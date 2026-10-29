WoW Forever: Level-Guide – Alles Wichtige zum Weg auf Stufe 60

Die Level-Phase macht in WoW: Forever einen signifikanten Teil der Spielerfahrung aus. Wir fassen euch in diesem Guide alles Wichtige zusammen, damit ihr geschmeidig Stufe 60 erreicht.

Worum geht es in diesem Artikel? Um alles, was mit Leveln in WoW: Forever zu tun hat. Wir verraten euch, wie die Jagd nach Erfahrung funktioniert, welche Zonen für welche Stufen gedacht sind und wodurch ihr besonders schnell levelt. Außerdem versorgen wir euch mit Tricks, die euch das Leveln erleichtern. Über unsere Inhaltsangabe könnt ihr direkt zu den für euch interessanten Bereichen springen:

Leveln in WoW: Forever

Wie läuft die Level-Phase ab? Nach der Charaktererstellung landet ihr im Startgebiet eures Volkes (dazu später mehr). Ab diesem Moment deckt ihr neue Regionen auf, tötet Gegner und erledigt Quests. All das gewährt euch Erfahrungspunkte.

Jeder erspielte Erfahrungspunkt landet dann in eurem EP-Balken, der im Standard-Interface über eurer ersten Fertigkeitsleiste liegt. Dieser Balken besteht aus 20 Abschnitten, die jeweils 5 Prozent Fortschritt bis zum nächsten Stufen-Aufstieg symbolisieren. Der Balken kann zwei Farben haben:

Lila : Ihr erhaltet durch alle Quellen normale Erfahrung

: Ihr erhaltet durch alle Quellen normale Erfahrung Blau: Ihr seid erholt und bekommt daher durch das Töten von Gegnern 200 % der normalen Erfahrung – die Erholung erklären wir später noch genauer

Sobald der Balken zu 100 % gefüllt ist, erhaltet ihr einen Stufenaufstieg, bis ihr schließlich irgendwann die Maximalstufe 60 erreicht habt.

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Was bringen Stufenaufstiege in WoW? Jeder Stufenaufstieg macht euren Charakter stärker, und das auf gleich mehreren Ebenen:

Eure Werte steigen.

Die Skill-Obergrenze eurer gelernten Fertigkeiten steigt, sprich: Ihr könnt den Skill für eure genutzten Waffen weiter steigern oder eure Berufe oder spezielle Künste (wie die Gifte und das Schlossknacken von Schurken) weiter leveln. Ihr findet all eure Fertigkeiten im Charakterfenster (Kurztaste: C), über den Reiter Fertigkeiten.

Auf Stufe 10 schaltet ihr eure Talente frei (Kurztaste: N). Ab dann erhaltet ihr durch jeden Stufenaufstieg jeweils einen Talentpunkt, den ihr dann in einen der drei Bäume investieren könnt.

Mit steigendem Level schaltet ihr bei euren Klassen-Lehrern neue Fertigkeiten oder Upgrades für bereits gelernte Skills frei. Schaut also regelmäßig bei den Lehrern vorbei und nehmt genug Silber beziehungsweise Gold mit.

Eure Charakterstufe wirkt sich im Kampf zudem direkt aus, da WoW im Hintergrund immer checkt, welches Level ihr habt und welche Stufe der Gegner hat, gegen den ihr kämpft.

Je größer der Unterschied, desto schwieriger ist es für den Kämpfer mit dem geringeren Level beispielsweise, den anderen zu treffen oder kritische Treffer zu landen. Und desto seltener kommt es vor, dass der Kämpfer mit dem niedrigeren Level erfolgreich einem Schlag oder Zauber entkommt. Außerdem werden Feinde mit einem höheren Level schneller auf euch aufmerksam.

Grundsätzlich gilt daher: Am besten kämpft es sich gegen Feinde, die auf eurem Level oder darunter liegen. Beachtet aber, dass euch graue Quests und Gegner deutlich weniger Erfahrungspunkte gewähren, da diese 5 Stufen oder mehr unter eurem Level liegen.

Der Kampf um die Monster

Anders als in vielen modernen MMORPGs bekommt ihr in WoW: Forever keine Erfahrungspunkte, wenn ihr Gegner angreift, die sich bereits mit anderen Spielern im Kampf befinden. Erfahrung und Quest-Fortschritt gibt es für euch nur dann, wenn ihr einen Feind zuerst attackiert habt, oder wenn ihr Teil einer Gruppe seid und ein Gruppenmitglied konnte den ersten Schlag landen.



Gegner, die bereits von anderen Spielern „getaggt“ (also zuerst angegriffen) wurden, haben eine graue Namensplakette.

Die Startgebiete in WoW: Forever

Alle Charaktere aus WoW: Forever beginnen ihr Abenteuer in den Startgebieten des gewählten Volkes. Hier die Übersicht:

Volk Startgebiet Wo geht es danach weiter? Menschen Wald von Elwynn Westfall Zwerge und Gnome Dun Morogh Loch Modan Nachtelfen Teldrassil Dunkelküste Orcs und Trolle Durotar Brachland Untote (Verlassene) Tirisfal Silberwald Tauren Mulgore Brachland Himmelsgeborene Insel Zephras Brachland (Horde) / Westfall oder Dunkelküste (Allianz)

Beachtet, dass euch niemand zwingt, mit einem Volk den grundsätzlich vorgegebenen Start zu durchlaufen. Wenn ihr einen Untoten spielt, eure Freunde aber Orcs und Trolle sind, dann könnt ihr versuchen, mit eurem Level-1-Charakter von Tirisfal nach Durotar zu gelangen.

Das bringt aber einen langen, gefährlichen Laufweg mit. Bleibt auf den Wegen, dort tummeln sich nur selten Gegner! Den Kontinent könnt ihr mit Zeppelinen (Horde) oder Schiffen (Allianz) wechseln. Wenn ihr einen höherstufigen Magier oder Hexenmeister kennt, kann der euch per Teleport respektive Beschwörung sicher zu eurem Wunschort oder in eine sichere Stadt bringen.

Auf den nächsten Seiten erfahrt ihr die genauen Level-Bereiche aller Regionen von Azeroth und wir haben Tipps und Tricks fürs Leveln für euch!