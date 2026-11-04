WoW Forever: Release im Live-Ticker – Uhrzeit, Status, Warteschlangen und mehr

11:00 Uhr

Okay, nachdem ihr uns eure potenzielle Main-Klasse verraten habt, müssen wir doch auch zur klassischen Streitfrage greifen, die bereits seit Urzeiten besteht: Wen sehen wir denn auf welcher Seite? Natürlich gibt es nur eine richtige Antwort.

10:40 Uhr

MeinMMO-Dämon Cortyn erwartet übrigens – wie die meisten von uns – heute Nacht pures Chaos. Und trotzdem sind wir mit Freude dabei. Irgendwie gehören Probleme und Warteschlangen zu einem Launch dazu, oder? Wie seht ihr das?

10:00 Uhr

Wisst ihr schon, mit welcher Klasse ihr starten wollt? Wir wollen es wissen!

9:30 Uhr

Ihr habt übrigens nur noch heute bis 19:00 Uhr MEZ Zeit, eure Namen zu reservieren.

Danach beginnt eine Wartung, die bis zum Release andauern soll. Ihr könnt das Spiel dann nicht mehr starten und Charaktere erstellen.

Wie ihr eure Namen reservieren könnt, lest ihr hier:

9:00 Uhr

Guten Morgen, liebe (angehende) Bewohner von Azeroth! Heute Nacht, wenn die Uhr 0:00 Uhr schlägt, geht es los und mit WoW Forever öffnet die neue Classic+-Variante von World of Warcraft.

Wir sind für euch den ganzen Tag dabei und halten für euch die Augen nach spannenden Infos offen.

Wenn die Server öffnen, versorgen wir euch mit der aktuellen Lage rund um Serverstatus, Warteschlangen, Fehlermeldungen und potenzielle Verzögerungen.

Wir freuen uns auf das Chaos mit euch!