere Details zum Ryzen 9 9950X3D2 findet ihr auch bei Amazon. In den Rezensionen dort kommt die CPU mit durchschnittlich 4,6 von 5 Sternen ziemlich gut an. Auch im Fachtest, zum Beispiel der Webseite TechPowerUp, gab es trotz des hohen Preises eine Empfehlung.

Der Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition ist ein Meilenstein für AMD – er ist der erste Desktop-Prozessor, der auf beiden CCDs über 3D-V-Cache verfügt. Der ursprüngliche 9950X3D war bereits ein leistungsstarker Prozessor, doch sein asymmetrisches Cache-Design – 3D-V-Cache auf einem CCD, keiner auf dem anderen – führte zu Komplexität. Spiele mussten über die Microsoft Game Bar dem richtigen CCD zugewiesen werden, und wenn die Erkennung fehlschlug, liefen die Spiele auf Kernen ohne zusätzlichen Cache, was zu einer geringeren Leistung führte. Der 9950X3D2 beseitigt all diese Probleme. […] TechPowerUp

Pro erster X3D-Desktop-Prozessor mit 3D-V-Cache auf beiden CCDs

kein asymmetrisches CCD-Verhalten – alle Kerne verfügen über 3D-V-Cache

schnellster Produktivitätsprozessor der Welt

beeindruckende Gaming-Leistung Spiele laufen hervorragend, auch ohne Game Bar

192 MB L3-Cache – der größte bei einer Desktop-CPU für Endverbraucher

Übertaktung freigeschaltet

läuft auf bestehenden AM5-Mainboards

integrierte GPU

AVX-512-Unterstützung mit voller Geschwindigkeit

kein Risiko, dass E-Cores die Softwarekompatibilität beeinträchtigen

ECC-Unterstützung (abhängig vom Mainboard) Contra höchster Preis aller Desktop-CPUs für Endverbraucher

höherer Stromverbrauch als X3D-Modelle mit einem CCD

keine NPU für KI-Beschleunigung

Game Bar für beste Leistung weiterhin empfohlen

Weitere Angebote: GTA 6, RTX-Laptop, GTA 6 und Nintendo Switch 2

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel das absolute Lieblings-Headset von Kollege Jürgen Horn im Top-Deal bei MediaMarkt sowie der aktuell günstigste Gaming-Laptop mit GeForce RTX 5070 und 32 GByte RAM. Außerdem gibt es ein 148 Seiten dickes Sonderheft zu GTA 6 mit Poster und ePaper sowie ein Bundle mit Nintendo Switch 2, Mario Kart World und Kamera zum Black Friday.