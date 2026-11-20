In WoW: Forever kehrt mit Onyxia einer der ikonischen Raidbosse vom klassischen World of Warcraft zurück. Damals wie heute müsst ihr eine lange Questreihe meistern, um Zugang zu Onyxias Hort zu erhalten.

Ob Horde oder Allianz: Im Folgenden verraten wir euch, was ihr tun müsst, um in WoW: Forever ab dem 9. Dezember 2026 den Schlachtzug in Onyxias Hort betreten zu können. Über unsere Inhaltsangabe könnt ihr direkt zu den für euch relevanten Infos springen:

Einstimmung auf Onyxias Hort für die Allianz

Wer Onyxias Hort von innen sehen möchte, muss eine fraktionsspezifische Einstimmungs-Questreihe abschließen und dafür hochstufige Dungeons besuchen sowie Elite-Herausforderungen meistern. Im Folgenden gehen wir alle Quest-Schritte für Allianz-Spieler durch.

Ihr beginnt in der Brennenden Steppe bei Helendis Flusshorn, wo ihr die Quest „Drachkinbedrohung“ erhaltet. Die Quest könnt ihr ab Stufe 48 annehmen. Flusshorn steht in einem Lager im Südosten der Karte. Nördlich des Lagers findet ihr die Drachen, die ihr für die Quest erledigen müsst.

Helendis schickt euch dann auf die erste von sechs Laufburschen-Aufträgen, die alle den Namen „Die wahren Meister“ tragen und euch den Einfluss des schwarzen Drachenschwarms auf den Schwarzfelsklan untersuchen lassen. Eure Weltreise führt euch ins Rotkammgebirge, nach Sturmwind und zurück.

Folgt der Kette zu Marschall Maxwell bei Morgans Wacht in der Brennenden Steppe, der euch bei der Quest „Marschall Windsor“ in die Schwarzfelstiefen schickt, um Marschall Windsor zu retten – oder einen Beweis seines Todes zu finden. Er befindet sich in einer der Gefängniszellen.

Windsor schickt euch dann in „Verlorene Hoffnung“ zurück zu Marschall Maxwell.

Findet bei Gegnern in den Schwarzfelstiefen den Gegenstand „Eine zusammengeknüllte Notiz“. Das Item startet die Quest „Eine zusammengeknüllte Notiz“. Dieser Schritt erfordert Geduld. Ab jetzt hat jeder Gegner in den Blackrocktiefen die Chance, die Notiz fallenzulassen. Farmt die Gegner und nehmt die Notiz auf, um über sie die Quest zu beginnen. Bringt die Notiz zu Marshal Windsor, der noch immer im Gefängnis sitzt.

In „Ein Funken Hoffnung“ sollt ihr Golemlord Argelmach und General Zornesschmied in den Schwarzfelstiefen erledigen. Diese haben Informationen, die ihr dringend benötigt.

In „Gefängnisausbruch!“ eskortiert ihr Windsor aus den Blackrocktiefen. Seid gut vorbereitet, denn Ihr werdet einige Male überfallen. Anschließend kehrt ihr zu Marschall Maxwell bei Morgans Wacht in der Brennenden Steppe zurück.

Marschall Maxwell schickt euch dann in „Treffen in Sturmwind“ zu Knappe Rower am Stadttor von Sturmwind. Sprecht mit ihm, um Marschall Windsor herbeizurufen.

Sammelt dann Verbündete, um „Die große Maskerade“ in Sturmwind abzuschließen. Sprecht mit Knappe Rowe am Stadttor, wenn Windsor nicht zugegen ist. Am Ende müsst Ihr Lady Katrana Prestor, nun in ihrer echten Form als Onyxia, sowie mehrere Elite-Drachkin bekämpfen. Die Wachen helfen euch im Zweifel dabei.

Hochlord Bolvar Fordragon schickt euch dann auf die Quest „Das Großdrachenauge“. Bringt das Fragment des Großdrachen-Auges zu Haleh in Winterspring.

Haleh schickt euch dann in der Quest „Drachenfeueramulett“ in die obere Schwarzfelsspitze, wo ihr General Drakkisath das Blut des schwarzen Großdrachenhelden abnehmt und das Drachenfeueramulett erhaltet.

