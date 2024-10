CoD Black Ops 6 Zombies: Safe Code & Beuteschlüssel – So öffnet ihr den Tresor in Liberty Falls

Der Zombie-Modus von Black Ops 6 hat einige Geheimnisse zu bieten, die ihr entdecken könnt. Neben zahlreichen Easter Eggs gibt es auch einen Safe, aus dem ihr Loot mitnehmen könnt. Wir zeigen euch, wie ihr den Tresor öffnet.

Wo ist der Safe? Der Tresor steht in einer Bank inmitten der Stadt (Quadranten F4&5). Ihr gelangt zu der Bank, indem ihr vom Startgebiet aus Richtung Norden lauft, den Comicbuchladen durchquert und hinterm Laden der Treppen hoch zur Straße folgt. Auf der Straße geht ihr dann nach Süden und findet auf der östlichen Straßenseite den Hintereingang der Bank.

Gegenüber des Hintereingangs ist ein Automat mit Speedo-Cola. Innerhalb der Bank findet ihr zudem den Juggernog-Automaten.

Bonus-Tipp: Auf dem Dach der Bank könnt ihr ab Runde 25 den Wunderfizz-Automaten finden, bei dem ihr alle Perk-a-Colas kaufen könnt. Auf das gelangt ihr über verschiedene Seilbahnen, die ihr zuvor freikaufen müsst.

Safe Code finden und Tresor öffnen

Wie öffnet ihr den Tresor? Um den Tresor in Liberty Falls zu öffnen, müsst ihr einen Code finden, den ihr in das Zahlenschloss eingebt. Dieser Code besteht aus 3 Zahlen, die ihr an verschiedenen Orten findet und die ihr in der richtigen Reihenfolge eintippen müsst.

Wo findet ihr den Safe Code? Jede Zahl ist auf einen kleinen Zettel geschrieben, auf dem auch die Position der Zahl innerhalb des Codes dargestellt wird. Schaut dazu, auf welchem Strich die Zahl steht. Ist die Zahl beispielsweise auf dem linken Strich, kommt sie im Code an erster Stelle.

Bank – Die erste Zahl ist in der Bank auf dem Tresen direkt vor dem Eingang des Tresors Comicbuchladen – Die zweite Zahl findet ihr im Comicbuchladen an der Innenseite des quadratischen Tresens in der Mitte des Raumes. Springt dazu in die Mitte des Tresens und schaut in die Ablagefläche unterhalb der Arbeitsplatte, wenn ihr Richtung Tresen blickt. Bowlingbahn – Die dritte Zahl findet ihr auf dem Tresen in der Bowlingbahn. Auf dem Zettel steht ein kleiner Eimer mit Getränken, der die Zahl verdeckt.

Da der Code in jedem Durchlauf zufällig generiert wird, können wir euch die fertige Zahlenkombination nicht einfach auflisten. Ihr müsst die Zahlen jedes Mal selbst herausfinden.

Hier seht ihr nochmal die Standorte der einzelnen Zahlen:

Zettel in der Bank Zettel im Comicbuchladen Zettel in der Bowlingbahn, aber noch vom Eimer verdeckt Zettel in der Bowlingbahn Das Map-Layout von Liberty Falls mit Markierung

Die Standorte auf der Map haben wir euch wie folgt markiert:

Bank: Grün

Comicbuchladen: Pink

Bowlingbahn: Gelb

Beuteschlüssel finden und Loot schnappen

Innerhalb des Tresors findet ihr eine Reihe mit Schließfächern, die Loot enthalten. Um diese zu öffnen, benötigt ihr jedoch einen Beuteschlüssel.

Wo bekommt ihr einen Beuteschlüssel her? Beuteschlüssel können ab Runde 10 von Manglern fallengelassen werden. Mangler sind die etwas stärkeren Gegner, die an ihrem rechten Arm eine Kanone haben, mit der sie Schockwellen verschießen können.

Sammelt einen fallengelassenen Beuteschlüssel einfach ein, betretet den Tresor und öffnet eines der Schließfächer. Bedenkt jedoch, dass ihr für jedes Schließfach einen neuen Beuteschlüssel benötigt.

Falls ihr gar nicht auf der Suche nach dem Code Code für den Safe im Zombie-Modus auf Liberty Falls wart, sondern stattdessen die Tresore in der Kampagne öffnen wollt, findet ihr hier die nötigen Infos: Call of Duty: Black Ops 6 – Safe Codes und Orte aller Tresore in der Kampagne