Fast alle modernen Shooter haben ein Problem – und das nimmt nicht nur den Spaß, es schadet auch Freundschaften

Ohne ein skillbasiertes Matchmaking könnten dementsprechend Freundesgruppen miteinander spielen, ohne dass irgendjemand vom System benachteiligt wird. In jeder Runde sind die Gegner auf einem anderen Skill-Level und so kann es auch Matches geben, in denen auch schlechtere Spieler erfolgreich sind.

In Shootern ohne striktes SBMM ist das Matchmaking etwas „willkürlicher“, die Teams sind stärker gemischt. Zwar können dort ebenfalls bessere Spieler in der gleichen Lobby sein, das gilt allerdings auch für schlechtere Spieler – und es gibt immer jemanden, der noch besser oder schlechter ist.

Und eure Freunde in einen Shooter zu locken, in dem sie alt aussehen, könnte sich auch als schwierig gestalten.

Zudem findet ihr so in Shootern schwieriger neue Freunde, weil die Community schon vom Matchmaking-System gespalten wird. Ihr werdet nie zufällig auf deutlich bessere oder schlechtere Spieler treffen und könnt sie dementsprechend auch nicht kennenlernen.

Ein solches Match macht den betroffenen Spielern meist wenig Spaß. Ich habe in meinem Freundeskreis selbst erlebt, wie jemand aufhörte, mit uns einen kompetitiven Shooter zu spielen, weil sich die Matches für ihn zu schwierig anfühlten und er frustriert war. Ähnliche Situationen hört und liest man in den verschiedenen Shooter-Communitys immer wieder.

Ich habe allerdings ein ganz anderes Problem mit dem SBMM in verschiedenen Spielen, denn es spaltet die Community in gute und schlechte Spieler.

Skill-based-Matchmaking (kurz SBMM) ist ein viel diskutiertes Thema. Besonders in Shootern wie Call of Duty gibt es viele Spieler, die das System scharf kritisieren. Die allgemeine Kritik ist, dass dadurch jedes gespielte Match anstrengend ist, weil alle auf einem ungefähr gleichen Niveau spielen und es dadurch keine entspannten, spaßigen Runden mehr gibt.

