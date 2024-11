Black Ops 6 Zombies: So löst ihr das Easter Egg von Terminus

In CoD: Black Ops 6 könnt ihr auf der Map „Terminus“ die Hauptmission abschließen, um Belohnungen freizuschalten. Diese Mission, auch Easter Egg genannt, wird jedoch nicht erklärt und ihr müsst die einzelnen Schritte selbst herausfinden. Damit ihr euch den Stress spart, zeigen wir euch, wie das Easter Egg von Terminus geht.

Was muss ich vor dem Easter Egg wissen? Das Easter Egg von Terminus ist komplex und schwierig, doch wenn ihr wisst, was ihr tun müsst und die nötige Ausrüstung besitzt, könnt ihr das Rätsel um die Insel lösen. Die Hauptmission lässt sich auch Solo bewältigen, wollt ihr jedoch einen stressfreien Durchgang, so solltet ihr mit einer Gruppe durchstarten.

Wir gehen jetzt alle Schritte des Easter Eggs durch, verraten euch, was ihr tun müsst und nennen euch wichtige Tipps, die ihr kennen solltet. Außerdem zeigen wir euch die Belohnungen, die ihr euch verdienen könnt. Folgende Schritte sind für das Easter Egg entscheidend:

Vorbereitung: Was soll ich vor dem Start beachten?

Schritt 1: Strom einschalten

Schritt 2: Blaster bauen oder aus der mysteriösen Kiste ziehen Tür zur Werkbank öffnen Sammelt den EMF-Anhänger ein Mehrphasiger Resonator aufheben Laptops aktivieren Rätsel der Symbole knacken Munition bauen

Schritt 3: Aktiviert eine Falle und schnappt euch die Festplatte

Schritt 4: Befreit den Bruder von Maya und tötet ihn

Schritt 5: Sammelt die Keykarte ein und besucht das Schiffswrack

Schritt 6: Repariert die Knotenpunkte

Schritt 7: Geht zu Peck, sammelt den Laptop ein und hackt Bojen

Schritt 8: Deaktiviert die Bomben im Labor

Schritt 9: Besiegt Patient 13 Belohnungen für das Easter Egg von Liberty Falls



Mit unserem Verzeichnis könnt ihr schnell zu den einzelnen Schritten springen und euch einen Überblick verschaffen:

Vorbereitung: Was muss ich vor dem Start beachten?

Bevor ihr einen Run für das Easter Egg startet, solltet ihr folgende Ausrüstungen, Waffen sowie Dinge beachten:

Eure Waffen sollten Schalldämpfer besitzen – Vor allem bei der GS45 Warum? Weil Waffen mit Schalldämpfer die Drops für Schrott erhöhen

Folgende Kaugummis solltet ihr in eure Sammlung packen, wenn ihr sie habt: Wer zählt die Punkte? Gewinnbeteiligung (Wenn ihr im Team seid) Aufs Haus gepaart mit Sprudelfontäne Wunderbar Geheime Kraft Extrasüchtig

Holt Rauchbomben in euer Loadout, um von den Zombies entkommen zu können

Setzt einige Builds eurer Lieblingwaffen, die man auch an den Wänden kaufen kann, auf ein Zombie-Loadout Warum? Damit ihr, wenn ihr euch die Waffe zieht, die Aufsätze bekommt, die ihr in eurem Build eingesetzt habt



Schritt 1: Alle AMP-Generatoren aktivieren

Bevor ihr das Easter Egg starten könnt, müsst ihr als allererstes den Strom auf der Insel einschalten. Insgesamt gibt es drei AMP-Generatoren, die ihr aktivieren müsst. Die Fundorte werden zudem mit einem Stern auf eurem Bildschirm markiert. Folgende Orte müsst ihr aufsuchen:

Erster AMP-Generator: Im zweiten Raum in der Nähe eures Spawns am Start der Runde. Direkt gegenüber vom Büro der Wissenschaftler Peck und Strauss

Im zweiten Raum in der Nähe eures Spawns am Start der Runde. Direkt gegenüber vom Büro der Wissenschaftler Peck und Strauss Zweiter AMP-Generator: Befindet sich im Schlafbereich der Insel in der Mitte der Map gegenüber der Perk-a-Cola „Juggernog“.

