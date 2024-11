CoD Black Ops 6: AEK-973 Build – Mit diesem Loadout erklimmt ihr das Scoreboard

Die DMR AEK-973 ist mit eine starke Wahl für den Multiplayer in Call of Duty: Black Ops 6. Wir zeigen euch 2 Builds, mit denen ihr das Meta-Gewehr spielen könnt.

In CoD Black Ops 6 gibt es zum aktuellen Zeitpunkt 33 verschiedene Waffen, von Sturm- bis Scharfschützengewehre ist alles dabei. Zwar wird die erste Meta von BO6 momentan besonders von Maschinenpistolen dominiert, aber auch die AEK-973 ist beliebt bei den Spielern.

Was ist das für eine Waffe? Die DMR „AEK-973“ schaltet ihr auf Spieler-Level 34 in Black Ops 6 frei. Ab dann könnt ihr die Waffe im Multiplayer, im Zombie-Modus und auch in Warzone (sobald der Modus spielbar ist) über eure Waffenkammer ausrüsten.

Das Gewehr mit 3-Schuss-Salve ist eine starke Wahl auf mittlere und große Distanzen. Es verfügt über eine gute Stabilität und solide Feuerrate, die durch bestimmte Aufsätze noch erhöht wird. Wenn eure Zielgenauigkeit stimmt, könnt ihr eure Gegner konstant mit einem einzigen Burst ausschalten.

Wir zeigen euch nachfolgend zwei starke Builds, mit denen ihr die DMR im Multiplayer spielen könnt.

CoD Black Ops 6: AEK-973 – Meta Build

Was ist das für ein Build? Gemessen an den aktuellen Zahlen spielt ein Großteil der Community die AEK-973 derzeit mit diesem Build (Stand: 6. November via wzstats.gg). Wir zeigen euch nachfolgend das Setup, das als Meta-Build für die DMR gilt.

Mündung : Schalldämpfer – Level 4

: Schalldämpfer – Level 4 Lauf : Langer Lauf – Level 2

: Langer Lauf – Level 2 Visier : Kepler Microflex – ihr müsst die DM-10 auf Level 20 spielen

: Kepler Microflex – ihr müsst die DM-10 auf Level 20 spielen Schaft : Kampfschaft – Level 44

: Kampfschaft – Level 44 Griff : Schnellzieh-Griff – Level 9

: Schnellzieh-Griff – Level 9 Unterlauf : Vertikaler Vordergriff – Level 3

: Vertikaler Vordergriff – Level 3 Feuermodifikation : Schnellfeuer – Level 42

: Schnellfeuer – Level 42 Magazin: Magazinerweiterung I – Level 25

Beachtet, dass ihr die Wildcard „Revolverheld“ ausrüsten müsst, um 8 Aufsätze benutzen zu können. Sonst müsst ihr euch auf 5 beschränken. Ihr erhaltet die Wildcard auf Spieler-Level 33.

Aufsätze auf Englisch Muzzle: Suppressor

Barrel: Long Barrel

Optic: Kepler Microflex

Stock: Combat Stock

Rear Grip: Quickdraw Grip

Underbarrel: Vertical Foregrip

Fire Mods: Rapid Fire

Magazine: Extended Mag I

Was macht das Setup stark? Der wichtigste Aufsatz für die AEK ist die Feuermodifikation „Schnellfeuer“, da sie euch erlaubt, die 3er-Salven schneller hintereinander abzufeuern. Fehlschüsse sind dann weniger schlimm, da ihr umgehend einen zweiten Versuch habt.

Der lange Lauf ermöglicht euch zudem eine große Schadensreichweite und der robuste Kampfschaft verbessert euer Bewegungstempo sowie die Zuckungsresistenz. Der Schnellzieh-Griff verbessert eure Zielgeschwindigkeit enorm, während der vertikale Vordergriff die Rückstoßkontrolle erhöht. Die Magazinerweiterung I erhöht die Kapazität des Gewehrs von 30 auf 45 Schuss.

Plant ihr lieber auf eine andere Wildcard zuzugreifen, empfehlen wir die folgenden 5 Aufsätze aus dem Loadout auszurüsten:

Mündung : Schalldämpfer – Level 4

: Schalldämpfer – Level 4 Visier : Kepler Microflex – DM-10 Level 20

: Kepler Microflex – DM-10 Level 20 Griff : Schnellzieh-Griff – Level 9

: Schnellzieh-Griff – Level 9 Unterlauf : Vertikaler Vordergriff – Level 3

: Vertikaler Vordergriff – Level 3 Feuermodifikation: Schnellfeuer – Level 42

CoD Black Ops 6: AEK-973 – Alternativer Build für den Start

Was ist das für ein Build? Wenn ihr die AEK-973 gerade frisch freigespielt habt, habt ihr noch gar nicht alle Aufsätze, um den Meta-Build zu bauen. Wir zeigen euch hier eine Alternative von wzstats.gg, die sich gut für den Beginn eignet.

Mündung : Schalldämpfer – Level 4

: Schalldämpfer – Level 4 Lauf : Langer Lauf – Level 2

: Langer Lauf – Level 2 Visier : Rotpunkt Kepler – Level 5

: Rotpunkt Kepler – Level 5 Unterlauf : Vertikaler Vordergriff – Level 3

: Vertikaler Vordergriff – Level 3 Griff: Schnellzieh-Griff – Level 9

So habt ihr schon zu Beginn eine Waffe, die eine erhöhte Schadensreichweite und eine verbesserte Rückstoßkontrolle besitzt. Dazu gelangt ihr mit dem Griff ab Waffen-Level 9 schneller ins Visier.

Falls ihr jedoch eher auf der Suche nach einer vollautomatischen Alternative zur AEK-973 seid, die sich ebenfalls für größere Distanzen eignet, empfehlen wir euch das XM4. Das Sturmgewehr ist als wahrer Alleskönner eine gute Wahl für den Start, denn: Ihr könnt sie von Anfang an ausrüsten. Hier stellen wir euch zwei Builds zu der Waffe vor: CoD Black Ops 6: XM4 Build – So solltet ihr den Allrounder spielen