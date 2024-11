Call of Duty: Black Ops 6 startet bald mit Season 1 und bringt neue Maps und weitere Inhalte. Wir haben euch alle Fakten und Daten zur ersten Season des Shooters zusammengetragen.

Wann erscheint Season 1? Am Donnerstag, dem 14. November, startet Season 1 von Black Ops 6. Das ist nicht mal einen Monat nach Release und ist für Call of Duty ziemlich früh. In Deutschland werden die Updates um 18 Uhr für die Spieler freigeschaltet.

In unserem Video geben wir euch einen Überblick, was ihr sonst noch so über Black Ops 6 wissen müsst:

Die neuen Maps in CoD: Black Ops 6

Auf folgende neue Maps könnt ihr euch im Multiplayer-Modus freuen:

Hideout (6 gegen 6)

(6 gegen 6) Extraction (6 gegen 6)

(6 gegen 6) Heirloom (6 gegen 6 und 2 gegen 2)

Noch ist jedoch nicht sicher, ob die neuen Maps direkt zu Beginn der Season oder im Verlauf verfügbar sein werden. Eine legendäre Karte des Franchises hatte schon vorher sein Comeback: Fans meckern über die Maps in CoD: Black Ops 6, doch in wenigen Tagen soll eine legendäre Karte die Rettung bringen

Neue Map für Warzone: Auch Warzone darf sich auf neue Inhalte freuen, wenn der Modus in Black Ops 6 integriert wird. Mit Season 1 wird die Map Area 99 hinzugefügt; es ist eine Resurgence-Karte.

Season 1 bringt den Ranked-Modus

Der Ranked-Modus wird direkt mit der Season 1 spielbar sein. Genauere Informationen gibt es zu dem neuen Modus allerdings noch nicht. Die Implementierung des Modus wurde schon beim CoD Next 2024 Event bekannt gegeben.

Sind das alle Neuerungen? Vermutlich hält Activision noch einige Infos der Season 1 zurück. Es ist zu erwarten, dass noch mehr Inhalte kommen werden. Denn bislang fehlen eine ausführliche Roadmap und die Patch Notes.

Season 1 von Call of Duty: Black Ops 6 verspricht jetzt schon gute Inhalte, die ab Mitte November für neuen Spielspaß sorgen. Wie viel Spaß ihr mit dem neuesten Teil der Black-Ops-Reihe habt, haben wir euch in einer Umfrage gefragt: Wie kommt Black Ops 6 bei euch an? Ihr habt abgestimmt und ein eindeutiges Urteil gefällt