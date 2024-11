Black Ops 6 bringt neuen Modus für Anfänger, ist direkt die beste Methode zum XP-Farmen

Mit Season 1 hat CoD: Black Ops 6 einen neuen Modus für Anfänger gebracht, der euch die Story der beiden Zombie-Modi erklären soll. Viele nutzen diese jedoch aus, um schnell und einfach an XP zu gelangen. Wir zeigen euch, warum ihr das auch tun solltet.

Was ist das für ein Modus? Am 14. November 2024 startete die erste Season von Black Ops 6 und mit ihr der Modus „Geführt“ in Zombies. Der Directed-Mode soll vor allem Neulingen in Zombies helfen, die storyrelevanten Easter Eggs ohne viel Stress abschließen zu können.

Um das zu gewährleisten, haben die Entwickler verschiedene Anpassungen in diesem Modus implementiert, damit Fans eine entspannte Zeit haben. Obwohl der Modus für Anfänger erschaffen wurde, nutzen nun viele Veteranen und Camo-Grinder den Directed-Mode, um effizient an viel XP ranzukommen.

Camo-Grind und schneller Prestige in einem

Warum lohnt sich der Modus? Der Directed-Mode bringt die Spieler auf die ausgewählte Map „Liberty Falls“ oder „Terminus“ in der sie das Easter Egg, für die Story Schritt für Schritt erklärt bekommen. Dabei fehlen einige Dinge aus dem normalen Modus.

Zu den Dingen gehören die S.A.M-Aufgaben sowie der Krawallstarter. Zu guter Letzt sind eure Runden bis Stufe 15 gekappt – ihr könnt also keine höheren Runden anstreben und auch die Zombies werden nicht schwieriger zu besiegen sein.

Und genau das ist der Punkt: die Schwierigkeit der Zombies. Je höhere Runden ihr im normalen Modus angestrebt habt, desto mehr Schüsse können sie aushalten. Ab Runde 30 und höher waren somit die Aufgaben für Headshots für die Camos eine echte Qual, trotz der großen Menge an Zombies. Die Gegner waren einfach Bulletsponges.

Mit dem Directed-Mode bleibt jedoch die Runde ab Stufe 15 stehen. Ihr könnt also das Easter Egg abschließen, schwache Zombies killen und so XP für eure Waffen, sowie euren Rängen entspannt farmen. Wir empfehlen euch zudem einen XP-Token während eures Farmens zu aktivieren – so ist euer Ertrag ergiebiger.

Was sollte ich beim Farmen beachten? Ihr solltet vor allem darauf achten zu überleben. Nutzt dafür ein Selbstwiederbelebungskit, wenn ihr solo zockt. Perk-a-Colas wie Juggernog, Quick Revive und Deadshot Daiquiri halten euch länger am Leben und unterstützen euch dabei, eure Headshots effizient abzuschließen.

Ansonsten müsst ihr einfach nur im Kreis rennen, Zombies sammeln und diese mit Kopfschüssen eliminieren. Solltet ihr weitere Tipps für Zombies suchen, hat unser Shooter-Experte Dariusz die besten für euch zusammengefasst: CoD Black Ops 6 Zombies: 15 Tipps für Einsteiger, wie ihr mehr Runden überleben könnt