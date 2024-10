Black Ops 6 Zombies: So löst ihr das Easter Egg in Liberty Falls

In CoD: Black Ops 6 könnt ihr auf der Map „Liberty Falls“ die Hauptmission abschließen, um Belohnungen freizuschalten. Diese Mission, auch Easter Egg genannt, wird jedoch nicht erklärt und ihr müsst die einzelnen Schritte selbst herausfinden. Damit ihr euch den Stress spart, zeigen wir euch, wie das Easter Egg von Liberty Falls geht.

Was muss ich vor dem Easter Egg wissen? Das Easter Egg von Liberty Falls könnt ihr auch ohne Probleme alleine abschließen. Die Mission ist simpel und kann mit unserer Anleitung ohne Erfahrung und Rätselraten erfolgreich beendet werden. Das Wichtigste ist hierbei vor allem die Fähigkeit zu überleben. Wenn ihr das könnt, ist der Rest ein Kinderspiel.

Wir gehen jetzt alle Schritte des Easter Eggs durch, verraten euch, was ihr tun müsst und nennen euch wichtige Tipps, die ihr kennen solltet. Außerdem zeigen wir euch die Belohnungen, die ihr euch verdienen könnt. Folgende Schritte sind für das Easter Egg entscheidend:

Schritt 1: Jetgun bauen oder aus der mysteriösen Kiste ziehen Wasserventil finden Handbremse finden Stromkabel finden

Schritt 2: Interagiert mit dem SDG-Generator in der Kirche

Schritt 3: Findet und baut die Teile für das LTG-Gerät zusammen Fundort: Erstes LTG-Stück (Kirche) Fundort: Zweites LTG-Stück (Commicbuchladen) Fundort: Drittes LTG-Stück (Barbier) LTG-Teile zusammenbauen

Schritt 4: Erster HVT mit Ätherkanister fangen

Schritt 5: Aktiviert alle Sensoren mit dem Strausszähler

Schritt 6: Fangt den zweiten HVT mit einem Ätherkanister

Schritt 7: Vorbereitung für den letzten Kampf

Schritt 8: Aktiviert den SDG Generator

Belohnungen für das Easter Egg von Liberty Falls

Mit unserem Verzeichnis könnt ihr schnell zu den einzelnen Schritten springen und euch einen Überblick verschaffen:

Schritt 1: Jetgun bauen oder aus der mysteriösen Kiste ziehen

Die Jetgun oder auch Thrustodyne M23 ist eine wichtige Wunderwaffe, die ihr für die ersten Schritte des Easter Eggs benötigt. Mit ihr könnt ihr Bauteile aus entfernten Punkten der Map zu euch ziehen, um sie dann später zusammenzubauen.

Die Jetgun könnt ihr dabei entweder mit etwas Glück aus der mysteriösen Kiste ziehen oder sie an der Werkbank mit Komponenten im Motelzimmer 202 zusammenbauen.

Hier geht es zum Motelzimmer 202 Die Werkbank befindet sich im Zimmer, doch ihr braucht die Bautteile

Da nicht jeder Spieler so viel Glück hat, zeigen wir euch die Bauteile und ihre Fundorte, die ihr für den Zusammenbau benötigt:

Wasserventil finden

Das erste Bauteil für die Jetgun findet ihr am Laden „Lily’s Flowerpot“. Vor dem Blumenladen, der sich direkt gegenüber der Bank befindet, ist ein Rohr mit einem grünen Wasserventil. Interagiert mit diesem mit der Viereck- (PS5), X- (Xbox), F-Taste (PC). Ihr werdet das Ventil nun aufheben können.

Der Wasseranschluss befindet sich direkt vor dem Laden Dieses grüne Wasserventil müsst ihr jetzt klauen Das Wasserventil gehört nun euch

Anschließend macht ihr euch auf zur Bowlingbahn. Dort werdet ihr auf der rechten Bahn, die neben einer Wand steht, einen gelben Kasten für den Wasserdruck finden. Dort setzt ihr jetzt euer Ventil ein. Ihr öffnet den Kasten, indem ihr mit eurer Waffe drauf schießt.

Hier geht es zur Bowlingbahn Den gelben Kasten müsst ihr jetzt anschießen

Während ihr das Ventil befestigt, werden unaufhörlich Zombies spawnen. Ihr müsst also, während ihr gejagt werdet, das Ventil drehen und dabei nicht draufgehen. Achtet also darauf, alle Zombies zu sammeln, sie gleichzeitig zu vernichten und dann für einige Sekunden an dem Ventil zu drehen.

