Call of Duty: Black Ops 6 – Safe Codes und Orte aller Tresore in der Kampagne

In der Kampagne von Call of Duty: Black Ops 6 könnt ihr in jeder Mission einen Safe finden und öffnen. Wir haben für euch alle Safes gefunden und zeigen euch, wo sie in den Missionen versteckt sind.

Was sind die Safes in Black Ops 6? Innerhalb der Kampagne werden euch immer wieder Tresore begegnen, die ihr knacken könnt. Dafür müsst ihr zunächst ein Radio finden, dessen Frequenz ihr auf die angezeigte abstimmen müsst, um dann den Zahlencode für den Safe zu bekommen.

In den Safes sind 1.000 Dollar drin, die ihr benutzen könnt, um eure Fähigkeiten im Safehouse auszubauen.

Wichtig zu wissen: Die Zahlen sind zufällig generiert. Wir können euch also nicht den Code für die Safes geben; diese müsst ihr mit den Radios selbst herausfinden.

Hinweis: An diesem Artikel wird noch gearbeitet. Fehlende Screenshots werden noch ergänzt.

Mit dem Inhaltsverzeichnis könnt ihr zu der Mission springen, dessen Safe ihr noch nicht gefunden habt.

[toc]

Alles Wissenswerte über Black Ops 6 haben wir euch in unser Video gepackt:

Blutfehde

Im zweiten Abschnitt der Mission, also nach dem Attentat, werdet ihr an einem Hotel ankommen. Wenn ihr vor dem Gebäude steht, könnt ihr links in eine Gasse gehen.

In diese Gasse müsst ihr gehen.

Im hinteren Abschnitt findet ihr einen weißen Lieferwagen, auf den ihr klettern könnt. Geht auf den Vorsprung rauf und nehmt das Gitter des Lüftungsschachts ab.

Kriecht hinein und ihr werdet an einer Öffnung hinauskommen, aus der ihr die Gegner im Raum unter euch erschießen könnt. In diesem Raum befindet sich das Radio und der Safe.

Das Radio befindet sich auf einem Tisch neben der grauen Regale.

Meistgesucht

Seid ihr bei der Veranstaltung angekommen, geht rechts hinüber zur Bar. Hinter der Bar befindet sich ein abgesperrter Bereich, den ihr betreten müsst. In unmittelbarer Nähe befinden sich zwei Wachen, die euch nicht sehen dürfen.

In dem rot markierten Bereich stehen Radio und Safe.

Geht durch einen der rechten Vorhänge und weiter, bis ihr einen weiteren Vorhang findet. Dahinter befindet sich ein weiterer kleiner abgesperrte Bereich, in dem sich Radio und Safe verstecken.

In diesem winzigen abgesperrten Bereich stehen der Safe und das Radio.

Jagdsaison

Bei dieser Mission ist das Gebiet, in dem ihr nach Safe und Radio suchen müsst, etwas größer. Habt ihr mit eurem Team die Basis errichtet, habt ihr Zugriff auf die Karte und könnt auch optionale Camps durchsuchen. In einem südwestlichen Camp befindet sich das Radio und der Safe.

In dem rot markierten Bereich findet ihr das Camp.

Seid ihr im Camp angekommen, solltet ihr für einen reibungslosen Ablauf zunächst alle Gegner aus dem Weg räumen. In dem großen, dreistöckigen Gebäude befinden sich das Radio und der Safe.

Der Safe steht neben eine Kommode.

Die Wiege

In dieser Mission werdet ihr an einen Palast kommen. Zuvor werdet ihr vor einem Eingangsgebäude mit einer Statue stehen. Geht durch den linken Eingang und die Treppe hinauf.

Haltet euch links und ihr seht den Safe in der Wand und das Radio in der unmittelbaren Nähe auf einem Tisch.

Entstehung

Habt ihr den ersten Boss besiegt, besitzt ihr danach die Freiheit euch in dem Areal zu bewegen. Im roten Bereich, also unten rechts, sind das Radio und der Safe in dem linken Anbau.

Die Karte aus der Mission „Entstehung“.

In der Umkleide sind Radio und Safe im hinteren Bereich etwas versteckt.

Das Radio steht versteckt im Regal mit den Handtüchern…

…und der Safe steht versteckt im hinteren Bereich der Umkleide.

High Roller

In dieser Mission spielt ihr abwechselnd verschiedene Charaktere. Wenn ihr als Semati Dumas im unteren Bereich des Casinos seid, werdet ihr im Verlauf einen großen Tresor sehen. Geht in die Richtung, dann biegt ihr links ab.

Links neben dem Lift, den ihr für das Team rufen sollt, findet ihr Radio und Safe.

Bodenkontrolle

Im Flughafen angekommen solltet ihr zunächst alle Feinde erledigen, um in Ruhe nach dem Fach beim Flugschalter nach dem Radio zu schauen.

Den Safe findet ihr, wenn ihr durch die Tür daneben geht und dann nach links schauen. Er ist in der Wand verbaut.

Unter dem Radar

Im Westen der Karte ist ein Gebäude mit einer Radarschüssel darauf.

Geht in den ersten Stock und ihr bemerkt das Signal des Radios. Nachdem ihr euch den Code gemerkt habt, knackt ihr das Schloss der Gittertür und kommt so an den Safe.

Der letzte Safe befindet sich im Safehouse. Wenn ihr ihn knackt, bekommt ihr als Belohnung etwas mehr, als nur 1.000 Dollar Währung. Um an die Beute zu gelangen, müsst ihr allerdings eine Reihe von Rätseln lösen: Call of Duty: Black Ops 6 – Alle Safehouse-Rätsel und wie ihr sie lösen könnt