Befindet sich im Schlafbereich der Insel in der Mitte der Map gegenüber der Perk-a-Cola „Juggernog“. Dritter AMP-Generator: Im unterirdischen Labor auf der runden Plattform in der Mitte des Labors.

AMP-Generator 1 – Büro von Peck AMP-Generator 2 – Schlafsaal AMP-Generator 3 – Unterirdisches Labor

Beim Aktivieren der Generatoren spawnen Zombies mit lila Augenfarben. Diese ignorieren euch größtenteils und wollen nur so schnell es geht den Generator beim Hochfahren stören. Sorgt dafür, dass diese Zombies vernichtet werden, sonst müsst ihr den Generator jedes Mal neu starten.

Es empfiehlt sich zudem den letzten gelbäugigen Zombie der Runde am Leben zu lassen, damit ihr euch während des Hochfahrens nur auf die Zombies mit den lilafarbenen Augen konzentrieren könnt. Das spart euch Stress.

Schritt 2: DRI-11 Strahlenbrecher bauen oder aus der Mysteriösen Kiste ziehen

Dieser Schritt kann übersprungen werden, solltet ihr die DRI-11 Strahlenbrecher aus der Mysteriösen Kiste gezogen haben. Wir hatten in unseren Versuchen oft Glück beim Ziehen der Waffe, doch damit ihr sie garantiert bekommt, zeigen wir euch, wie ihr sie Schritt für Schritt bauen könnt.

Tür zur Werkbank öffnen

Um die DRI-11 Strahlenbrecher zu bauen, benötigt ihr Zugriff zu einem verschlossenen Bereich auf der Insel mit der dazugehörigen Werkbank. Nehmt eine MP oder ein Sturmgewehr zur Hand und holt euch im Arsenal-Laden die Waffen-Mod „Tote Leitung“.

Kauft euch „Tote Leitung“ für 500 Schrott

Springt jetzt auf die Plattform mit dem Pack-a-Punch und fahrt hoch auf die nächste Ebene. Es gilt nun Stromkästen während eurer Hochfahrt anzuschießen, um so die Stromleitung zur verschlossenen Tür zu aktivieren. Insgesamt sind es 5 Kästen, die wir euch in unserer Galerie zeigen:

Die erste Box findet ihr beim Hochfahren der Plattform im Nordosten Die zweite Box findet ihr beim Hochfahren im Südosten Die dritte Box befindet sich an der Holzwand wo der Pack-a-Punch steht wenn ihr hochgefahren seid Die vierte Box befindet sich direkt über dem zweiten AMP-Generator im Schlafsaal Die letzte Box befindet sich außerhalb des Schlafsaals

Ihr erkennt, dass euer Vorhaben geklappt hat, wenn der Strom von Kasten zu Kasten wandert, bis sich die Tür des geheimen Raums öffnet.

Sammelt den EMF-Anhänger ein

Habt ihr euch Zutritt zum geheimen Raum verschafft, werdet ihr auf der linken Seite einen zerquetschen Zombie sehen, der nach euch greift. Erlöst den Zombie von seinem Leid. Dieser Zombie hinterlässt euch dann das Item „EMF-Anhänger“.

Töten den Zombie für den EMF-Anhänger

Mehrphasiger Resonator aufheben

Als Nächstes nehmt ihr euren EMF-Anhänger mit und folgt dem Weg an der riesigen Zombiekanone vorbei zu einem Turm, in dem sich die Perk-a-Cola „Elemental Pop“ befindet. In diesem Turm liegt auf einem Tisch eine abgetrennte Hand mit einem Koffer. Interagiert mit dem Koffer und ihr werdet diesen öffnen können. Hebt jetzt den Mehrphasigen Resonator auf.

Öffne den Koffer mit eurem EMF-Anhänger

Vorsicht: Wenn ihr den Koffer öffnet und das Item aufhebt, spawnen viele Ungeziefer über euch, die euch angreifen. Betrachtet das Item also nachdem ihr schnell den Turm verlassen habt.