Ihr könnt mit Blendgranaten sowie Affenbomben die Zombies aufhalten und ablenken, um so mehr Zeit beim Drehen zu haben. Ist das Ventil fixiert, erhaltet ihr die Wasserdruckanzeige als erstes Bauteil.

Der Wasserdruck muss steigen, doch achtet auf die Zombies hinter euch Das nächste Bautteil ist die Wasserdruckanzeige

Handbremse finden

Die Handbremse ist das zweite Bauteil. Diese findet ihr in einem Schuppen in der Nähe der Kirche. Um euch Zugang zu diesem Schuppen zu verschaffen, müsst ihr zuerst den Friedhofswärter am Friedhof rechts von der Kirche eliminieren.

Der Friedhofswärter darf euch nicht entkommen! Nachdem ihr ihn besiegt hat lässt er den Werkzeugschuppen-Schlüssel fallen

Es handelt sich hierbei um einen Zombie mit einem Hut und einer Latzhose. Dieser spawnt zufällig mit einem lila Blitz auf dem Friedhof, prüft den Rasen und verschwindet wieder. Ihr müsst also flink sein, um ihn nicht zu verpassen. Habt ihr ihn besiegt, erhaltet ihr den Werkzeugschuppen-Schlüssel.

Mit diesem Schlüssel geht ihr jetzt zum Schuppen und öffnet die Tür. Auf dem Holztisch findet ihr nun die Handbremse.

Der Schuppen befindet sich rechts vom Friedhof hinter einem Haus Öffnet die Türe und sammelt die Handbremse ein

Stromkabel finden

Um die Stromkabel zu finden, müsst ihr euch Mangler-Kanone besorgen. Diese lassen Mangler zufällig fallen. Ihr könnt euch aber auch für Schrott eine besorgen – nutzt dazu einen Handwerkstisch und wechselt auf das Tab „Unterstützung“. Die Kanone kostet 1250 Schrott.

Mit der Kanone ausgestattet, müsst ihr jetzt den Laden „Radio House“ besuchen. Das Elektronikgeschäft ist fest verschlossen, doch mit einem Schuss aus der Kanone lässt sich die Tür aufsprengen.

Für 1250 Schrott könnt ihr eine Mangler-Kanone kaufen Mit der Kanone schießt ihr jetzt die Türen auf

Im Laden interagiert ihr jetzt mit jedem Kabelhaufen auf dem Boden, bis einer von ihnen Stromkabel spawnen lässt. Sammelt diese auf und begebt euch jetzt ins Motelzimmer 202, um euch eure Jetgun abzuholen.

Durchstöbert den Kabelmüll nach der letzten Komponente Irgendwann spawnen die Kabel aus einem der Haufen Zurück in Zimmer 202 um die Jetgun zu bauen

Vorsicht beim Bauen: Ihr solltet die Thrustodyne M23 oder auch Jetgun erst am Ende einer Runde bauen. Aus eurem Zimmer spawnen nämlich viele Zombies und ihr könnt schnell umzingelt werden.

Schritt 2: Interagiert mit dem SDG-Generator in der Kirche

Mit eurer Thrustodyne M23 im Gepäck könnt ihr jetzt mit dem SDG-Generator in der Kirche interagieren. Nutzt dafür dieselbe Taste wie beim Aufheben der Items und lauscht den Gesprächen von Panos. Der Generator befindet sich auf der rechten Seite der Kirche an der Wand.

Schritt 3: Findet und baut die Teile für das LTG-Gerät zusammen

Der nächste Schritt lässt euch jetzt auf Schatzsuche gehen. Ihr müsst das LTG-Gerät zusammenbauen, doch dafür benötigt ihr drei Bauteile, die in Liberty Falls verstreut sind. Jetzt kommt eure Jetgun ins Spiel. Mit ihr könnt ihr diese verstreuten Teile aus ihren „Verstecken“ zu euch saugen. Diese Orte müsst ihr jetzt aufsuchen:

Fundort: Erstes LTG-Stück (Kirche)

Das erste LTG-Stück findet ihr direkt in der Kirche. Schaut nach oben an die Decke, ihr werdet dort ein rundes Bauteil finden. Saugt es mit eurer Jetgun ein.

Das erste Bauteil findet ihr direkt über euch in der Kirche

Fundort: Zweites LTG-Stück (Commicbuchladen)

Das zweite LTG-Stück findet ihr in „Olly’s Comics“, dem Comicbuchladen. Geht dazu in den Laden und dann in Richtung der Kasse. An der Decke bei der kaputten Verkleidung könnt ihr das zweite Bauteil einsaugen.

