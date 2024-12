In CoD BO6 könnt ihr schneller leveln, wenn ihr Geld ausgebt – Spieler finden das „wirklich respektlos“

Mit Season 1 kam der Battle Pass in CoD: Black Ops 6, der Spielern etliche Belohnungen bietet. Wer jedoch tiefer in die Tasche greift, kann sich permanente XP-Boni sichern. Das kommt bei einigen Fans nicht gerade gut an.

Wofür soll man Geld ausgeben? In CoD: BO6 gibt es zwei verschiedene Arten des Battle Passes. Die normale Variante kostet um die 10 €, die große Variante namens „BlackCell“ kostet schlappe 30 €. In dem BlackCell-Pass erhaltet ihr unter anderem:

Weitere Skin-Varianten für eure Operator

Weitere Waffen-Skins

Einen BlackCell-Clantag

1.100 CoD-Punkte, die ihr im Shop ausgeben könnt

Neben den Boni, die ihr durch das Spielen von Matches freischalten könnt, erhaltet ihr aber auch noch einen „Treuebonus“ obendrauf. Je öfter ihr den teuren BlackCell-Pass in den kommenden Seasons kauft, desto dickere XP-Boni bekommt ihr.

Welche Boni erhält man? Mit jeder neuen Season in CoD: BO6 gibt es einen frischen BlackCell-Pass. Je öfter ihr den Pass in den kommenden Seasons kauft, desto größere XP-Boni erhaltet ihr für eure Spieler-Stufe und eure Waffen. Den XP-Boost von 10 % bekommt ihr aber auch erst, wenn ihr den BlackCell-Pass in zwei Seasons kauft.

Ein Post auf X zeigt die Boni auf einen Blick. Dazu schreiben die Entwickler: „Neuer BlackCell-Treuebonus: Spieler, die zwei (oder mehr) BlackCell-Seasons in #BlackOps6 erwerben, erhalten einen zusätzlichen 10%-Spieler- und Waffen-XP-Boost, der sich mit jeder weiteren erworbenen Season stapelt.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

„Der Preis macht den Verzicht leicht“

Was sagen die Spieler dazu? Bei vielen Spielerinnen und Spielern von CoD: BO6 kommt der „Treuebonus“ nicht gut an. In einem Beitrag auf Reddit schreibt KNEXIUM, dass das „wirklich ekelhaft und respektlos“ sei. Und DisaronnoSwigs kommentiert: „Gott, ich hoffe, die Leute merken es bald und hören auf, Geld für Dinge auszugeben, die nichts Wertvolles im Gegenzug bieten.“

Andere finden den BlackCell-Pass abgesehen von den XP-Boni nicht lohnenswert. So schreibt RedEye-55: „Die BlackCell-Items sehen meiner Meinung nach nicht einmal ansprechend aus. Der Preis macht es sogar noch leichter, darauf zu verzichten.“

Einzelne finden den „Treuebonus“ halb so wild und merken an: Man muss den Pass ja nicht kaufen. wetmeatlol findet es cool für die Leute, die ohnehin vorhaben, BlackCell jede Season zu kaufen. Das sei ein zusätzlicher Bonus für sie. „Der einzige lächerliche Teil daran ist für mich, dass man den höchsten XP-Boost am Ende des Lebenszyklus des Spiels bekommt, wenn die meisten Leute ohnehin schon (fast) Max-Level sind“, ergänzt er im Kommentar.

Warum sind XP-Boni hilfreich? In Black Ops 6 spielt das Sammeln von XP eine große Rolle, denn in dem neuen Prestige-System könnt ihr auf jeder Prestige-Stufe bis zum Max-Level von 55 kommen, um dann als Prestige-Master schlussendlich bis zu 1.000 weitere Level zu grinden.

Mit jedem Level schaltet ihr Waffen, Perks und Abschussserien frei, die ihr wieder verliert, wenn ihr in der Prestige-Stufe aufsteigt. Dann geht der Grind von vorne los. Zwar behaltet ihr die Waffen-Level, die ihr freigeschaltet habt, aber manche Waffen selbst erhaltet ihr erst mit einer hohen Stufe.

Mehr zu dem System erfahr ihr im Video:

Zu Beginn von Season 1 haben die Entwickler bei den XP-Boni einen kleinen Fehler ins Spiel gebracht. Plötzlich verfügten die Spieler über hunderte XP-Token, die offenbar aus früheren CoD-Teilen in Black Ops 6 übernommen wurden. Nachdem das aufgefallen war, wurde der Fehler rausgepatcht. Nach heftigen Reaktionen aus der Community gaben die Entwickler bekannt, dass sie an einer Lösung arbeiten. Bis dahin rieten sie, die Token einfach in Warzone zu aktivieren, die dann für das gesamte Spiel galten.