Laptops aktivieren

Nun müsst ihr drei Laptops aktivieren, die alle ein Symbol für das kommende Rätsel besitzen. Die Laptops sind wild verstreut, können aber schnell erreicht werden. Hier sind ihre Fundorte:

Erster Laptop: Befindet sich auf offener Fläche, nachdem ihr den Raum, der den Waffenraum und die Perk-a-Cola „Stamin-Up“ besitzt, verlassen habt. Haltet euch auf der rechten Seite.

Das ist der erste Laptop

Zweiter Laptop: Befindet sich auf offener Fläche, wenn ihr den Raum mit der Perk-a-Cola „Quick Revive“ verlassen habt, auf der rechten Seite.

Das ist der zweite Laptop

Dritter Laptop: Befindet sich in der Nähe der Perk-a-Cola „Deadshot Daiquiri“, wenn ihr den Weg zum Labor nehmt. Bevor ihr die Hölle betretet, nehmt ihr die rechte Kurve in Richtung zum Meer. Ihr findet den Laptop vor der ersten Treppe nach unten auf der linken Seite.

Das ist der dritte Laptop

Ihr merkt, dass ihr einen Laptop erfolgreich aktiviert habt, wenn sich der Bildschirm des Geräts nach eurer Interaktion eingeschaltet hat.

Rätsel der Symbole knacken

Geht jetzt zurück in den geheimen Raum mit der Werkbank und interagiert mit einem grünen Bildschirm auf der rechten Seite des Raums. Eure Spielfigur setzt nun den Mehrphasigen Resonator in die Maschine ein und aktiviert so den Bildschirm. Interagiert noch einmal mit dem Bildschirm, um das Rätsel zu aktivieren.

Nehmt eure Symbole und sucht die dazugehörige Zahl aus der ersten Tafel. Setzt die Zahl aus der ersten Tafel in die Rechnung eures Symbols und nehmt dann das Ergebnis und gebt dieses in die Maschine ein.

Unter dem Bildschirm erscheinen jetzt die Symbole der Laptops, die ihr kürzlich aktiviert habt. Nutzt diese Symbole mit den beiden Tafeln vor euch, um das Rätsel zu lösen. Das Symbol zeigt euch an, welche Zahl es auf der rechten Tafel darstellen soll.

Diese Zahl nehmt ihr jetzt und setzt sie in der Rechnung der rechten Tafel ein. Das Ergebnis der jeweiligen Rechnung gebt ihr jetzt in die Maschine ein.

Ist euch die Rechenaufgabe zu schwierig oder ihr habt keine Lust darauf, könnt ihr Peck in seinem Büro 5.000 Essenz zahlen, der euch anschließend die Lösung an seinem Bildschirm verrät. Oder ihr seid geizige Spieler wie wir und nutzt stattdessen den Rechner auf der Seite game8.co.

Diesen könnt ihr auch ganz entspannt auf eurem Handy aktivieren und dort die Symbole der jeweiligen Sparte eintippen, um den richtigen Code zu erhalten.

Ist euch das Rätsel zu schwierig könnt ihr auch zu Peck gehen und 5.000 Essenz zahlen um die Lösung gesagt zu bekommen Nachdem ihr das Rätsel bestanden und eine Runde überlebt habt, wird euch der nächste Fundort mitgeteilt. Nehmt euren Resonator mit

Ist der Code richtig, erscheint auf dem Bildschirm die Map von Terminus, die derzeit den Standort eurer nächsten Reise berechnen muss. Schließt eure Runde ab und schaut erneut auf den Bildschirm. Dieser zeigt euch jetzt den nächsten Standort, den ihr besuchen müsst.

Beachtet Folgendes beim Rätsel: Während ihr im Menü seid, um den Code in der Maschine einzugeben werden die Zombies euch nicht angreifen, ihr könnt euch also Zeit lassen und das Menü als kurze Verschnaufpause ausnutzen.

Munition bauen

Jetzt müsst ihr die Munition für die Wunderwaffe bauen. Besucht deshalb den ersten Ort, den euch die Maschine angezeigt hat. Ihr werdet dann eine blaue Energiekugel auf einer Insel entdecken. Interagiert mit dieser, um den Mehrphasigen Resonator einzusetzen.

