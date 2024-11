CoD Black Ops 6 Zombies: 15 Tipps für Einsteiger, wie ihr mehr Runden überleben könnt

Der Zombie-Modus in Black Ops 6 kann sehr kompliziert sein, wenn ihr ihn zum ersten Mal spielt. Wir zeigen euch deshalb 15 Tipps für Einsteiger.

Diese Tipps richten sich vor allem an Einsteiger und unerfahrene Spieler. Da Terminus die deutlich schwierigere Map ist, werden wir uns in den Tipps vor allem auf Liberty Falls beziehen. Dort können Anfänger das Spielprinzip einfacher lernen und verstehen. Kommen wir nun direkt zu den Tipps:

Tipp 1: Augmentierungen erforschen

Bevor ihr eine Runde im Zombie-Modus startet, solltet ihr sicherstellen, dass ihr aktiv eine Augmentierung erforscht. Die Augmentierungen verbessern nämlich eure Ausrüstung. Zum Erforschen müsst ihr XP sammeln, das ist also mit viel Grind verbunden und ihr wollt Zeit sparen.

Tipp 2: Holt euch kostenlosen Loot am Snack-Automaten

Ihr könnt euch auf Liberty Falls gratis Loot sichern, indem ihr gegen einen Snack-Automaten am Motel boxt. Dieser kann sogar die Raygun droppen, wenn ihr zuvor den Perk „Melee Macchiato“ ausrüstet (das zerstört den Automaten allerdings). Den Perk findet ihr am Haupteingang der Kirche.

Führt einfach einen Nahkampfangriff an diesem Automaten durch:

Tipp 3: Den richtigen Ort finden und dort bleiben

Sucht euch einen Platz/ Weg, an dem ihr auch große Zombie-Horden problemlos kiten könnt und bleibt auf diesem Weg. Bewegt euch auf eurem Kite-Gelände recht weit am Rand, um am Ende des Weges am anderen Rand (auf der gegenüberliegenden Seite) weiterlaufen zu können. Auf diesem Weg dreht ihr dann eine Runde nach der anderen.

Orte, die sich zum Kiten eignen, sind:

das Anfangsgebiet, von der Tankstelle bis zum Comicbuchladen

die Straße vor der Kirche

die Straße vor der Bowlingbahn (und am Haupteingang der Bank)

Was ist „Kiten“? Kiten bedeutet in PvE-Spielen, die Aggressivität eines Mobs zu halten, ohne in dessen Angriffsreichweite zu gelangen.

Tipp 4: Immer solo kiten

Wenn ihr mit Freunden spielt, sollte jeder seinen eigenen Kite-Platz haben (siehe Tipp 3). Ihr wollt die Horde auf all eure Freunde aufteilen. Wenn 2 Spieler am gleichen Ort kämpfen, sorgt das nur für Chaos und ihr steht plötzlich zu vielen Gegnern gegenüber und werdet im schlimmsten Fall umzingelt.

Tipp 5: Den letzten Zombie am Leben lassen und durchatmen

Wenn ihr ein paar Sekunden Ruhe benötigt oder Zeit zum Kaufen oder Verbessern eurer Ausrüstung braucht, könnt ihr den letzten Zombie einer Welle gezielt am Leben lassen. Dieser verfolgt euch dann.

Die nächste Welle startet erst, wenn ihr den letzten Zombie plattmacht. Wenn ihr damit wartet, könnt ihr entweder durchatmen oder euren Freunden im Koop die Chance geben, das stille Örtchen zu besuchen.

Tipp 6: Verbessert eure Waffen

Ihr könnt eure Waffenseltenheit am Arsenal-Automaten mit Schrott verbessern, beispielsweise wenn ihr keinen Wandkauf tätigen wollt oder nicht die nötige Essenz zum Kaufen habt. Eine hohe Seltenheit wird im Verlauf der Runde wichtig, um mehr Schaden zu erzielen.

Das gilt auch für das sogenannte „Punchen“. Ihr könnt eine Waffe in der Kirche punchen, wodurch sie ein größeres Magazin erhält und mehr Schaden verursacht. Außerdem sieht sie dann cooler aus.

(Achtung, die Munition für die Waffe ist nach dem Punchen teurer)

Tipp 8: Gönnt euch kostenlosen Loot im Tresor

Ihr könnt in Liberty Falls einen Tresor öffnen, in dem ihr gratis Loot findet. Im Tresor können Waffen, Panzerplatten, Extras und sogar Feldaufrüstungen wie ein Hellstorm sein – auch mit einer höheren Seltenheitsstufe. Es kann sogar die Raygun droppen.

Innerhalb des Tresors könnt ihr bis zu 45 Sekunden verweilen. Beim Verlassen wird zudem eine Schockwelle ausgelöst, die euch das Gebäude in Ruhe verlassen lässt. Beachtet, dass ihr für das Öffnen eines Schließfachs Beuteschlüssel benötigt, die ihr zufällig von Manglern und hochrangigen Zombies bekommt.

