CoD Black Ops 6: 4 Waffen, die ihr vor dem Start von Season 1 und Warzone noch leveln solltet

Am 14. November startet Season 1 von Call of Duty: Black Ops 6 und hat neben neuen Waffen, Modi und Maps auch die Integration von Warzone im Gepäck. Damit ihr direkt am ersten Tag ideal loslegen könnt, zeigen wir euch 4 Waffen, die ihr bis zum Season-Start noch leveln solltet.

Wir stellen euch hier vier Waffen vor, die in Warzone eine starke Wahl sein könnten. Wenn ihr zum Start von Season 1 und Warzone optimal loslegen wollt, levelt diese Waffen, um sie direkt mit den besten Aufsätzen ausrüsten zu können.

Welche Waffen solltet ihr leveln?

AEK-973

XM4

PP-919

Model L

In Warzone kann es durchaus Sinn ergeben, eine Waffe für größere Distanzen wie ein Sturmgewehr oder eine DMR mit einer Waffe für kürzere Distanzen zu kombinieren oder einen Allrounder für beide Distanzen einzustecken. Wir nennen euch deshalb 4 Waffen, aus denen ihr dann wählen könnt: 2 Sturmgewehre, eine MP und eine DMR.

Im nächsten Absatz erklären wir euch, warum wir uns für diese Waffen für Warzone und Season 1 entschieden haben und was sie so stark macht.

Darum solltet ihr diese Waffen für Warzone leveln

AEK-973

Was macht die Waffe so stark? Die AEK gilt in Black Ops 6 als DMR und ist dementsprechend auf größere Distanzen stark. Da die AEK jedoch 3er-Salven verschießt und mit der Feuermodifikation „Schnellfeuer“ eine höhere Feuerrate bekommt, ist sie auch auf mittlere und kurze Distanzen sehr gut.

Hier findet ihr das Meta-Build zur AEK-973: CoD Black Ops 6: AEK-973 Build – Mit diesem Loadout erklimmt ihr das Scoreboard

XM4

Was macht die Waffe so stark? Das XM4 ist der Allrounder unter den Sturmgewehren. Es ist ein konstanter Begleiter und kann sowohl auf kurze und lange Distanzen performen, weshalb es seit dem Release von Black Ops 6 auch einen festen Platz in der Meta des Multiplayers hat.

Hier findet ihr das Meta-Build zur XM4: CoD Black Ops 6: XM4 Build – So solltet ihr den Allrounder spielen

PP-919

Was macht die Waffe so stark? Die größte Stärke der PP-919 ist das enorme Magazin, das sogar ohne Erweiterung 64 Schuss fasst. Außerdem hat die „Bison“ eine gute Reichweite, auf der sie den maximalen Schaden verursacht, und sehr wenig Rückstoß. Solltet ihr die Waffe dann etwas gelevelt haben, könnt ihr das „Schnelle Magazin“ ausrüsten, um Anvisierzeit und Nachladegeschwindigkeit auf Kosten der Magazingröße zu verbessern.

Model L

Was macht die Waffe so stark? Die Model L hat eine recht geringe Feuerrate, verursacht dafür aber recht viel Schaden. Dazu kommt, dass das Sturmgewehr nahezu gar keinen Rückstoß hat. Es ist aktuell das wohl beste Sturmgewehr in Black Ops 6 und wird voraussichtlich auch in Warzone eine starke Wahl für Gunfights auf mittlere bis große Distanz sein.

Wenn ihr kurz vor dem Start von Season 1 noch einen Blick auf die aktuelle Meta von Call of Duty: Black Ops 6 werfen wollt, haben wir euch auf MeinMMO die aktuell beliebtesten Waffen des Shooters in einer Liste zusammengefasst: CoD Black Ops 6: Meta – Die besten Waffen in der Übersicht