Jetzt spawnen gelb- und lilaäugige Zombies. Die Kugel wird einer der lilaäugigen Untoten auswählen und diesen dann mit seiner Energie überladen. Diesen Auserwählten müsst ihr jetzt besiegen. Habt ihr das getan, lässt der Zombie eine gleichfarbige Energiekugel fallen, die ihr anschließend zur großen Kugel bringen müsst.

Die blaue Energiekugel könnt ihr nicht verfehlen So sehen die kleinen, blauen Kugeln aus Liefert die kleine Kugel bei der großen Kugel ab

Habt ihr das zweimal getan, könnt ihr euren Mehrphasigen Resonator erneut aufheben und die Kugel wandert zur nächsten Insel. Merkt euch die Flugrichtung des Objekts, damit ihr wisst, welche Insel ihr als Nächstes aufsuchen müsst. Wiederholt das Kugelspiel zweimal mit einer grünen- und lilafarbenen Energiesphäre an zwei verschiedenen Inseln.

Der grüne Kugel ist die zweite an der Reihe Die lila Kugel ist die Letzte Habt ihr alle Energiekugeln abgeschlossen erhaltet ihr die AMP-Munition

Habt ihr das erledigt, lässt die letzte Sphäre die AMP-Munition fallen. Hebt das finale Bauteil auf und begebt euch zur Werkbank der Wunderwaffe. Jetzt könnt ihr die Waffe bauen, nutzen und das Easter Egg von Terminus starten.

Vorsicht beim Bauen: Ihr solltet den Blaster erst am Ende einer Runde bauen. In dem Raum spawnen nämlich viele Zombies und ihr könnt schnell umzingelt werden.

Schritt 3: Aktiviert eine Falle und schnappt euch die Festplatte

Mit eurem DRI-11 Strahlenbrecher ausgerüstet, sucht ihr eine der Tentakelfallen auf, die sich an den Decken befinden. Insgesamt gibt es vier Exemplare von den Fallen, die überall auf der Map verstreut sind:

Eine jeweils an den beiden Eingängen zu den Höhlen, die vom Labor wegführen

Eine im Schlafquartier in der Nähe der Perk-a-Cola „Juggernog“

Eine im Raum, in dem ihr das erste Mal gespawnt seid, in Richtung des ersten AMP-Generators

Ihr müsst jetzt eine Falle für 500 Punkte aktivieren und dann mit euer Wunderwaffe auf die Tentakel schießen. Im Idealfall sollte jetzt eine Festplatte aus dem Schlund der Falle droppen. Ist dies nicht der Fall, geht zur nächsten Falle, bis eine von ihnen die Festplatte fallen lässt.

Die Festplatte müsst ihr vom Boden aufheben

Nehmt die Festplatte dann an euch und bringt diese zu Peck in sein Büro. Er wird euch dann den Aufenthaltsort von Mayas Bruder „Nathan“ offenbaren.

Schritt 4: Befreit den Bruder von Maya und tötet ihn

Nathan befindet sich auf der mittleren Plattform im unterirdischen Labor in der großen, runden, verschlossenen Kammer. Diese müsst ihr jetzt öffnen, doch dazu benötigt ihr drei Zahlen. An folgenden Orten findet ihr die Zahlen für den Code:

Fundort für die erste Zahl: Die Stundenzahl auf der Uhr im Raum, indem sich Quick Revive befindet. Die Uhr findet ihr an der Wand hinter einem großen Gitterraum. Achtet darauf, welche Uhrzeit die Uhr anzeigt. Sollte es 8:45 Uhr sein, so nehmt ihr immer die Stunde der Uhrzeit als erste Ziffer für den Code.

Schaut auf die Uhr und merkt euch die Stundenzahl

Fundort für die zweite Zahl: Im Speisesaal der Insel befindet sich eine Pokerkarte auf einem Schwarzen Brett. Hier zählt nur die Zahl der Karte und nicht das Symbol.

Ihr braucht die Zahl der Karte

Fundort für die dritte Zahl: In der Werkstatt der Insel, die sich in der Nähe der Schlafquartiere befindet, findet ihr eine Tafel an der Wand, die euch die Tage aufzählt, in denen es keine Unfälle mehr gab. Das ist die letzte Zahl des Codes.

