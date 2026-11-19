Einige Nutzer warnen, dass Nvidias GeForce-Treiber eure SSD extrem stark belasten soll, was zu langfristigen Beschädigungen führen kann. So findet ihr heraus, ob ihr betroffen seid und was ihr konkret dagegen tun könnt.

Was ist das Problem? Einige Nutzer haben festgestellt, dass bestimmte GeForce-Treiber potentiell dauerhaft große Datenmengen auf die Systemlaufwerke schreiben sollen. Das belastet eure SSD und kann für einen starken Verschleiß sorgen, der eure SSD schädigen kann. Und wegen der hohen Preise wollt ihr euch derzeit wirklich keine neue SSD kaufen.

Laut dem Magazin TroubleGrid ist das Problem wohl eine Datei mit dem Namen „NVDisplay.Container.exe“, ein Hintergrundprozess, der mit dem Dienst „NVIDIA Display Container LS“ in Verbindung steht. Einige Nutzer berichten, dass im Leerlauf bis zu 30 GB pro Stunde geschrieben werden sollen.

Wichtig ist aber auch, dass nicht jeder Nutzer gleichermaßen betroffen sein soll. So sollen einige Nutzer ihr System geprüft haben und keine umfangreichen Schreibvorgänge gefunden haben. Davon berichtet das Magazin WCCFTech.com.

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So verhindert ihr, dass die Nvidia-Software eure SSD beschreibt

Wie finde ich heraus, ob ich betroffen bin? Falls ihr wissen wollt, ob eure Nvidia-Software planlos große Datenmengen schreibt, dann könnt ihr das über den Ressourcen-Manager prüfen:

Windows-Ressourcenmonitor öffnen (Win + R, dann „resmon“ eingeben).

Anschließend die Registerkarte „Datenträger“ auswählen und prüfen, ob „NVDisplay.Container.exe“ kontinuierlich in die oben genannte Protokolldatei schreibt.

Ist dies der Fall, dürftet ihr von dem Problem ebenfalls betroffen sein.

Gibt es bereits einen Fix dazu? Nein, zumindest nicht von offizieller Seite. Nvidia hält sich bisher bedeckt. Bisher kursieren in der Community nur händische Änderungen, die die aggressiven Schreibvorgänge beenden soll. Aktuell gibt es folgende Möglichkeiten:

Das Deaktivieren von NVIDIA Highlights oder ShadowPlay-bezogenen Funktionen soll etwa die Schreibvorgänge gestoppt haben.

In einigen Fällen hat es geholfen, den Prozess „NVIDIA Display Container LS“ anzuhalten, die fragliche Protokolldatei zu löschen und den Dienst neu zu starten. Eine dauerhafte Deaktivierung der Datei kann jedoch dazu führen, dass die NVIDIA-Systemsteuerung und die NVIDIA-App nicht mehr funktionieren.

Auch ein Rollback auf den Treiber 621.01 hat bei einigen Nutzern wohl geholfen.

Ansonsten müssen wir auf einen offiziellen Fix warten.

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