Beachtet, dass ihr das Drachenfeueramulett nicht zwingend tragen müsst, wenn ihr Onyxias Hort betreten wollt. Es reicht, wenn ihr das Halsteil in eurem Inventar liegen habt (die Bank reicht leider nicht).

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Einstimmung auf Onyxias Hort für die Horde

Wer Onyxias Hort von innen sehen möchte, muss eine fraktionsspezifische Einstimmungs-Questreihe abschließen und dafür hochstufige Dungeons besuchen sowie Elite-Herausforderungen meistern. Im Folgenden gehen wir alle Quest-Schritte für Horde-Spieler durch.

Eure Reise beginnt im Ödland mit der Quest „Blut und Donner“, die euch Kriegsfürst Bluthauer in Kargath gibt. Ihr könnt mit ihm ab Stufe 55 reden und so einen Brief erhalten.

Über den Brief aktiviert ihr die Quest „Befehl des Kriegsherrn“, die euch durch die untere Schwarzfelsspitze führt. Im Dungeon sollt ihr drei Bosse erledigen. Außerdem sollt ihr die „Wichtigen Blackrockdokumente“ besorgen, die an vier verschiedenen Stellen in der Unteren Blackrockspitze liegen können: zu Füßen des Oberanführers Wyrmthalak in einem Alkoven neben Kriegsmeister Voone in der Nähe von Hochlord Omokk neben den Opfergaben an Urok

Bluthauer schickt euch dann für die Quest Etriggs Weisheit zu Etrigg in Orgrimmar und anschließend zu Thrall, der euch Rat geben soll.

Für den Folgeauftrag „Für die Horde!“ geht’s erneut in die untere Schwarzfelsspitze, um für Thrall den Kopf von Kriegshäuptling Rend Schwarzfaust zu holen.

Hört euch dann in „Was der Wind erzählt“ an, was Thrall herausgefunden hat, und sucht anschließend in „Der Champion der Horde“ nach Rexxar, der auf den Straßen von Desolace herumstreift. Rexxar wandert in Desolace zwischen Feralas und dem Steinkrallengebirge umher.

Auf diesem Weg könnt ihr Rexxar in Desolace finden.

Wenn ihr Rexxar gefunden habt, bittet er euch, seine „Nachricht von Rexxar“ zu Myranda der Vettel in den westlichen Pestländer zu bringen.

Nach eurem Gespräch mit Myranda erhaltet ihr von ihr die Quest „Oculus-Illusionen“, für die ihr schwarze Drachenbrutaugen sammeln müsst. Die erhaltet ihr von den Drachen im Dungeon Blackrockspitze.

Setzt dann für die Quest „Aschenschwinge“ euer Amulett der drakonischen Subversion ein, um den uralten Drachen Aschenschwinge in den Düstermarschen aufzusuchen.

Aschenschwinge stellt eure Fertigkeiten bei vier Quests auf die Probe, die alle mit „Die Prüfung der Schädel“ beginnen. Dazu müsst ihr vier Elite-/Boss-Drachen töten: Chronalis in Tanaris, Scryer in Winterspring und Somnus in den Sümpfen des Elends. Anschließend erhaltet ihr den letzten Test, für den ihr Axtroz im Sumpfland töten sollt.

Der Fundort von Axtroz. Der Fundort von Somnus. Der Fundort von Chronalis. Der Fundort von Scryer.

Ist das geschafft, gibt euch Aschenschwinge in „Aufstieg…“ das glanzlose Drachenfeueramulett. Dieses bringt ihr zurück zu Rexxar, den ihr erneut in Desolace aufspüren müsst.

Rexxar hat dann die Quest „Blut des schwarzen Großdrachenhelden“ für euch, die euch in die obere Schwarzfelsspitze schickt, um General Drakkisath das Blut des schwarzen Großdrachenhelden abzujagen.

Kehrt zu Rexxar zurück, um das Blut gegen das Drachenfeueramulett einzutauschen.

Auch hier gilt, dass ihr das Drachenfeueramulett nicht zwingend tragen müsst, wenn ihr Onyxias Hort betreten wollt. Es reicht, wenn ihr das Halsteil in eurem Inventar liegen habt (die Bank reicht leider nicht).

