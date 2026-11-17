Nintendos Switch 2 ist seit Release dauerhaft gefragt, doch der teils happige Preis für den Hybrid aus Handheld und klassischer Konsole ist oft jenseits dessen, was viele Gamer bereitwillig zahlen wollen.

Holt euch hier die Switch 2 im starken Bundle!

Zum Deal

Doch zum Glück gibt’s die Black-Friday-Deals, denn MediaMarkt hat aktuell ein äußerst attraktives Angebot zusammengepackt, bei dem ihr die Konsole samt Top-Spiel und nützlichem Zubehör für unter 500 Euro abstauben könnt.

Was genau steckt im Switch 2-Deal von MediaMarkt?

Für glatte 499,00 Euro erhaltet ihr bei MediaMarkt nicht nur die Konsole selbst. Das Bundle bietet euch ein umfangreiches Paket, das ideal für den direkten Start in die bunte Welt der familienfreundlichen Nintendo-Games ist.

Die Switch 2 ist ein Meisterwerk an Vielseitigkeit und ist gerade in einem guten Deal erhältlich!

Folgende Inhalte sind im Set enthalten:

Nintendo Switch 2 Konsole

Das Open-World-Rennspiel Mario Kart World

Die neue Switch 2-Kamera für den GameChat

Rechnet man die aktuellen Marktpreise zusammen, würdet ihr beim Einzelkauf spürbar mehr bezahlen. Allein die Konsole kostet schon oft über 500 Euro! Und hier gibt es das Ganze inklusive Spiel und der Kamera also richtig günstig!

Warum lohnt sich gerade Mario Kart World so sehr?

Das beiliegende Rennspiel ist nicht umsonst einer der Bestseller auf der Switch 2. Nintendo hat die klassische Formel des Fun-Racers kräftig aufgemotzt und bietet euch mit Mario Kart World eine riesige, zusammenhängende Spielwelt.

Mehr Mario Kart gab’s nie! Erlebt erstmal Open World und bis zu 24 Fahrer gleichzeitig.

Ihr fahrt nahtlos durch Städte, über Vulkane und weite Ebenen aus dem Mario-Multiversum. Außerdem tretet ihr im stark erweiterten Online-Multiplayer nun gegen bis zu 24 Fahrer gleichzeitig an. Das ist nicht nur für Veteranen der Serie spannend, sondern ein wirklich tolles Erlebnis an gemeinsamen Gaming-Sessions.

Für wen ist dieses Bundle die richtige Wahl?

Das Schöne an der Switch 2 ist, dass sie ganze Gaming-Generationen verbindet. Vom erfahrenen Gaming-Hasen bis zu Kindern, die gerade ihr erstes Erlebnis beim Zocken haben, ist die Konsole gleichermaßen geeignet. Und dann könnt ihr sie als Handheld auch bequem überallhin mitnehmen, ohne womöglich am Ende unpassendes Equipment teuer dazu zu kaufen. Wenn ihr also schon immer mit dem Kauf von Nintendos Spitzenmodell geliebäugelt habt, ist der aktuelle Deal bei MediaMarkt genau richtig!

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