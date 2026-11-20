Vergesst das Camping, den Schlafsack und die neuen Dungeons! MeinMMO-Redakteur und Classic-Enthusiast Karsten Scholz hat sein Herz an eine Debüt-Zone aus WoW: Forever verloren.

Ich hatte es bereits gefeiert: WoW: Forever ist mehr als nur das Classic Plus, das wir uns über Jahre gewünscht hatten. Statt auf 60 einfach nur einen alternativen Weg einzuschlagen, der uns vom Dunklen Portal weg und hin zu einem neuen Abenteuer führt, erwartet uns eine Variante vom klassischen World of Warcraft, die im Detail von der ersten Spielminute an viele Neuerungen besitzt.

Meine persönlichen Highlights waren dabei lange das Camping und der Schlafsack (beides kleine, aber feine Ergänzungen für das soziale Miteinander), die kurz vor dem Start implementierten Anpassungen der Schurken-Talentbäume sowie die neuen Dungeons wie die Ruinen von Lordaeron und die Halle der Thanen. Doch das hat sich in den vergangenen zwei Tagen geändert. Ich habe mein Classic-Fan-Herz an eine Zone verloren.

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Wenn der Wald von Elwynn und das Rotkammgebirge ein Kind hätten …

Nach dem vergangenen Wochenende hatte ich nämlich endlich das Level (38), um mit den Quests in den neuen Flusslanden voll durchstarten zu können. Über zwei Tage hinweg meisterte ich dort jede Aufgabe, die ich finden konnte – inklusive der Arena-Questreihe bei den Ogern von Bolder’ok. Nur der hiesige Dungeon, die Feste Krol’dok, ist mit seinen 4 Horde-Aufträgen noch offen.

Und jetzt bin ich traurig, dass ich die Flusslande verlassen muss. Mir hat das extra für Forever entwickelte Gebiet nämlich super viel Spaß gemacht. Ein Grund: Der ländliche Look der Zone, der mit seinen grünen Wiesen, prachtvollen Bäumen, blauen Flüssen und sanften Hügeln wie ein Mix aus Wald von Elwynn und Rotkammgebirge wirkt.

Mittendrin: Kleine Festungen und Ortschaften von Horde sowie Allianz. Aber auch Lager voller Oger, Handelspunkte vom Steamwheedle-Kartell, Piraten und zwielichtige Sektenanhänger. Das alles wirkt frisch und gleichermaßen vertraut. Im Interview vor dem Launch hatten uns die Entwickler bereits verraten, dass hier nur Assets aus dem klassischen WoW zum Einsatz gekommen sind. Das könnte bereits das simple Geheimnis sein.

Quests wie damals, mit einer Prise Linearität

Mir hat aber auch das Questen selbst in den Flusslanden sehr gefallen. Vom Hafen von Powderfuse aus bin ich vom Osten zuerst ins Zentrum der Zone, in die Horde-Siedlung Rog’mar. Danach ging es in den Süden, später in den Norden und Westen. Das hatte fast schon zu viel Ordnung für eine Region aus dem klassischen WoW. Nur selten wird man kreuz und quer, in andere Regionen oder gar auf den anderen Kontinent geschickt (es kommt aber vor).

Dazu kommt, dass es nie zu viele Quests auf einmal gibt. Hat man die aktuellen zwei, drei Aufgaben eines Bereichs erledigt, folgen zwei, drei Folgequests. Oft bilden gleich eine Handvoll Aufgaben eine vollständige Kette. Für drei der vier Quests des hiesigen Dungeons müsst ihr sogar über 20 Einzelschritte meistern, bevor ihr den jeweiligen Instanz-Auftrag erhaltet.

Eindrücke aus den Flusslanden von WoW Forever:

Ja, das ist fast schon modernes Quest-Design, auch wenn sich die Ziele selbst typisch oldschoolig geben, mit Töte X und Sammel Y. Zu meinen Highlights gehört eine Quest, bei der ich einem Piratenkapitän ein Geschenk bringen sollte. Die explosive Überraschung war zu viel für den Augenklappenträger. Seine Nummer 1 kommentierte den Vorfall mit einem trockenen: Ich bin wohl befördert worden. Genau mein Humor!

Unterm Strich mochte ich den Spielfluss in den Flusslanden sehr. Zudem gibt es immer wieder Gründe, sich mit anderen Spielern zusammenzuschließen. Beispielsweise durch diverse knackige Elite-Herausforderungen oder die bereits erwähnte Arena-Questreihe, bei der man – ähnlich wie in Nagrand aus Burning Crusade – mehrere Bosse nacheinander herausfordern muss.

Hier fand ich es nur merkwürdig, dass die Arena-Duelle zwischendrin durch eine Sammelaufgabe unterbrochen wurden, um Flusskraut und Beeren zu finden. Dieses zeitraubende Intermezzo dürfte manch eine Gruppe auseinanderreißen, die sich vorher extra für die vermeintlich fixe Arenarunde gebildet hatte.

2+ potenzielle Highlights kommen noch

Ich bin zwischendurch übrigens nur mal kurz aus den Flusslanden weg, um mit den Hügeln von Razorfen und der Kathedrale im Scharlachroten Kloster zwei altbekannte Classic-Dungeons zu spielen. Außerdem gibt es Quests aus den Flusslanden für Tanaris, Feralas und Booty Bay.

Ansonsten war ich über zwei Tage hinweg quasi nur in der neuen Zone. Jetzt ist mein Schurke Stufe 43 und bereit für die Feste Krol’dok und die nächste Level-Zone, und ich bin ein bisschen traurig. Mir hat es wirklich sehr gut in den Flusslanden gefallen.

Was meine Stimmung hebt: Mit Shen’dralas und Mount Hyjal gibt’s noch zwei weitere neue Zonen von Forever, aus denen ich bisher keine einzige Quest kenne. Dazu kommen weitere Dungeons wie das Gefängnis von Alcaz oder die Terrasse des Formers.

Während andere gerade tief in GTA 6 versinken, kann ich mir auch nach 70 Spielstunden in Forever einfach nichts Besseres vorstellen, als weiter das alte, neue Azeroth unsicher zu machen. Wie geht’s euch damit? Und haben euch die Flusslande auch so gut gefallen? Verratet es mir gern in den Kommentaren! Eine andere Neuerung, die mich sehr begeistert hat, sind die frischen Schurken-Quests – doch Kollege Benedict war schneller: Als Schurke MUSS ich in WoW Forever solo Dungeons besuchen und ich liebe alles daran