Schaut an die Decke, dort findet ihr an der Öffnung das zweite Bauteil

Fundort: Drittes LTG-Stück (Barbier)

Das letzte LTG-Stück findet ihr in der ersten Etage des Friseurs/ des Barbiers. Geht dazu auf das Dach des Barbiers und springt von dort auf das Dach des weißen Lasters, der direkt gegenüber des Barbiers steht. Ziehlt jetzt auf das rechte, offene Fenster des Barbiers und saugt das letzte Bauteil auf.

Direkt am Fenster des Babiers draufhalten

LTG-Teile zusammenbauen

Um die Teile zusammenzubauen, müsst ihr auf das Dach der Bank gehen. Kauft dazu eine der Seilbahnen frei, die sich in Liberty Falls befinden. Wir empfehlen euch, die auf dem Friedhof zu nehmen. Auf der nördlichen Seite des Dachs findet ihr die Werkbank.

Folgt dem Pfeil zur Werkbank des LTGs Baut den LTG und sammelt ihn ein

Schritt 4: Erster HVT mit Ätherkanister fangen

Mit dem LTG ausgestattet, müsst ihr jetzt erneut zur Kirche zurückkehren und mit dem SDG-Generator interagieren, um den ersten Ätherkanister aufzusammeln. Beachtet, dass euch der Kanister verlangsamt, wenn ihr ihn ausgerüstet habt.

Sammelt den ersten Kanister am Generator ein

Geht jetzt in Richtung des Spawnpunktes und legt den Kanister in der Nähe einer Ätherfalle ab. Diese erkennt ihr an ihrem runden Design und der Verkabelung.

Jetzt geht ihr in Richtung des Äthersturms, der sich in eurer Nähe befindet. Dort legt ihr den LTG ab. Jetzt startet eine Sequenz, in der ihr den LTG für eine Minute beschützen müsst. Tötet also jeden Zombie in eurer Nähe.

Achtet auf eure Integrität und tötet alle Zombies in eurer Nähe

Nachdem die Minute überstanden ist, spawnt ein besonderer Zombie. Lockt diesen in Richtung des Ätherkanisters und aktiviert die Ätherfalle. Besiegt jetzt den Mangler, während er sich im Radius der aktivierten Falle befindet. Ist er besiegt, wird seine Seele in den Kanister geladen und ihr müsst diesen aufheben.

Jetzt erscheint ein Timer. Ihr müsst nun so schnell es geht zur Kirche zurückkehren und den Kanister beim SDG-Generator abliefern. Ignoriert also jeden Gegner und lauft so schnell es geht.

Ignoriert alles und jeden und sputet euch zur Kirche um dne Kanister abzuliefern

Schritt 5: Aktiviert alle Sensoren mit dem Strausszähler

Nachdem ihr den ersten Kanister abgegeben habt, wird der SDC-Generator euch den Strausszähler übergeben. Mit diesem begebt ihr euch nur zu den drei aufgestellten Sensoren und kalibriert sie.

Die Sensoren befinden sich an folgenden Positionen:

Auf der Grasfläche gegenüber der Perk-a-Cola „PhD Flopper“

Gegenüber dem Schuppen, in dem ihr die Handbremse aufgesammelt habt (neben dem Friedhof)

Auf dem Dach von „Yummy Freeze“ – Geht dazu auf das Dach der Bank und kauft euch den Weg frei

Ihr braucht den Strausszähler für den nächsten Schritt

Interagiert mit einem der Sensoren. Ein farbiges Lämpchen wird nun eingeschaltet, das entweder rot, grün oder gelb ist. Holt jetzt euren Strausszähler aus der Tasche und schaut, welche Farbe der Zähler euch anzeigt. Je nachdem was ihr seht, müsst ihr mit Interaktionen die Farbe des Sensors wie folgt ändern:

Zeigt der Strausszähler grün an, muss der Sensor rot sein

Zeigt der Strausszähler gelb an, muss der Sensor gelb sein

Zeigt der Strausszähler rot an, muss der Sensor grün sein

Der Zähler zeigt grün also muss der Sensor rot sein Der Zähler zeigt gelb, also muss der Sensor gelb sein Der Zähler zeigt wieder gelb, also bleibt der Sensor auch gelb

Habt ihr alle Sensoren richtig eingestellt, müsst ihr zum Spawn zurückkehren. Dort gibt es neben der Tankstelle „Pump & Pay“ eine Maschine, die den zweiten Ätherkanister für euch bereithält. Sammelt diesen ein.

Diese Maschine besitzt den zweiten Ätherkanister

Das solltet ihr beachten: Wenn ihr während eures ersten Versuchs scheitert und euch erneut an das Easter Egg wagt, müsst ihr mit anderen Farben der Sensoren und des Strausszählers rechnen. Die wechseln immer durch und sind nie gleich.