Hier könnt ihr nachlesen, wie ihr den Tresor öffnet:

Tipp 8: Schnappt euch einen garantierten Insta-Kill

An der Rückseite der Kirche könnt ihr auf dem Dach der Kirche einen Totenkopf abschießen, der euch dann einen Insta-Kill spendiert. Das klappt zwar nur 1x pro Runde, kann euch aber im richtigen Moment vor dem Scheitern bewahren.

Der Insta-Kill befindet sich neben dem Schornstein der Kirche Benutzt eine Waffe mit einem Zielfernrohr

Tipp 9: Es gibt eine garantierte Nuke, die euch beim Exfil hilft

Wenn ihr auf Liberty Falls exfiltrieren möchtet, müsst ihr auf das Dach der Bank und die anwesende Zombie-Horde ausschalten, ehe der Countdown abläuft. Sollten noch Zombies leben, während ihr in den Hubschrauber steigt, scheitert eure Exfiltration und ihr seid tot.

Eine Exfiltration ist die Abholung mittels Hubschrauber

Ihr könnt auf dem Dach der Bank jedoch eine garantierte Nuke (einen Atomschlag) finden, der die Zombies pulverisiert und euch den Exfil erleichtert. Klettert dazu auf das Oberlicht und schaut durch das Loch der Scheibe. Ihr solltet dort das Symbol der Nuke entdecken und die Bombe mit einem Schuss auf das Symbol auslösen können.

Tipp 10: Macht eine Pistole zu einer der besten Waffen

Die Pistole „GS-45“ kann im Zombie-Modus zu einer „Mustang & Sally“ werden, wenn ihr sie in der Akimbo-Variante spielt und in der Kirche punched. „Mustang & Sally“ gilt als eine der stärksten Waffen im Zombie-Modus, weil die Pistolen nach dem Punchen Granatwerfer-Munition verschießen.

Tipp 11: Zombie-Regen mit gratis Loot

Bei der Kirche könnt ihr am Kirchturm einen Kopf sehen. Wenn ihr diesen mit etwas Explosivem zerstört, löst ihr ein Easter Egg aus, bei dem Zombies vom Himmel fallen. Diese Zombies hinterlassen Loot am Boden, darunter beispielsweise Feldaufrüstungen.

Ihr könnt das Easter Egg mit einer Granate oder mit explosiven Waffen wie Mustang & Sally oder dem RAD Lamblaster auslösen.

Tipp 12: Ein Automat mit besonderen Perks

In Liberty Falls spawnt ab Runde 25 ein Automat auf dem Dach der Bank, bei dem ihr alle Perks kaufen könnt – auch Deadshot Daiquiri. Den gibt es sonst nicht auf der Map.

Deadshot Daiquiri ist ein mächtiger Perk, der euren Schaden steigert. Besonders Kopftreffer werden dadurch noch effektiver.

Tipp 13: Es gibt Deadshot Daiquiri schon vor Runde 25

Es gibt beim Friedhof an der Kirche ein kleines Easter Egg, das euch einmalig einen kostenlosen Deadshot Daiqiri spendiert. Ihr müsst dazu mit perfekter Präzision einige Dosen von einem Zaum schießen.

Tipp 14: Schützt euch vor selbst zugefügten Schaden

Mit dem Perk „PhD Flopper“ seid ihr immun gegen jeden selbst zugefügten Schaden und Statuseffekten. Das ist sehr praktisch, wenn ihr explosive Waffen wie die Raygun, Mustang und Sally oder eine gepunchte Sniper spielt. So fügt euch die Explosion nämlich keinen Schaden mehr zu.

Tipp 15: Deckt euch zeitig mit den wichtigsten Perk-a-Colas ein

Die verschiedenen Perks verschaffen euch im Zombie-Modus einen merklichen Vorteil. Deshalb solltet ihr nicht zu lange warten, euch die nötigen Perks zu sichern – egal ob ihr solo oder mit Freunden spielt.

Juggernog (erhöht das maximale Leben) – In der Bank

Quick Revive (schnellere Gesundheitsregeneration + schnelleres Wiederbeleben) – Comicbuchladen

Dann:

Speed Cola (schneller nachladen) – gegenüber der Bank

Stamin-Up (schneller Laufen) – Bowlingbahn

Deadshot Daiquiri (erhöhten kritischen Schaden)

Wenn ihr nicht genau wisst, was die einzelnen Perks bewirken und ob sie sich für euren Durchlauf wirklich lohnen, haben wir auf MeinMMO eine Übersicht mit allen Perk-a-Cola-Sorten und ihren Effekten: CoD Black Ops 6 Zombies: Alle Kaugummis, Perks und Munitions-Mods in der Übersicht