Onyxias Hort – Das erwartet euch im ersten 40-Spieler-Raid von WoW: Forever

In Onyxias Hort erwartet euch ab dem 9. Dezember 2026 der erste 40-Spieler-Raid von WoW: Forever. Die Begegnung mit der namensgebenden Brutmutter hat drei Phasen, in denen sie euch mit mächtigen Flammenangriffen, Furchtzaubern und flatternden Welpen zusetzt. Ihr solltet daher einiges an Feuerwiderstand, Flächenschaden und Furchtkonter mitbringen.

Im Interview hatten uns die Entwickler verraten, dass uns in WoW: Forever eine leicht angepasste Version des altbekannten Kampfes gegen Onyxia erwartet.

Es ist eine Classic-Plus-Version. Sie ist weitgehend die originale Classic-Onyxia, mit ein paar kleinen Überraschungen und Bugfixes – ihre Tiefer-Atem-Mechanik wurde repariert, sodass sie sie nun unabhängig von DoTs zuverlässig einsetzt. Der Kampf ist eher als zugängliches 40-Spieler-Gilden-Fest ausgelegt und nicht als ultraharter Encounter. Bringt 39 Freunde mit und habt Spaß, auch wenn sicher Charaktere sterben werden.

So spielen sich die drei Kampfphasen von Onyxia grundsätzlich:

Phase 1: Ein Tank schnappt sich Onyxia und zieht sie nach hinten in den Raum, bis er mit dem Rücken zur Wand steht. Der Raid verteilt sich, meidet dabei aber stets das Maul und den Schwanzbereich von Onyxia (es droht ein Freiflug in die Dracheneier, die in den Seitenbereichen der Instanz stehen). Macht kontrollierten Schaden, bis Phase 2 startet.

Ein Tank schnappt sich Onyxia und zieht sie nach hinten in den Raum, bis er mit dem Rücken zur Wand steht. Der Raid verteilt sich, meidet dabei aber stets das Maul und den Schwanzbereich von Onyxia (es droht ein Freiflug in die Dracheneier, die in den Seitenbereichen der Instanz stehen). Macht kontrollierten Schaden, bis Phase 2 startet. Phase 2: Bei etwa 65 Prozent Lebenspunkten geht Onyxia in die Luft, um dort ab und an den Raum mit ihrem tiefen Atem unter Feuer zu setzen. Wenn das passiert, gibt es eine kurze Vorwarnung. Dann sollte niemand mehr in der Flugbahn der Drachendame stehen. Derweil bekämpft ihr zahlreiche Drachenwelpen, die aus den Eiern geschlüpft sind, oder macht möglichst viel Schaden an der fliegenden Onyxia. Tipp: Auch Nahkämpfer können Onyxia in dieser Phase Schaden zufügen, wenn sie direkt unter dem Drachen stehen.

Bei etwa 65 Prozent Lebenspunkten geht Onyxia in die Luft, um dort ab und an den Raum mit ihrem tiefen Atem unter Feuer zu setzen. Wenn das passiert, gibt es eine kurze Vorwarnung. Dann sollte niemand mehr in der Flugbahn der Drachendame stehen. Derweil bekämpft ihr zahlreiche Drachenwelpen, die aus den Eiern geschlüpft sind, oder macht möglichst viel Schaden an der fliegenden Onyxia. Phase 3: Hat Onyxia ausreichend Schaden erhalten, landet sie und muss von den Tanks eingesammelt und wieder an die alte Position gezogen werden, und das ohne Verluste durch das Spalten, den Flammenatem oder Schwanzschläge. Achtet hier also auf eure Positionierung und eure Bedrohung. Ab jetzt wiederholt sich Phase 1, aber mit Lavafontänen, die aus dem Boden brechen, und einem Furchtzauber, der den ganzen Schlachtzug ängstigt. Nutzt Werkzeuge wie das Totem des Erdstoßes der Schamanen, um vor allem eure Tanks schnell von der Furcht zu befreien.

Sobald klar ist, ob und was sich an diesen grundsätzlichen Phasen ändert, passen wir diesen Abschnitt an. Freut ihr euch auf das Comeback von Onyxia? Und befasst ihr euch überhaupt schon mit dem Endgame? Verratet es uns in den Kommentaren! Falls ihr Tipps für den Weg dorthin braucht, schaut gern hier vorbei: WoW Forever Level-Guide – Alles Wichtige zum Weg auf Stufe 60