Schritt 6: Fangt den zweiten HVT mit einem Ätherkanister

Nehmt den zweiten Ätherkanister mit und begebt euch zur Straße, die hinauf zur Kirche führt. Platziert erneut den Ätherkanister in der Nähe der Ätherfalle. Kehrt jetzt zurück zum ersten Äthersturm und sammelt dort euer LTG-Gerät ein. Bringt dieses zum zweiten Äthersturm, der sich auf dem Friedhof neben der Kirche befindet.

Verteidigt euer Portal bevor es von Zombies zerstört wird

Jetzt müsst ihr erneut euer LTG-Gerät für eine Minute verteidigen, während dieser sich auflädt. Danach erscheint ein weiterer, besonderer Zombie, den ihr im Radius der Ätherfalle besiegen müsst. Nach eurem Sieg wird die Seele in den Kanister springen und ihr müsst erneut mit dem Kanister zur Kirche rennen und diesen in den Generator sockeln.

Der besondere Zombie jagt euch Der HVT wurde in den Kanister gezogen Bringt den Kanister schnell zur Kirche

Schritt 7: Vorbereitung für den letzten Kampf

Jetzt kommt ein wichtiger Schritt, bevor ihr den letzten Kampf des Easter Eggs auslöst – die Vorbereitung. Der Kampf schickt euch in einen engen Raum ohne Fluchtmöglichkeit. Ihr braucht also starke Perks, Waffen und Items, die euch im Kampf unterstützen, denn viele Zombies und Elite-Gegner werden auf euch zustürmen.

Folgendes solltet ihr also zuerst erledigt haben:

Pack-a-Punched eure Waffen mindestens auf Stufe 3 Waffen, die ihr nutzen solltet, sind entweder die Ray Gun oder Mustang & Sally

Holt euch eine Wiederbelebung

Kauft euch oder findet ein Mutationspaket, um euch für kurze Zeit in einer brenzlichen Situation unsterblich zu machen

Nutzt folgende Colas: Juggernog Speed Cola Stamin-Up PhD Flopper (um sich nicht mit einer Ray Gun oder Mustang & Sally zu töten)



Was ist die Mustang & Sally? Die Mustang & Sally ist eine legendäre Waffe die es in fast jedem Zombie-Modus gab. Es handelt sich in Black Ops 6 um die GS-45 im Akimbo die man dann beim Pack-a-Punch zur Mustang & Sally verwandeln kann. Die Waffe ist einer der stärksten Eisen im Spiel – sie verschießt Granatenwerfermunition die in jeder Distanz hohen Explosivschaden anrichtet.

Schritt 8: Aktiviert den SDG Generator

Habt ihr euch vorbereitet, müsst ihr jetzt den Generator aktivieren. Danach verschließen sich die Türen der Kirche und ihr müsst jetzt alle Gegner besiegen, die spawnen. Irgendwann erscheint der rote Mangler, den ihr in einem vorherigen Schritt besiegt habt. Diesen müsst ihr jetzt erneut besiegen.

Aktiviert die Maschine, sobald ihr bereit seid

Anschließend kommen weitere Gruppen von Zombies auf euch zu. Irgendwann erscheint dann die gefangene Abscheulichkeit – diese müsst ihr auch besiegen. Habt ihr beide erledigt, werdet ihr „umgebracht“, ehe eine kurze Videosequenz erscheint. Sollte das passieren, habt ihr das Easter Egg erfolgreich abgeschlossen.

Belohnungen für das Easter Egg von Liberty Falls

Wer das Easter Egg abgeschlossen hat, erhält folgende Belohnungen:

Banner

Strahlenkanone PJ-SRU (Skin für die Strahlenkanone)

5.000 XP

Den goldenen Totenkopf bekommen nur die Spieler die das Easter Egg als erste abgeschlossen haben

Wer das Easter Egg zudem noch vor dem Start des Story-Modes abschließt, bekommt eine alternative Version des Banners mit einem goldenen Totenkopf. Dieser soll den anderen Spielern zeigen, dass ihr einer der Ersten gewesen seid, die das Easter Egg abgeschlossen haben, bevor es vereinfacht wurde.

Wenn ihr das Easter Egg auf Liberty Falls abschließen wollt, kann es bei der Vorbereitung helfen, den Tresor in der Bank zu öffnen und euch etwas kostenlosen Loot zu sichern. In dem Tresor kann auch die Raygun droppen. Wie ihr ihn öffnet, erfahrt ihr hier: CoD Black Ops 6 Zombies: Safe Code & Beuteschlüssel – So öffnet ihr den Tresor in Liberty Falls