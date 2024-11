CoD Black Ops 6: Spieler haben in Season 1 plötzlich hunderte XP-Token im Inventar, können viel schneller grinden

Season 1 von Call of Duty: Black Ops 6 ist gestartet und brachte neuen Content zum Shooter. Obendrauf wurden die Spieler mit einem Haufen XP-Token überrascht.

Woher kommen die Token? Am 14. November 2024 ging Season 1 von Black Ops 6 live und brachte neue Maps, neue Modi und Waffen ins Spiel. Auch der „Battle Royale“-Modus Warzone ist jetzt verfügbar. Obendrauf haben die Spieler einen Haufen Doppel-XP-Token erhalten. Viele davon stammen offenbar aus den Vorgängern des neuen CoD-Teils.

Auf Social Media freuen sich die Nutzer aktuell über die vielen Token. Viele von ihnen merken an, dass das den Grind enorm erleichtert. Dadurch, dass es verschiedene Arten von Token gibt, profitieren Spieler in verschiedenen Kategorien durch die doppelten Erfahrungspunkte:

Spieler-Level

Waffen-Level

Battle-Pass-Stufen

Besonders über das schnellere Leveln der Spielerstufe scheinen sich viele zu freuen. Denn mit Black Ops 6 kamen die alten Prestige-Stufen zurück zu CoD. In dem Prestige-System levelt ihr immer wieder neu bis Stufe 55 und setzt dann eure Stufe und damit eure freigeschalteten Waffen und alle Perks zurück.

Mehr zu dem System erfahrt ihr im Video:

„Der Prestige-Speedrun kann losgehen“

Was sagen Spieler dazu? Auf Reddit tauchen zahlreiche Screenshots auf, in denen Spieler ihre gesammelten Token zeigen. Ein Nutzer hat über 200 Token angesammelt, die er jetzt in Black Ops 6 nutzen kann. Alleine für das Spieler-Level stehen ihm um die 147 Stunden zur Verfügung, in denen er die doppelte Menge XP durchs Zocken bekommt.

Dazu schreibt er: „Der Prestige-Grind wurde soeben viel einfacher.“ (via Reddit). In den Kommentaren erklärt er, dass die XP-Token offenbar aus Modern Warfare 2 und 3 übernommen wurden.

Auch wir haben zum Season-Start einen Haufen Token in BO6 bekommen.

In einem anderen Beitrag auf Reddit diskutieren die Nutzerinnen und Nutzer über die Überraschung. Manche äußern die Sorge, dass es sich um einen Bug handeln könnte. So fragt iceyk111, ob die Entwickler sie wieder wegnehmen könnten. „Sie absichtlich nicht hinzuzufügen, ist eine Sache, aber sie versehentlich hinzuzufügen und dann wieder wegzunehmen, nachdem sich alle darüber freuen, wäre ein wirklich schlechter Schachzug“, merkt er dazu an.

Auf X weist der CoD-News-Account CharlieIntel ebenfalls darauf hin, dass die Token übernommen wurden. Auch dort loben die Nutzer die überraschende Übernahme der Token in den neuen CoD-Teil. Korey schreibt, dass das eine große Hilfe dabei ist, Prestige 10 zu erreichen. Und Spottem schreibt: „Der Speedrun zu Prestige Master geht los.“ Viele schreiben, dass das ein „massives W“ sei, was so viel bedeutet wie: ein großer Erfolg.

Darum sind die XP-Token so wichtig: Die XP-Token verdoppeln die Anzahl der Erfahrungspunkte, die ihr beim Spielen in Black Ops 6 erhaltet. Dabei ist es egal, welchen Modus ihr spielt – Multiplayer, Zombie oder Warzone. Gerade zum Start eines neuen CoD-Teils sind viele Spieler interessiert daran, möglichst schnell zu leveln. Das gilt besonders auch für ihre Waffen, damit sie sie etwa in Warzone benutzen können.

Mit dem Prestige-System nimmt das Leveln eine noch größere Rolle ein, da die Spielerstufe immer wieder zurückgesetzt wird – und damit auch Waffen und Perks, die man auf gewissen Leveln freischaltet. Wie ihr besonders schnell in eurem Level aufsteigt, erfahrt ihr in unserer Übersicht: CoD Black Ops 6: Mit diesen 3 Tricks könnt ihr besonders schnell leveln