Die Zahl der unfallfreien Tagen ist hier die letzte Zahl für den Code

Nehmt jetzt die Zahlen und geht zur mittleren Plattform im unterirdischen Labor und dort zur großen, runden, verschlossenen Kammer. Interagiert mit dem runden Fenster der Kammer, um Nathan zu enthüllen. Interagiert nach einer kurzen Zeit erneut mit der Kammer, um auf das Tastenfeld zugreifen zu können. Jetzt gebt ihr den Code ein, um Nathan zu befreien.

Ist der Code richtig, müsst ihr nur noch die runde Verriegelung der Kammer aktivieren. Danach wird die Kammer geöffnet und ihr müsst Nathan besiegen – seine Verwandlung ist zu weit fortgeschritten.

Nathan braucht Hilfe Nathan will euch töten

Vor dem Kampf solltet ihr jedoch einige Vorbereitungen treffen:

Nutzt mindestens folgende Perk-a-Colas: Stamin-Up für eine entspanntere Flucht Juggernog um mehr Angriffen standzuhalten Quick Revive um eine höhere Gesundheitsregeneration zu erhalten

Verwendet Waffen, die mindestens 1x in der Pack-a-Punch verbessert wurden

Jede Waffe, die Schaden anrichten kann, lohnt sich gegen Nathan, doch einige eignen sich besser als andere. Folgende solltet ihr mitnehmen: Ray Gun Sally oder Sally stürmt vor (GS45 einhändig oder im Akimbo gepunched) PP 919 (gepunched) Die DRI-11 Strahlenbrecher würden wir euch nicht empfehlen, da sie Nathan nicht verlangsamen kann. Ihr könnt die Waffe aber für umliegende Zombies verwenden, denn die spawnen unaufhörlich.

Kauft euch ein Selbstwiederbelebungskit (vor allem Solo-Spieler)

Im Kampf solltet ihr die Köpfe mit den gelbleuchtenden Augen abschießen – das ist seine Schwachstelle. So könnt ihr ihn temporär verlangsamen und kritischen Schaden erzielen. Ansonsten solltet ihr keinen schnellen Sieg erwarten. Nathan ist schnell und es ist vor allem wichtig, zu überleben, statt konstant Schaden zu erzeugen.

Beachtet zudem Folgendes: Nathan kann sich im Kampf heilen und seinen Lebensbalken wieder auffüllen. Das passiert, wenn er euch nach seiner Griffattacke beißt oder umliegende Zombies verspeist. Sorgt also dafür, dass er euch nicht packen kann und schneidet seine Versorgung durch umliegende Zombies ab.

Schritt 5: Sammelt die Keykarte ein und besucht das Schiffswrack

Habt ihr Nathan besiegt, lässt er eine Keykarte ins Meer fallen. Springt vom Labor aus ins Wasser und taucht in die Tiefe. Die Keykarte befindet sich ungefähr in der Nähe, in der Mayas Bruder gestorben ist.

Nathan muss erlöst werden Holt euch die Schlüsselkarte auf dem Meeresgrund im Labor in der Nähe der Leiche von Nathan

Mit der Keykarte im Gepäck nehmt ihr jetzt ein Boot, fahrt aus der Grotte heraus aufs Meer und sucht das Schiffswrack. Das verrostete Wrack besitzt zwei klaffende Löcher an der Seite – fahrt in das größte hinein und haltet im Inneren an.

Ihr werdet auf eurer rechten Seite eine Leiter finden. Nutzt diese, um in einen geheimen Raum zu gelangen. Dort findet ihr dann eine Werkbank mit zwei Verbindungsstücken. Hebt ihr eines dieser Teile auf, werdet ihr in dem Raum eingeschlossen und müsst einige Zombies überleben, ehe sich die Luke wieder für eure Flucht öffnet.

Geht die Treppen hoch doch passt auf die Parasiten auf Versucht im Raum zu überleben und legt euren Kanister ab, falls nötig

Diese Tipps solltet ihr für den Schritt kennen:

Nutzt eure Wunderwaffe, um Gegner im Notfall verlangsamen und schnell töten zu können

Affenbomben sowie die Kasimir-Granate können Gegner effizient von euch weglocken

Nutzt Kräfte wie den Ätherschleier oder eure Elektromine um in einer brenzlichen Situation verschnaufen zu können.

