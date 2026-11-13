Ausgerechnet Sauron enttäuscht in der 3. Staffel von Die Ringe der Macht, verhält sich wie Edward und Jacob in Twilight

Die 3. Staffel von Die Ringe der Macht ist gestartet und MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes konnte sich 7 der 8 Folgen vorab anschauen. Obwohl es die beste Staffel der Serie ist, leidet sie immer noch an vielen Problemen. Vor allem Sauron war eine Enttäuschung.

Am 11.11.2026 ist die 3. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht mit den ersten 4 Folgen gestartet. Prime Video hat uns 7 der 8 Folgen bereits vorab gezeigt und ich habe mich schwergetan. Ich will die Serie mögen und die Staffel macht tatsächlich vieles besser:

Die Musik ist stark und wird gut eingesetzt

Es gibt endlich mehr Action

Ich mag die Dynamiken von Gandalf und Durin mit anderen Figuren

Und das Wichtigste: Endlich passiert was und es fühlt sich an, als ginge es mal voran

Aber es gibt auch wieder ähnliche Probleme:

Die Serie sieht immer noch zu digital aus, wodurch Schauplätze keine Magie versprühen

Es gibt zu viele Subplots, die man ständig hin und her schneidet, wodurch sich alles abgehackt anfühlt

Und das Schlimmste: Sauron ist eine totale Enttäuschung

Als Halbrand war er das Highlight in der 1. Staffel, doch die 3. Staffel macht aus ihm einen belanglosen Schurken ohne Aura oder Präsenz.

Video starten Die Ringe der Macht zeigt im offiziellen Trailer zu Staffel 3 einen mächtigen Balrog Autoplay

Es fehlt die Finesse des Bösen

In der originalen Trilogie war Sauron ein besonderer Schurke. Ohne direkte physische Form wie ein Darth Vader spürte man trotzdem seine Präsenz. Er war nicht einfach nur ein Diktator. Er war ein Symbol für das Böse selbst – ein Element, das auch die gütigsten Wesen korrumpieren konnte. Nicht nur durch Zwang oder Folter, sondern durch Versprechen und eine gewisse Gier, die in allen schlummern kann. Es war subtil und mystisch, aber genau deshalb so effektiv.

Ich liebe diese Darstellung von Sauron, denn sie ist als Kritik für totalitäre Überwachung bis heute anwendbar.

Genau in diese Kerbe schlug Sauron, beziehungsweise Halbrand, in der 1. Staffel von Ringe der Macht. Charlie Vickers verkörperte einen charmanten, mysteriösen Charakter, der allein mit seiner Anwesenheit etwas mit seiner Umgebung gemacht hat. In Staffel 2 mit Celebrimbor (Charles Edwards) war er schon weniger subtil, aber die 3. Staffel nimmt dieses Element komplett weg.

Das wäre nicht schlimm, wenn Sauron eine gewisse Aura und Präsenz in seinen Szenen hätte, aber das liefert er nicht. Er erinnert mich fast schon an Cartoon-Bösewichte, die ständig ihre Handlanger dazu zwingen, die große Superwaffe zu suchen. Zudem merkte ich seinen großen kriegerischen Einfluss auf die Welt nie, obwohl es einen 5-Jahre-Timeskip gab und ständig alle Charaktere davon erzählen, wie bedrohlich und schlimm er sei.

Es wird nie deutlich dargestellt, dass Sauron die Wesen und die Welt wirklich korrumpiert. Entweder er agiert durch Zwang und Folter oder er zeigt Ringe, die normale Menschen plötzlich in blutrünstige Killer verwandeln. Das kann man so erzählen, mir fehlt da aber die Finesse, um die Diskrepanz zwischen gut und böse als Element zu erzählen. Sauron ist ganz schön fies, aber eben auch austauschbar.

Dabei gibt es Ideen, die ich durchaus spannend finde. Etwa eine Szene, die mit Sucht-Ästhetik spielt und diese Korruption anders interpretiert. Aber das kommt zu spät, und auch wieder zu abrupt. Es wirkt an vielen Stellen, als wüsste man gar nicht, was man mit Sauron abseits seines eigentlichen Ziels machen will.

Sauron als Halbrand hat mir in Staffel 1 noch richtig gut gefallen (Bildquelle: Prime Video auf YouTube)

Sauron ist ganz ganz böse, aber irgendwie dann doch nicht?

Grundsätzlich habe ich nichts gegen comichaft böse Schurken – damit kann ich viel Spaß haben. Aber Ringe der Macht will Sauron nicht nur als urteuflisches Wesen zeigen, man dichtet ihm einen inneren Konflikt an. Auch hier wieder: Es kann funktionieren, aber es hapert an der Umsetzung.

Ein kontroverses Thema ist dabei wohl die Beziehung zu Galadriel. Ich fand die beiden vorher etwas nervig, aber nicht sonderlich schlimm – in Staffel 3 passt das gar nicht mehr. Sauron tut wirklich schlimme, kaltherzige Dinge, aber plötzlich wird er dann emotional und lässt sich ragebaiten . Kurze Zeit später ist er wieder der kühle Bösewicht – das ist inkonsequent.

Die Spitze des Eisbergs ist dabei ein Gespräch von ihm mit einem anderen Charakter über Galadriel. Das fühlte sich an wie ein Streit zwischen Edward und Jacob, wer denn nun mit Bella in Twilight zusammen sein darf.

Das schadet seiner Figur ungemein und wenn er dann mal versucht, eine gewisse Präsenz zu bilden, muss ich an genau diese Stellen denken und seine gesamte Aura verfliegt. Zum Vergleich: Ich finde Ar-Pharazôn (Trystan Gravelle) als Antagonisten deutlich spannender und wünschte mir einen noch größeren Fokus auf Númenor, bei dem es auch interessante biblische Analogien zum Fall von Babylon gibt.

Man könnte jetzt argumentieren: Er entwickelt sich ja erst zum dunklen Lord, man muss abwarten . Aber dann frage ich mich, warum man diese Geschichte überhaupt so in die Länge zieht. Klar, Lore und so , doch Hintergründe aus Büchern machen eine Serie, die es schwach umsetzt, auch nicht besser. Sie muss auch ohne Vorwissen funktionieren.

Ich kann verstehen, wenn Fans Ringe der Macht mögen, ich gönne es ihnen. Wieder in Mittelerde zu sein und dieses Feeling mitzunehmen, kann echt schön sein und es gibt in der 3. Staffel auch wirklich coole Momente mit Durin, Elendil oder Míriel. Ringe der Macht hat aber ein Fokus-Problem und eine aufgezwungene Länge, die mich die neuesten Abenteuer in Mittelerde nicht genießen lassen.

Aber was sagt ihr zur Serie und den Folgen, die ihr bisher gesehen habt? Mögt ihr Ringe der Macht oder habt ihr auch Probleme damit? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn euch die Elben interessieren, haben wir hier einen Artikel für euch: Warum verlassen so viele Elben am Ende von Herr der Ringe eigentlich Mittelerde?