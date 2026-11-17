WoW Forever hält die MMORPG-Fans seit dem 5. November weltweit fest im Bann. So fest sogar, dass Final Fantasy XIV jetzt nachzieht und die Spieler mit 30 Tagen kostenlosem Zocken zurückholen will. Und wer will kann jetzt zum Startpunkt der neuen Erweiterung springen.

Wie gibts kostenlose Spielzeit? Final Fantasy XIV hat eine der umfangreichsten Testversionen und bringt für lange abwesende Spieler immer wieder kostenlose Spielzeit mit. Jetzt sind gerade die meisten MMORPG-Zocker mit WoW Forever beschäftigt, dabei erscheint schon Ende Februar die nächste Erweiterung für FFXIV.

Im Rahmen der Aktion Der Weg zu Evercold gibt es jetzt für Spieler, die schon länger nicht mehr in FFXIV unterwegs waren, bis zu 30 Tage kostenlose Spielzeit. Das sind die Voraussetzungen für eine Rückkehr für lau:

Man benötigt ein Square-Enix-Konto

Die Vollversion von FFXIV wurde gekauft

Seit Ende des letzten Abos oder der letzten Testspielzeit sind mindestens 150 Tage vergangen

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, muss sich nur noch eingeloggt und losgezockt werden. Die Aktion läuft zwischen dem 16. November 2026 und dem 14. Januar 2027.

Tatsächlich ist das aber nicht die einzige Neuerung mit der Evercold-Aktion: Die zweite richtet sich direkt an Spieler, die mit dem Game nach dem Ende von Endwalker nichts mehr anfangen konnten.

Video starten Final Fantasy XIV Evercold geht am 23. Februar 2027 live und zeigt im Trailer die ersten Locations Autoplay

Einmal skippen und direkt in Evercold starten

FFXIV hatte seinen Höhepunkt mit dem Ende der Hydaelin-X-Zodiark-Saga in der Erweiterung Endwalker. Es gibt keine öffentlichen Spielerzahlen für das MMORPG, aber laut dem Lodestone-Zensus des Blogs Lucky Bancho hat das Game seither immer weniger aktive Charaktere. Die Höhen von Endwalker konnten mit der aktuellen Erweiterung Dawntrail nicht erreicht werden.

Ein Grund dafür ist die in Dawntrail eher schwache Hauptstory. Zudem hat von den neuen Kampfinhalten leider nur die neue 8-Mann-Raid-Reihe überzeugt. Für hier abgesprungene Spieler gibt es jetzt eine sehr spezifische Skip-Option:

Wer möchte und die Voraussetzungen erfüllt, kann jetzt die Patches 6.1 bis inklusive Patch 7.4 überspringen – genau die Story- und Kampfinhalte, bei denen Square Enix Spieler verloren hat. Der Skip kostet einmalig 6,99 Euro und kann bis zum Start der Wartungen für Evercold ein paar Tage vor dem Early-Access-Start am 19. Februar erworben werden.

Möglich ist dies für alle Spieler mit einem Charakter auf Level 90, die den finalen Quest von Endwalker abgeschlossen haben: Endschreiter .

Patch 7.5 ist dann die letzte Hürde vor der neuen Erweiterung, führt aber als Prolog auf die neue Storyline hin. Mehr dazu, was euch in der neuen Erweiterung Evercold erwartet und warum der Patch-Skip für Dawntrail wichtig ist, seht ihr in unserem YouTube-Video zum Thema:

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Werdet ihr die 30 Tage kostenloses Spielen nutzen oder euch gar mit dem Dawntrail-Skip den langen Weg bis zu den Evercold-Inhalten verkürzen? Schreibt es uns doch gerne einmal in die Kommentare. Und wenn ihr alle Inhalte der neuen Erweiterung schriftlich nachlesen wollt, findet ihr sie hier: Final Fantasy XIV: Evercold – Alles zu Release, Trailer, Plattformen und mehr