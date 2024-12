Ehemaliger Entwickler von Call of Duty erklärt, warum das größte Problem von Black Ops 6 schlimmer ist als je zuvor

Call of Duty: Black Ops 6 hat ein großes Problem und ein ehemaliger Activision-Mitarbeiter weiß, woran das liegt.

Was ist das größte Problem von Black Ops 6? Der neueste Teil von Call of Duty hat das gleiche Problem wie die meisten PvP-Shooter: haufenweise Cheater. Nachdem Black Ops 6 zunächst einen starken Release feierte und bei vielen Spielern gut ankam, kippte die Stimmung in den vergangenen Wochen.

Viele Spieler, darunter große Content-Creator, sind frustriert von den unzähligen Cheatern in Black Ops 6 und Warzone, die ihnen den Spielspaß nehmen. So war beispielsweise der am 21. November gestartete Ranked-Modus schon kurz nach dem Start voller Cheater.

Am 26. November 2024 verkündete Activision dann, dass sie 19.000 Cheater in Black Ops 6 gebannt haben. Das bezeichnete der ehemalige CoD-Profi „Nadeshot“ jedoch als „komplette Propaganda“.

Eine Woche vor Weihnachten gab Activision zu, dass die Integration des Anti-Cheat-Systems in Season 1 nicht gut gelaufen sei.

Ex-Entwickler sagt, der Release-Zyklus von CoD sei das Problem

Um wen geht es? Justin Taylor ist ein ehemaliger Mitarbeiter von Activision. Dort war er rund 4 Jahre als Senior Director für digitales Marketing und das Kundenbeziehungsmanagement verantwortlich war. Außerdem arbeitete er in der Vergangenheit für die WWE, Twitter und Nike.

Was sagt er zu dem Problem? Taylor schreibt in einem Post auf X.com, er wisse, warum Call of Duty mehr „Hacking-Probleme“ habe als jedes andere Spiel – und das liege am jährlichen Release-Zyklus des Franchise:

Sie haben nicht nur ein Produkt wie Apex, Fortnite, Valorant usw. entwickelt und hergestellt, und das Produkt im Laufe der Zeit verbessert. Man kauft also jedes Jahr ein neues Produkt. Und bis sie es [Anm. d. Red.: die Lösung für das Cheating-Problem] herausgefunden haben, kommt ein neues Studio mit einem neuen Call of Duty auf den Markt. Justin Taylor, ehemals Activision, via X.com

Das Cheating-Problem von Call of Duty wird also immer schlimmer, weil die Entwickler nicht rechtzeitig reagieren können. Sobald sie der Schummelei erfolgreich entgegenwirken, liegt der Fokus auf dem nächsten CoD.

In den Kommentaren seines Posts rät Taylor dazu, Call of Duty zu einer großen Plattform zu machen und diese regelmäßig mit Updates zu versorgen – und nicht jedes Jahr ein neues Call of Duty von einem anderen Entwicklerstudio zu veröffentlichen.

Ob das Cheating-Problem in Call of Duty wirklich schlimmer ist als in anderen Spielen, ist allerdings streitbar. Besonders in anderen kompetitiven Shootern wie Counter-Strike 2 oder Rainbow Six: Siege ist das ein nicht endendes Thema, das die Spiele teilweise schon seit nicht in den Griff bekommen, obwohl dort nicht jedes Jahr ein neuer Teil rauskommt.

Trotz allem warnte CoD-Legende Scump, der Call of Duty jahrelang professionell spielte und Weltmeister wurde, schon vor dem Release von Black Ops 6, dass Activision das Cheating-Problem dringend angehen müsse, weil Black Ops 6 sonst schnell viele Spieler verlieren wird: CoD-Legende warnt: Spielerzahlen von Black Ops 6 werden rasch sinken, wenn Activision sich nicht um ein großes Problem kümmert