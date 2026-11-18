Für MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß war Final Fantasy XIV das erste MMORPG und sie liebt es bis heute. Die letzten 2,5 Jahre Content waren aber nicht das Gelbe vom Ei und sie überlegt ernsthaft, die eine Todsünde zu begehen und für 7 Euro zu skippen.

Ich habe 2016 mit einer CD mit dem Free Trial von Final Fantasy XIV meine Reise in Eorzea angetreten und danke noch heute einem halbnackten Cat-Boy dafür, dass er mich zum Bleiben überredet hat. Seit 2,5 Jahren fremdle ich aber mit meinem Komfort-MMORPG:

Nach dem absoluten Hoch, dass das Ende der Erweiterung Endwalker war, ging es ab Patch 6.1 mit der Story, aber auch den Kampfinhalten steil bergab. Ich konnte mich für die Patch-Reihe und die Geschichte einfach nicht motivieren. Ich habe sogar für den Early-Access-Start in Dawntrail die Story von 6.4 und 6.5 einfach komplett durchgeskippt. Eine Todsünde in einem MMORPG, das immer wieder für seine brillante Story gelobt wird.

Leider wurde die so wichtige Hauptstory, die vor dem Erreichen aller Endgame-Inhalte durchgespielt werden muss, auch im Laufe von Dawntrail nicht signifikant besser. Und jetzt bestätigt Square Enix alle meine Gefühle, weil sie nun für genau diese Teile des MMORPGs einen Skip für 6,99 Euro anbieten. Und ich bin so frustriert, dass ich wirklich überlege, den zu kaufen.

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2,5 Jahre Content für die Katz’

Laut How Long to Beat dauert es jetzt über 500 Stunden, um nur die Hauptstory von Final Fantasy XIV durchzuzocken. Mit allen freischaltbaren Inhalten sind es sogar über 3.600 Stunden. Weil der Level-Grind aber eben die meiste Zeit in einer guten Story verpackt ist, macht der sogar richtig Spaß. Und wer skippen möchte, hat schon länger die Möglichkeit, dafür Geld in die Hand zu nehmen.

Wer aber in die Endgame-Inhalte von Dawntrail wollte, konnte maximal bis zum Ende von Endwalker mit 6.0 springen und musste dann entsprechend mit dem Rest der Spieler ab 6.1 zocken. Eigentlich sind die Story-Elemente in 6.1 bis 6.5 auch interessant, weil hier die Grundlagen für Evercold gelegt werden.

So spannend die Prämisse auch ist, mich konnten die Story sowie die neuen Charaktere einfach nicht abholen. Kurz vor dem Early Access von Dawntrail habe ich mich dann doch noch durchgekämpft, um irgendwie bereit für 7.0 zu sein. Das mich dann leider ebenfalls nicht abgeholt hat.

In Dawntrail heuert die potentielle Thronerbin Wuk Lamat den Spieler an, ihr bei den Eignungsprüfungen für den Thron ihrer Heimat zu helfen. Man spielt daraufhin ihre Mentorin. Die komplette Storyline könnte aber auch locker ohne den Krieger des Lichts funktionieren, also ohne den eigentlich wichtigen Spieler – so wenig Einfluss hat man auf seinen Schützling. Außerdem ist Wuk Lamats extrovertiertes, manchmal naives Gemüt nicht für jeden Spieler sympathisch.

Wenn jetzt aber die obligatorische Hauptstory dem eigenen Charakter die bisher gewohnte Eigeninitiative nimmt und am Ende auch noch der wichtigste NPC einfach nur nervt, macht das Spielen keinen Spaß. Dann kommt dazu, dass sich die Jobs aktuell alle sehr ähnlich spielen. Außerdem sind nicht alle Endgame-Inhalte so gut geworden, als dass sich der Grind lohnen würde – Kreszentia und die Kosmo-Erkundungen sind zwei Beispiele.

