Während die Schamanen von WoW Forever aus Protest ihren Discord verbarrikadieren, feier ich das Comeback der Schurken

MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz ist seit 2005 ein begeisterter Classic-Schurke. Für WoW: Forever sah es lange Zeit so aus, als ob sich bei Kampf, Meucheln und Täuschung nur wenig verändern würde. Und dann hat Blizzard die letzten Patch Notes vor dem Launch veröffentlicht …

Die frisch veröffentlichten Patch Notes zu WoW: Forever müssen recht plötzlich und ungeplant entstanden sein. Woran man das merkt? Der am 3. November 2026 auf YouTube veröffentlichte Launch-Überblick von Blizzard in Video-Form ist schon zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Hälfte veraltet gewesen, weil dort diverse Klassen-Fertigkeiten erwähnt werden, die zwischenzeitlich gestrichen worden sind.

Nicht bei allen kamen die massiven Änderungen kurz vor Launch gut an. Ein großer Teil der Schamanen-Community zeigte sich beispielsweise derart bestürzt über die jüngsten Pläne von Blizzard für die Totemsteller, dass sie aus Protest 13 Stunden lang ihren offiziellen Klassen-Discord dicht gemacht haben (via wowhead.com).

Der begeisterte Schurke in mir hatte indes nur Augen für die ungewohnt lange Anpassungsliste für die Schattentänzer. Bis vor 2 Tagen galt der Schurke nämlich als die Klasse, die sich für Forever im Vergleich zu Vanilla oder Classic am wenigsten verändert hat. Doch das hat sich jetzt um 180 Grad gedreht, und ich (und viele andere Schurken) feier das …

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Okayer Status quo, aber ein bisschen muffig

Warum sich die Schurken-Community gerade so freut, wird wohl erst klar, wenn wir kurz auf den Status quo blicken. Wer unsere Klassen-Übersicht für WoW: Forever gelesen hat, der weiß, dass der klassische Schurke viele Stärken und vergleichsweise wenig Schwächen besitzt:

Er gehörte schon in Classic, neben dem überdominanten Krieger, zu den besten Schadensverursachern im Spiel, in WoW: Forever soll er sogar den höchsten Einzelzielschaden in statischen Kämpfen liefern.

Im PvP ist er mit all seinen Kontrollmöglichkeiten und dem hohen Schaden eine Macht.

Seine Verstohlenheit liefert beim PvP, Farmen und Leveln enorme Vorteile. Solo kommt er besser klar als viele andere Klassen.

Was dem Schurken seit jeher in Classic fehlt, ist eine breite Palette an Möglichkeiten, um andere Spieler zu unterstützen – er kann mit seinen Kontrollfertigkeiten helfen, die Rüstung von Feinden schwächen und Schlösser knacken, das war’s.

Die Zahl der konkurrenzfähigen Skillungen war für Schurken in Classic recht begrenzt. Täuschung spielte fast nur im PvP eine Rolle, Meucheln war die meiste Zeit über eigentlich nur ein Unterstützungsbaum.

Die spannendsten Neuerungen für Schurken für Forever waren der etwas stärkere Fokus vom Täuschung-Baum auf Blutungseffekte und der klarer definierte Schwerpunkt von Meucheln auf Gifte, unterstützt durch die Classic-Premiere von Verstümmeln. Ansonsten haben wir Schurken uns vor allem über Details gefreut, beispielsweise dass uns Kopfnuss ohne Talente nicht mehr aus der Verstohlenheit wirft.

Ich will darüber gar nicht meckern. Ich mag den Classic-Schurken sehr. Aber es fühlt sich immer ein bisschen komisch an, wenn andere Klassen viel Liebe und Hirnschmalz von Entwicklern bekommen, während man selbst in seiner alten, muffig riechenden Rüstung festhängt und seit 20 Jahren Finsterer Stoß, Zerhäckseln und ab und an ein Ausweiden nutzt, um an Bossen möglichst viel Schaden zu machen. Spannend ist anders.

Tödliche Klasse noch tödlicher

Mit den neuen Patch Notes auf forums.blizzard.com hat sich der muffige Classic-Duft aber verzogen. In mehr als 5.230 Zeichen verraten die Entwickler, was sich beim Schurken mit Forever quasi über Nacht verändern wird. Wir gehen jetzt nicht jeden Punkt einzeln durch, aber lasst mich einige Highlights hervorheben:

Mit Shank gibt es einen neuen Standardangriff, durch den wir mit der Nebenhand leichten Schaden verursachen und der uns einen gewissen Energie-Schub gewährt, wenn wir ihn brauchen. Zudem haben alle 3 Spezialisierungen jeweils ein Talent, das Shank noch wichtiger für die jeweilige Rotation macht – dabei liefert jedes Talent einen anderen Bonus.

Täuscher bekommen durch Geisterhafter Stoß die Möglichkeit, Hinterhalt und Erdrosseln ohne Verstohlenheit zu nutzen. Zudem erhalten sie mit Todesmal einen neuen Finisher, durch den sie ihr Opfer nach ein paar Sekunden explodieren lassen können.

Schurken mit dem Talent Quick Getaway können 2 Ziele gleichzeitig mit Kopfnuss aus dem Spiel nehmen. Das ist im PvP, auf Solo-Touren und in Dungeons bärenstark.

Die Position von Talenten hat sich in vielen Fällen so verändert, dass man für bestimmte Skillungen nicht mehr so viele Punkte „verschwenden“ muss, um an Schlüssteltalente ranzukommen. Ich denke hier etwa an Lebenskraft für mehr Energie oder an Verbessertes Sprinten für PvP-Interessierte.

Es gibt teils starke Buffs für unterwältigende Talente wie Aggression oder Tödlichkeit.

All das in Kombination dürfte dafür sorgen, dass sich der Schurke in Forever spannender und variantenreicher spielt als noch in Classic, ohne dabei zu übermächtig zu werden. Ganz ehrlich: Ich hatte schon vorher richtig Bock auf Forever, aber jetzt kann ich es tatsächlich gar nicht mehr erwarten, bis der Startschuss fällt. Wie seht ihr das? Und wie zufrieden seid ihr mit eurer Klasse? Verratet es mir gern in den Kommentaren! Apropos Startschuss: Release von WoW Forever im Live-Ticker – Uhrzeit, Status, Warteschlangen und mehr