Schritt 6: Repariert die Knotenpunkte

Habt ihr den kleinen Raum überlebt, müsst ihr als Nächstes Verbindungsstücke sammeln und diese an zwei Knotenpunkten einbauen. Es gibt auf Terminus 3 Orte, an denen die Verbindungsstücke passen:

Auf der Insel vor dem Schiffswrack, direkt am kleinen Sandstreifen.

In der Mine, in der ihr auch die Perk-a-Cola „Speed Cola“ kaufen könnt, auf der rechten Seite in Richtung des Labors.

Unter dem Turm, der die Perk-a-Cola „Elemental Pop“ beinhaltet (an den Füßen des Turms).

Ihr könnt die Verbindungsstücke einbauen, wenn ihr an den Zielorten mit den großen, losen Kabeln die Interaktionstaste gedrückt haltet.

Auch hier verschonen euch die Zombies nicht. Um während der Einbausequenz nicht zerfleischt zu werden, könnt ihr Rauchgranaten verwenden. Sie unterbrechen die Sicht zu den Zombies, wodurch sie euch für eine kurze Zeit ignorieren können.

Schritt 7: Geht zu Peck, sammelt das Hack-Kit ein und hackt Bojen

Das solltet ihr unbedingt vor dem Hacken tun: Kauft euch drei Rauchgranaten, zwei Affenbomben oder zwei Kasimir-Granaten denn in Schritt 8 werdet ihr sie brauchen. Rüstet zudem den Ätherschleier oder die Elektromine aus, wenn ihr diese habt.

Habt ihr alle Verbindungsstücke eingebaut, geht es zurück zu Peck. Er wird euch auftragen, drei Bojen im Meer mit seinem Hack-Kit zu hacken. Wenn ihr eine der Bojen gehackt habt, läuft ein Timer ab. Schafft ihr es nicht, alle Bojen in der vorgegebenen Zeit zu hacken, müsst ihr sie erneut hacken.

Während des Hacks werden euch Parasiten anspucken. Diese könnt ihr während eures Hacks ignorieren, da sie nach dem erfolgreichen Hack sterben. Die Bojen befinden sich an folgenden Standorten:

Die grünen Punkte markieren die Standorte der Bojen

Schritt 8: Deaktiviert die Bomben im Labor

Nachdem ihr alle Bojen gehackt habt, kommt die wohl schwierigste Phase: Ihr müsst drei Bomben im Labor entschärfen, während euch Zombies und Elitegegner jagen. Der Haken dabei ist, dass ein Timer herunter tickt. Ist dieser abgelaufen, explodieren die Bomben und ihr habt euren Run vermasselt und verloren.

Zwei Bomben befindet sich dabei in der Nähe von der Perk-a-Cola „Meele Macchiato“ an den Treppen, die zur oberen Plattform des Labors führen.

Bombe. 01 Bombe. 02

Die letzte Bombe befindet sich auf der oberen Etage unter dem Besprechungsraum.

Bombe. 03

Nutzt beim Entschärfen Rauchbomben, Affenbomben oder die Kasimir-Granate, um euch die Zombies temporär vom Leib zu halten. Die Elektromine sowie der Ätherschleier können auch hilfreich sein. Wenn alle Stricke reißen, könnt ihr auch die Zombies hinter euch herrennen lassen, um sie dann mit eurer Wunderwaffe zu verlangsamen und so stückweise die Bomben zu entschärfen.

Der Fortschritt beim Entschärfen einer Bombe bleibt für eine kurze Zeit bestehen, bis diese sich zurücksetzt. Ihr könnt euch also etwas Zeit lassen.

Schritt 9: Besiegt Patient 13

Habt ihr die Bomben entschärft, könnt ihr euch dem Endboss des Easter Eggs stellen: Pantient 13. Bevor ihr euch aber Hals über Kopf in den Kampf stürzt, solltet ihr Vorbereitungen treffen:

Nutzt folgende Perk-a-Colas: Juggernog Schnellwiederbelebung (Quick Revive) Stehvermögen (Stamin-Up) Tempo-Cola (Speed Cola) Dr. Niete (PhD Flopper) – Wichtig wenn ihr nicht durch eure Ray Gun oder Sally sterben wollt.

