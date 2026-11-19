Mit den Guides in diesem 148 Seiten dicken Sonderheft kommt ihr perfekt durch Rockstars Gangster-Saga

Verbrechen lohnt sich eben doch! Zumindest, wenn man als Gangster in GTA 6 Karriere macht. Denn da gibt’s nicht nur jede Menge Dollarscheine (leider nur virtuell), sondern vor allem auch massenhaft Spielspaß! Damit sich der auch wirklich voll entfalten kann, geben wir euch den perfekten Berufsberater an die Hand: die GameStar Black Edition zu GTA 6.



Auf 148 Seiten erfahrt ihr dort alles, was es über das Meisterwerk von Rockstar Games zu wissen gibt. Wir erkunden selbst die letzten Winkel von Vice City und bereiten sämtliche Informationen auf, wie ihr es von unseren Sonderheften gewohnt seid: präzise, strukturiert und obendrein schick präsentiert.

Traumpaar mit vielen Schießeisen

Zu Land, zu Wasser und zu Luft: Ohne schnelles Fahrzeug und gute Bewaffnung entkommt ihr den Cops nur mit Mühe.

Wir begleiten das Gangster-Paar Lucia und Jason auf ihrer gefährlichen Reise durch die Unterwelt von Leonida. Mit unseren Tipps absolviert ihr knifflige Missionen, überlebt wilde Schießereien und legt euch nicht mit den falschen Leuten an. Oder etwa doch?

Damit ihr bei jeder Herausforderung eurer Gangster-Laufbahn immer perfekt ausgestattet seid, zeigen wir euch die besten Autos und empfehlen für jede Situation die optimale Waffe. Nicht dass ihr mit dem sprichwörtlichen Messer bei einer Ballerei auftaucht oder einen langsamen Laster als Fluchtfahrzeug nehmen müsst. Wobei wir uns natürlich nicht nur um Autos kümmern, sondern auch um alle anderen Vehikel, die in GTA 6 auftauchen.

GameStar Black Edition: Grand Theft Auto 6 148 Seiten dick mit XXL-Doppelposter Missionsbeschreibungen für Lucia und Jason

detaillierte Guides für nahezu alle Aspekte des Spiels

Tipps zu Fahrzeugen, Autos, Ausrüstung

Karten der riesigen Spielwelt

XXL-Doppelposter mit praktischen Übersichten nicht als Bestechung für die Cops geeignet Versand 2,90 € 14,99 € versandkostenfrei vorbestellen

Eine riesige Welt

Leonida steckt voller bunter Charaktere, wie diese sympathischen Herrschaften – viele davon mit eigenen Geschichten.

Die Welt von GTA 6 soll rund doppelt so groß sein wie die des Vorgängers. Diese gigantische Fläche ist nicht nur eine Spielwiese für Gangster-Abenteuer, sie birgt obendrein unzählige kleine und große Details. Da ist zum Beispiel die abwechslungsreiche Tierwelt, die euch sogar Alligatoren auf den Hals hetzt. Ein realistisches Wettersystem sorgt für Sonnenschein oder eben zerstörerische Hurricanes. Und dann sind da noch die unzähligen Einwohner Leonidas, von denen viele ihre eigene Geschichte mitbringen.



Damit ihr euch in dieser Flut an Eindrücken nicht verliert, liefern wir umfangreiches Kartenmaterial. So verpasst ihr auch keine Nebenaufgaben oder lustige Details in der Spielwelt.

Ein richtiger Reiseführer

Bis ihr alle Städte, Landstriche und Inseln in Leonida erkundet habt, wird’s eine Weile dauern – wir helfen euch mit unserem Kartenmaterial.

GTA 6 ist das vielleicht wichtigste Spiel des Jahrzehnts. Dem tragen wir mit unserer dicken Black Edition Rechnung. Das Sonderheft bringt euch das volle Infopaket zum Action-Abenteuer. Unter anderem bekommt ihr:

148 Seiten zu Rockstars Gangster-Saga

Missionsbeschreibungen für Lucia und Jason

detaillierte Guides für nahezu alle Aspekte des Spiels

Tipps zu Fahrzeugen, Autos, Ausrüstung

Karten der riesigen Spielwelt

XXL-Doppelposter mit praktischen Übersichten

Einziger Wermutstropfen: Unsere Black Edition zu GTA 6 wird nicht gleichzeitig mit dem Spiel erscheinen. Unser Guide-Team kann erst mit dem Erscheinen des Spiels so richtig loslegen. Damit unsere Experten dann genug Zeit haben, jeden Stein in Leonida umzudrehen und die Infos liebevoll für euch aufzubereiten, wird das gedruckte Heft am 31.12.2026 am Kiosk sein – immerhin noch dieses Jahr. Die Epaper-Version gibt’s aber bereits am 18.12.2026, also noch vor Weihnachten. An Vorbesteller verschicken wir die gedruckte Ausgabe voraussichtlich am 28.12.2026. Wir denken aber, dass die Black Edition trotz dieser Verzögerung eine super Sache ist. Logisch, sonst würden wir sie ja nicht machen.



Die große GameStar Black Edition zu GTA 6 – jetzt gleich bestellen und damit Epaper sowie versandkostenfreie Lieferung sichern!



Viel Spaß beim Lesen und Spielen!