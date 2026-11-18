MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes war von der 3. Staffel von Die Ringe der Macht enttäuscht, doch es gibt für ihn trotzdem ein Highlight. Neben all den Saurons, Elben und Orks sind es die Menschen, die ihn begeistern.

Ich bin kein großer Fan der 3. Staffel von Die Ringe der Macht. Vor allem, weil mich Sauron enttäuschte. Nichtsdestotrotz gibt es auch Aspekte, die ich mag. Unter anderem verschiedene Charakterdynamiken, die Musik oder auch einige der Kämpfe.

Aber meine größte Überraschung war tatsächlich Númenor und seine Bewohner. In der ersten Staffel empfand ich diese Plotline noch recht gewöhnungsbedürftig, in der neuesten Staffel gibt es aber Elemente, die mir sehr gut gefallen haben.

Achtung: Im folgenden Artikel könnte es zu Spoilern zur 3. Staffel von Die Ringe der Macht kommen.

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Númenor ist mächtig, aber auch stolz

Im Vergleich zu Orks, Elben und Wesen wie Sauron oder Gandalf wirken Menschen schon fast langweilig. Sie leben nicht unendlich und haben auch keine Magie, auf die sie zurückgreifen können. Genau deshalb finde ich die Menschen in Númenor so spannend. Vor allem seit Ar-Pharazôn in der 2. Staffel König geworden ist und die Führung übernommen hat, strahlen sie eine gewisse arrogante Erhabenheit aus.

Statt es aber nur auf einzelne Personen herunterzubrechen, ist es Númenor als Ganzes. Man ist stolz auf das Menschsein. Daraus entwächst aber auch eine Arroganz gegenüber den anderen Völkern und Feinden. Sauron wird als Bedrohung nicht ernst genommen und auch der Rat des Elbenkönigs wird entspannt weggeschmettert.

Durch die Bauten, Rüstungen und die prunkvollen Kleider strahlen visuell aus: Man ist etwas Besseres. Die vielleicht fortschrittlichste Zivilisation, die existiert. All das repräsentiert Ar-Pharazôn. Statt ihn aber als ehrgeizigen Typen darzustellen, der nur sich selbst an der Spitze sehen möchte, merkt man: Ihm geht es um die Menschen aus Númenor an sich. Er will sie an die Spitze führen, hält sie für die Krone der Schöpfung.

Das zeigt einen gewissen Stolz, der die Menschen nochmal von den anderen Völkern Mittelerdes abhebt. Als Ar-Pharazôn verkörpert Schauspieler Trystan Gravelle genau diese Arroganz, die wunderbar zu Númenor passt. Er hat eine einprägsame Aura in seinen Szenen, die mir deutlich mehr Freude bereitet hat als etwa Sauron.

Die Interaktionen zwischen Gil-galad und Ar-Pharazôn unterschreichen die maßlose Arroganz von Númenor

Númenor als fast schon biblische Erzählung

Númenor hat ein großes Heer, ist technisch fortgeschritten und kann es wahrscheinlich mit jeder Armee zu ihrer Zeit aufnehmen. Das Volk sieht sich als Spitze der Nahrungskette, sogar höher als göttliche Wesen. Dadurch schwingt in ihrem Handlungsstrang immer eine gewisse biblische oder mythologische Atmosphäre mit. Man kann es etwa mit dem Fall Babylons oder dem Untergang von Atlantis vergleichen.

Ihre Gier lässt sie immer weiterstreben, könnte aber auch ihr großer Untergang sein.

Das fand ich beim Schauen deutlich spannender als die Storys rund um Sauron oder Galadriel. Númenors Plot fühlt sich für mich einzigartig an und nicht so gleichförmig wie der Rest. Wenn es nach mir ginge, hätte es auch Folgen nur darüber geben können.

Hierbei erschafft die Serie auch einen Kontrast. Denn selbst im prunkvollen Númenor gibt es Helden und Menschen, die sich nicht dem Stolz unterordnen. Allen voran natürlich Míriel, Elendil und Isildur. Passend zur biblischen Allegorie gibt es in der 6. Folge der 3. Staffel ein Wunder , das ich euch an dieser Stelle nicht verraten möchte. Die Menschen, die sich nicht über alles ordnen, werden belohnt.

Númenor strahlt in der 3. Staffel einen Kernaspekt aus, den man auch in den Mittelerde-Filmen sehen kann: Nicht alle Wesen eines Volkes sind grundsätzlich gut oder grundsätzlich böse. In dem Fall funktioniert das auch besser als bei den netten Orks, die plump und unglaubwürdig daherkommen. Die Menschen bieten mehrere Facetten und sind greifbarer.

Wie es am Ende für Númenor ausgeht, wird man wohl noch abwarten müssen. Wer bis dahin nicht warten kann, findet hier einen kurzen Spoiler-Teil aus den Werken von Tolkien:

Was passiert am Ende mit Númenor (SPOILER)? Irgendwann steigt die Arroganz von Ar-Pharazôn in solche Höhen, dass er es nicht mehr akzeptieren kann, dass Sauron auch Númenor bedroht. Jahrelang bereitet er eine Armee vor, die er nach Mordor schickt. Sauron gibt auf und lässt sich vom König gefangen nehmen. Das war aber nur ein Plan des Fieslings. Er korrumpiert den König und die Bewohner Númenors und erzeugt in ihnen eine Antipathie gegen die Valar – mächtige, gottgleiche Wesen, die unter dem Gott der Welt, Eru Ilúvatar, stehen. Ohne zu viel zu verraten: Die Flausen von Sauron machen Ar-Pharazôn zu einem Tyrannen, der kurz vor seinem Tod Valinor, das Land der Valar, angreifen will. 9 Jahre bereitet er sich darauf vor und segelt los. Die Valar bitten Eru Ilúvatar um Hilfe. Der große Gott sorgt dann dafür, dass Númenor komplett versinkt – wie Atlantis. Das ist eines der wenigen Male, bei denen er sich in die weltlichen Angelegenheiten einmischt. Ob Ringe der Macht den Handlungsstrang übernimmt, ist unklar. Schaut man sich die Story aktuell an, ist dieses biblische Ende für die Menschen, deren Gier sie zu hoch fliegen ließ, aber sehr passend.

Was sagt ihr zu Númenor und welche Story gefällt euch in der 3. Staffel von Die Ringe der Macht am besten? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Falls ihr euch für Sauron interessiert, haben wir hier seine Niederlagen für euch: 4 Charaktere aus Herr der Ringe, die Sauron besiegt haben