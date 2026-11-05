Alle feiern den geschmeidigen Start von WoW Forever, aber … wo sind die anderen Spieler?

Der Start von WoW: Forever dürfte als einer der besten Launches in der Geschichte von World of Warcraft eingehen. Viele Spieler zeigen sich begeistert davon, wie geschmeidig die Server laufen.

Wie lief der Start von WoW: Forever? Nachdem es beim Start der Beta und Namensreservierungsphase einige Startprobleme gab, verlief der tatsächliche Launch von WoW: Forever erfreulich geschmeidig. Nach einem kleinen Schluckauf in den ersten Minuten und einer humanen Warteschlange waren die Kollegen und viele andere Spieler um 0:20 Uhr auf dem Server und konnten problemlos spielen.

Auch heute morgen zeigen sich die Forever-Server von ihrer besten Seite. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass ich mich beim Start einer klassischen WoW-Version so geschmeidig und schnell durch das Startgebiet der Untoten gespielt hätte – und ich war schon bei diversen Launches dabei.

Trotz der frühen Uhrzeit ist mir aber auch aufgefallen, wie leer Tirisfal wirkt. Bisher gab es null Konkurrenzkampf um Quest-Ziele und Ressourcen. Auch die in großer Zahl anwesenden Gildenmitstreiter wunderten sich über überraschend leere Regionen und Städte – hat es Blizzard nach der heftigen Kritik am Layering in der Beta jetzt übertrieben und den Regler zu stark in die andere Richtung gedreht?

Dazu passen die Berichte einiger Spieler, sie würden es nicht schaffen, in einem gemeinsamen Layer zu landen, obwohl sie sich in derselben Gruppe befinden würden. Es sieht so aus, als könnte das Layering der neuen Forever-Server noch etwas Feinschliff vertragen. Blizzard ist sich des Problems auch schon bewusst (via forums.blizzard.com).

Video starten WoW: Forever – Das sind die Besonderheiten von Classic Plus im Trailer Autoplay

„Der geschmeidigste Launch, den ich jemals gesehen habe.“

Wie reagiert die Community auf den Launch? Auf Reddit feiert die Community in diversen Diskussionen den geschmeidigen Launch von Forever.

Monstras-Patrick feiert den Start in seinem Reddit-Post etwa mit einem Wortspiel: „Das ist der reibungsloseste Start eines Blizzard-Spiels seit Forever!“

Arizhela sieht das auf Reddit genauso: „Ich kann nicht glauben, wie geschmeidig der Launch ist.“

Curious_Wonder3455 ergänzt auf Reddit: „Das ist der geschmeidigste Launch, den ich jemals gesehen habe.“

Kardinalus wundert sich auf Reddit über die leeren Zonen: „Es war schon ein komisches Gefühl, wie leer die Startzone um 5 Uhr morgens in Europa war. Ich bin eine Stunde vor der Arbeit aufgewacht und habe beschlossen, zu schauen, ob ich reinkomme. Es gab überhaupt keine Wartezeit. Es war so leer und ruhig, dass ich ohne jegliche Wartezeit hindurchrasen konnte. Ich habe höchstens 10 Spieler in der Startzone gesehen.“

Wie sind eure Erfahrungen bislang? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Eine große Befürchtung von uns für Forever hat sich damit nicht bestätigt. Unsere anderen Tipps für Fehler, die ihr zum Start in das neue Azeroth-Abenteuer vermeiden solltet, besitzen aber weiterhin Gültigkeit: 5 Fehler, die ihr beim Start in WoW Forever unbedingt vermeiden solltet