Ein Vater spielt erstmals mit seinem Sohn Call of Duty: Modern Warfare 4 und erlebt eine böse Überraschung, denn das SBMM ruinierte den gemeinsamen Spielspaß.

Um wen geht es? Der Reddit-Nutzer „FastSun2269“ berichtet in einem Post, dass er an einem Gaming-Abend plötzlich verstand, warum ein Teil der „Call of Duty“-Community sich regelmäßig über das Skill-based-Matchmaking (kurz: SBMM) beschwert.

Er habe nie ein Problem mit dem SBMM gehabt und gedacht, die Beschwerden seien ein bisschen übertrieben – bis zu dem Tag, an dem er das erste Mal Call of Duty mit seinem Sohn spielte. Dieser habe sich an seinem Geburtstag alt genug gefühlt, um von Fortnite gemeinsam mit seinem Vater zu CoD zu wechseln, der nach eigenen Angaben im aktuellen Modern Warfare 4 über 100 Stunden hat.

Was hat es mit dem Skill-based-Matchmaking auf sich und was ist das Problem? Das ist die Diskussion hinter SBMM: Skill-based-Matchmaking ist ein Matchmaking-System, das anhand eures Skills und eurer spielerischen Leistung sowohl Mitspieler als auch Gegner auswählt. Je besser ihr spielt, desto stärker werden demnach eure Kontrahenten.



Das SBMM ist schon seit Jahren ein viel diskutiertes Thema in der CoD-Community. Die einen finden es gut, weil sie dadurch nicht gegen deutlich bessere Spieler antreten müssen. Die anderen kritisieren das System, weil sie deshalb keine entspannten Runden mehr spielen und in jedem Match ihr Bestes geben müssen – oder eben, weil sie deshalb nicht mehr mit ihren Freunden und Familienmitgliedern zocken können.

„Das ist anti-Community, anti-social und einfach anti-Spaß“

Das sagt der Gamer-Dad: Nachdem „FastSun2269“ seinem Sohn die Grundlagen in ein paar privaten Lobbys zeigte, wagten sich die beiden in ein paar Online-Matches. Dort musste der Vater jedoch beobachten, dass sein Sohn hoffnungslos unterlegen war:

„Mein Gott, er wurde immer und immer und immer wieder vernichtet, das war mehr als lächerlich. Ich rede hier von 0 zu 18, 2 zu 25, 1 zu 19. Es gibt einfach keinen Spielraum für ihn, gleichzeitig zu lernen und mit seinem Vater zu spielen.“

Anschließend kritisiert er den Umstand, dass ein Vater wegen des SBMMs nicht mit seinem Sohn spielen könne, „ohne dass dieser gnadenlos niedergetrampelt wird“. Dann urteilt er: „Das ist anti-Community, anti-social und einfach anti-Spaß. Ich habe meine Meinung zu dem Thema geändert. SBMM ist verdorben.“

In den Kommentaren auf Reddit berichten andere Nutzer von ähnlichen Erfahrungen. Einer habe etwa seinen Kumpel nach Jahren mal wieder zu CoD überredet, aber der wolle nun nicht mehr mit ihm spielen, weil er in den gemeinsamen Matches einfach keinen Spaß habe – so mies sei die Spielerfahrung.

Video starten Modern Warfare 4 zeigt im Trailer, was euch im neuen Call of Duty erwartet Autoplay

Wieso sollte SBMM an der Erfahrung des Sohnes schuld sein? Das sagt MeinMMO-Redakteur Dariusz: Wenn Spiele wie Call of Duty mit Skill-based-Matchmaking eine Lobby zusammenstellen, orientieren sie sich oftmals entweder am Skill des besten Spielers eines Trupps oder berechnen – im bestmöglichen Fall – einen durchschnittlichen Skill-Wert aller Spieler im Trupp und suchen entsprechende Gegner.

Nehmen wir als stark vereinfachtes Beispiel mal an, die Werte 1 bis 10 stehen für den Skill eines Spielers, wobei 10 das Beste ist. Der Gamer-Dad ist ein erfahrener CoD‑Spieler. Er bekommt in dem Szenario den Wert „7“. Der Sohn hat vorher noch nie Online-Matches in Call of Duty gespielt. Er bekommt also den Wert „1“.

Das heißt, das Duo wird im Durchschnitt etwa mit dem Skill-Wert „4“ eingestuft. Räumen wir dem Matchmaking Platz für Abweichungen ein, sind die Gegner und die zufälligen Mitspieler vielleicht im Skill-Bereich von 3 bis 5. Für den Sohn des Gamer-Dads würde das bedeuten, dass jeder Spieler in der Lobby mehrere Stufen besser ist als er – ohne Ausnahme.

In Spielen ohne SBMM würden die Lobbys jedoch zufällig zusammengestellt werden. Mal würden sie auf einen vollen, kompetitiven Clan treffen, ein anderes Mal auf eine Freundesgruppe, die nur herumalbert. Selbst die durchschnittlichen Lobbys sind dort oft deutlich durchmischter. Häufig gibt es 1 bis 2 sehr gute und 1 bis 2 sehr schlechte Spieler. Der Sohn hätte hierbei die Chance, gelegentlich auf ebenbürtige oder gar schlechtere Spieler zu treffen.

In SBMM-Lobbys ist der Durchschnitt jedoch immer besser als der schlechteste Spieler des Trupps.

Wie steht ihr zu dem Thema? Könnt ihr nachvollziehen, dass das SBMM bei Vater-Sohn-Konstellationen oder Freundesgruppen mit stark unterschiedlichen Skill-Leveln dem Spielspaß schadet? Schreibt uns gerne eure Erfahrungen und Meinungen dazu in die Kommentare!

Auch MeinMMO-Redakteur Dariusz hat in seinem privaten Freundeskreis schon ähnliche Erfahrungen gemacht und kritisierte dieses Problem des Skill-based-Matchmakings in dem folgenden Artikel: Fast alle modernen Shooter haben ein Problem – und das nimmt nicht nur den Spaß, es schadet auch Freundschaften