Ich selber habe volle zwei Jahre gebraucht für die Hauptstory:

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Langweilige Story skippen für unter einem Döner

Ich habe mich auch lange gefragt, ob ich mir das alles vielleicht nur einbilde. Ja, ich habe 2,5 Jahre lang die Community auf Deutsch und auf Englisch verfolgt und ähnliche Gedankengänge rausgelesen. Aber vielleicht bin ich nach 10 Jahren im gleichen Spiel auch einfach rausgewachsen.

Dabei wissen wir, dass seit dem Ende von Endwalker immer weniger Spieler mit ihren Charakteren die neuen Inhalte von Final Fantasy XIV abschließen (via Lucky Bancho). Auch wenn es immer mehr registrierte Accounts gibt.

Jetzt hat Square Enix aber eben dieses 6,99-Euro-Skipp-Item veröffentlicht. Sowas macht man nicht, wenn es nicht genug Leute gäbe, die das Item nutzen beziehungsweise kaufen würden.

Ich fühle mich entsprechend komplett bestätigt: Ich bin nicht die Einzige, die irgendwo im Verlauf von 6.1 bis 7.4 keinen Spaß mehr hatte und (mental) ausgestiegen ist.

Jetzt sitze ich vor meinem PC und müsste eigentlich mit den Quests von 7.1 weitermachen, damit ich bis Ende Februar dann für Evercold bereit bin. Aber mir fehlt die Motivation. Ich habe genau null Bock.

Und da erscheint mir dieser einmalige Skip, der mir möglicherweise noch mehr langweilige Inhalte ersparen kann, wie die Rettung: Für nur knapp sieben Euro einfach bis zu dem Teil springen, bei dem es wieder richtig gut wird.

Sieben Euro. Das ist nicht mal der Preis eines Döners. (Bitte entschuldigt den Vergleich – mein innerer Schweinehund hat mir das geflüstert.)

Mein Dilemma ist, dass ich mir den pünktlichen Start in Evercold eigentlich verdienen möchte. Außerdem will ich doch schon wissen, was am Ende der Dawntrail-Patches passiert, damit ich später nicht vom Plot überrascht werde. Außerdem meinte mein Kollege Alexander Mehrwald, dass es ab Patch 7.2 wieder besser wird.

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Aber allen Beteuerungen der Verbesserung zum Trotz klingt die Möglichkeit, alles, was sich jetzt noch ziehen könnte, zu überspringen, einfach unglaublich verlockend.

Ich werde jetzt vermutlich noch eine ganze Weile mit mir hadern und währenddessen im Schneckentempo die noch fehlenden Hauptstory-Quests erledigen. So wie ich mich kenne, werde ich bis kurz vor den Wartungen für den Early Access nicht fertig und schiebe den Skip dann doch kurzfristig rein, damit ich mit den Kollegen zusammen Evercold zocken kann.

Würde ich mich dann irgendwie dreckig fühlen? Vermutlich. Aber im Moment setze ich sehr große Hoffnungen in Evercold. Ich will dieses Spiel ja lieben und ich will wieder vor dem Bildschirm sitzen und einen neuen Patch in 2 Stunden runterzocken. Ich sag es euch: Update 5.2 habe ich ja SO schnell und unter SO vielen Tränen gespielt. Direkt nach dem Release. Da will ich wieder hin.

Wenn ihr übrigens noch mehr zu Evercold wissen wollt, solltet ihr euch unser aktuelles YouTube-Video reinziehen. Da gehen wir nochmal im Detail durch, was uns in der neuen Erwartungen an Story, aber auch an neuen Inhalten und Veränderungen erwartet:

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Fürs Erste gehe ich jetzt aber meine Freunde motivieren . Ein paar davon sind schon seit Stormblood nicht mehr dabei und neben dem 7-Euro-Skip hat Square Enix für Rückkehrer jetzt satte 30 kostenlose Spieltage angesetzt. Wer dafür alles qualifiziert ist, könnt ihr hier nachlesen: WoW Forever hat die Spieler so fest im Griff, dass ein anderes Bezahl-MMORPG jetzt mit 30 kostenlosen Spieltagen winkt