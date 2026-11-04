WoW Forever: Release im Live-Ticker – Uhrzeit, Status, Warteschlangen und mehr

World of Warcraft: Forever öffnet die Tore nach Azeroth. Wir sind für euch live dabei und halten euch auf dem Laufenden, wann die Server online gehen und was sonst noch los ist.
Mittwoch, 4.11.2026
11:00 Uhr
Okay, nachdem ihr uns eure potenzielle Main-Klasse verraten habt, müssen wir doch auch zur klassischen Streitfrage greifen, die bereits seit Urzeiten besteht: Wen sehen wir denn auf welcher Seite? Natürlich gibt es nur eine richtige Antwort.
10:40 Uhr
MeinMMO-Dämon Cortyn erwartet übrigens – wie die meisten von uns – heute Nacht pures Chaos. Und trotzdem sind wir mit Freude dabei. Irgendwie gehören Probleme und Warteschlangen zu einem Launch dazu, oder? Wie seht ihr das?
10:00 Uhr
Wisst ihr schon, mit welcher Klasse ihr starten wollt? Wir wollen es wissen!
9:30 Uhr
Ihr habt übrigens nur noch heute bis 19:00 Uhr MEZ Zeit, eure Namen zu reservieren.
Danach beginnt eine Wartung, die bis zum Release andauern soll. Ihr könnt das Spiel dann nicht mehr starten und Charaktere erstellen.
Wie ihr eure Namen reservieren könnt, lest ihr hier:
9:00 Uhr
Guten Morgen, liebe (angehende) Bewohner von Azeroth! Heute Nacht, wenn die Uhr 0:00 Uhr schlägt, geht es los und mit WoW Forever öffnet die neue Classic+-Variante von World of Warcraft.
Wir sind für euch den ganzen Tag dabei und halten für euch die Augen nach spannenden Infos offen.
Wenn die Server öffnen, versorgen wir euch mit der aktuellen Lage rund um Serverstatus, Warteschlangen, Fehlermeldungen und potenzielle Verzögerungen.
Wir freuen uns auf das Chaos mit euch!
WoW Forever: Release – Die wichtigsten Infos im Überblick
Wann öffnen die Server von WoW Forever? Die Server sollen am 5. November 2026 um Punkt 0:00 Uhr MEZ hier in Europa öffnen. Wir halten für euch die Augen offen, ob es zu Verzögerungen oder Problemen kommt.
Wie groß ist der Download und kann man das Spiel vorab herunterladen? Ihr könnt WoW Forever schon herunterladen. Die Größe des Downloads hängt davon ab, was ihr schon installiert habt:
- Kein WoW
- ca. 52,90 GB
- WoW-Classic oder Retail
- ca. 13 GB
Wie lange kann man noch Namen reservieren? Habt ihr eines der Pakete für WoW Forever gekauft, könnt ihr bereits jetzt Charaktere erstellen und euch Wunschnamen sichern, bevor alle anderen die Server stürmen. Wie das geht, erfahrt ihr hier:
Vor dem Start soll es allerdings noch eine längere Wartung geben, in der auch die Namensreservierung offline genommen wird. Ihr solltet eure Wunschnamen also vorher reservieren.
Die Wartung startet am 4. November 2026 um 19:00 Uhr MEZ und dauert bis zum Release um 0:00 Uhr am 5. November an.
Seid ihr auch schon so aufgeregt wie wir, endlich Azeroth in der neuen WoW-Version unsicher zu machen? Schreibt uns gern in die Kommentare, worauf ihr euch am meisten freut! Wollt ihr euch die wichtigsten Infos und die Roadmap einmal anschauen, haben wir in unserem Übersichtsartikel alle Infos für euch: WoW Forever: Alles zum Release, Preload, Download und der Roadmap zum neuen Kapitel von World of Warcraft
Deine Meinung ist uns wichtig!
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Kommentare
Bin extrem gespannt ob die Server den Ansturm aushalten können oder ob es überhaupt ein Ansturm gibt, Europa Zeit ist ja 0 Uhr und halt auch kein Wochenende usw.
Könnte mir vorstellen das es ein paar Probleme geben wird, aber nichts großes und man so 00-2 Uhr schon in Ruhe zocken kann.
Auch wüsste ich gerne mit wie viel Spieler Blizzard rechnet und wie viel maximal auf den gesamten Mega Server passen, da muss es ja intern eine Zahl geben, aber glaub nicht das die veröffentlicht wird.
Meine Sorge ist nur das man kein Horde Charakter erstmal auf PvP Server machen kann, da es jetzt schon oft nicht möglich ist für Vorbesteller Charakter auf Horden Seite zu erstellen. Wegen zu viel Horde und zu wenig Allianz Charakter, wäre blöd wenn man gezwungen wird Allianz zu spielen.