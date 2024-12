Black Ops 6: Spieler bastelt an seiner Waffe rum, ruiniert sie dadurch – Bei dieser Blaupause müsst ihr aufpassen

In Call of Duty Black Ops 6 könnt ihr verschiedene Blaupausen nutzen. Ihr solltet aber aufpassen, wenn ihr daran Modifikationen vornehmt, wie ein Spieler nun herausgefunden hat.

Was sind Blaupausen? Blaupausen sind Ausführungen von Waffen, bei denen ihr direkt ein fertiges Setup der Waffe mit Erweiterungen und einem passenden Skin erhaltet. Ihr könnt sie durch den Battle Pass, den Ingame-Shop oder durch die Kampagne erhalten.

Wenn ihr euch vorgenommen habt, das maximale Level in Black Ops 6 zu erreichen, dann können Blaupausen eine gute Hilfe sein. Denn diese werden im Prestige-Modus nicht zurückgesetzt.

Bei einer Blaupause müsst ihr jedoch aufpassen, wenn ihr sie modifiziert. Dies hat ein Spieler jetzt herausgefunden und teilt seine erstaunliche Erkenntnis in den sozialen Medien.

Kein Visier, keine Chance

Was ist das Problem? Der Spieler hat die „Salutations BlackCell“-Blaupause genommen und hierbei das Visier der Waffe entfernt. Anstatt nun über Kimme und Korn zu zielen, ist die Nutzung der Waffe dadurch jedoch unmöglich geworden.

Denn beim Zielen erzeugt die Waffe kleine Flammen, die eine effektive Nutzung der Waffe unmöglich machen. Die Flammen versperren die Sicht und erschweren es, Gegner ins Visier zu nehmen.

Wie genau das aussieht, seht ihr in seinem Video auf Reddit:

Der Spieler selbst kommentiert sein Video mit den folgenden Worten:

„Kein Wunder, dass die Blaupausen kaputt sind, denn es wird nicht einmal versucht, sie zu verwenden oder zu testen. Alles, was man tun muss, ist ADS [ Aim Down Sights , beschreibt die Nutzung der Zielfunktion, Anmerkung der Redaktion] und man kann den grundlegenden Fehler in diesem Design sehen.“

Was sagt die Community dazu? Unter dem Beitrag lassen sich einige bissige Kommentare finden. Ein paar davon lauten wie folgt:

„Das brauchen sie nicht. Sie wissen, dass die Leute zahlen werden“, merkt 9000mhz auf den oberen Kommentar des Beitrag-Erstellers an

„Ich versichere dir, dass ein Mitarbeiter es getestet und eine Notiz geschrieben hat, aber es wurde als nicht wichtig erachtet und war es nicht wert, ein Bundle zu verzögern“, schreibt Tim_Hag

„Interessantes Problem, das du hier aufgezeigt hast – hast du versucht, ein anderes Bundle zu kaufen?“, lautet der Kommentar von RushBasement