Kauft euch folgende Items: Mutationsinjektion oder Hubschrauberschütze Affenbomben oder Kasimir-Granaten Kampfaxt 3er-Panzerweste

Holt euch folgende Kaugummis: Schildbürger Starre Augen Lagerkoller Gratisfeuer Phönix aus der Asche (Wenn im Team) Nahtoderfahrung (Wenn im Team)

Verwendet folgende Kräfte: Energiemine (Um Gegner im Umfeld schnell zu vernichten) Ätherschleier (Als Panik-Knopf) Wilder Wächter (Um sofort eure Panzerung wiederherzustellen)

Nutzt folgende Waffen: GS45 Akimbo PP-919 ASG-89 DRI-11 Strahlenbrecher Natürlich mindestens auf Stufe 2 gepunched. Wir empfehlen euch aber Stufe 3. Wertet eure Waffen auf Seltenheit „Legendär“ auf (für maximalen Schaden)



Lasst euch nicht allzu viel Zeit: Eure Vorbereitung sollte zügig vonstattengehen denn je höher eure Runden ausfallen, in denen ihr den Endkampf startet, desto stärker sind die umliegenden Zombies, die euch verfolgen. Wir empfehlen euch mindestens ab Runde 25 bis maximal Runde 35 in den Kampf einzusteigen.

Habt ihr alle Vorbereitungen getroffen und seid bereit, könnt ihr mit der weißen Tür auf der unteren Etage zwischen den entschärften Bomben interagieren. Eine Cutscene erscheint und Patient 13 spawnt. Der Bosskampf ist in drei Phasen eingeteilt, wobei die letzte Phase die schwierigste ist. Wir erläutern euch jetzt jede Phase, damit ihr nicht auf Überraschungen stoßt.

Phase 1: Pickel

Die Pickel leuchten rot

In dieser Phase lässt Patient 13 einige rotleuchtende Pickel auf seinem Körper erscheinen. Eure Aufgabe ist es jetzt, diese Pickel anzuschießen und zum Platzen zu bringen. Versucht währenddessen auf der Plattform im Kreis oder hinter den beiden Deckungen hin und her zu rennen. So könnt ihr den Zombies aus dem Weg gehen und habt gelegentlich Zeit, auf die Pickel zu schießen.

Patient 13 wird zudem versuchen, euch mit seinen Tentakeln zu erwischen. Diese lässt er immer auf die Plattformen prallen und tötet damit alles am Einschlagsort (außer ihr besitzt Juggernog und eine 3er-Panzerweste).

Ihr könnt seine Attacke zu eurem Vorteil nutzen, indem ihr eine Gruppe an Zombies versammelt und diese dann im richtigen Moment am Einschlagsort platziert, um sie von den Tentakeln zerquetschen zu lassen.

Habt ihr ein Drittel seines Lebensbalkens zerstört, verschwindet Patient 13 und ihr müsst eine kurze Weile überleben. Am Ende der Überlebensphase spawnt ein „Maximale Munition“-Power-Up, um euch wieder voll auszustatten.

Phase 2: Mund und Tentakel

Der Schlund ist der nächste Krit-Punkt Die leuchtenden Tentakel sind als nächstes dran

Patient 13 wird nun brennen und seinen Schlund temporär öffnen – das ist in der zweiten Phase sein kritischer Punkt. Habt ihr oft genug in seinen Mund geschossen, wird er aufhören zu brennen und seine beiden Tentakeln in die Luft heben.

Die Tentakel haben gelbgrüne Pusteln, die ihr jetzt anvisieren müsst. Habt ihr die Pusteln zerstört und zwei Drittel seines Lebensbalkens vernichtet, taucht er wieder ab. Erneut müsst ihr überleben und bekommt „Maximale Munition“ spendiert.

Phase 3: Augen und Explosion

Die Augen sind als Letztes dran

Die letzte Phase ist die schwierigste. In dieser strotzt Patient 13 nur so vor elektrischer Energie. Seine Augen stellen dabei die nächsten kritischen Punkte dar. Schießt diese so lange ab, bis Patient 13 besiegt ist. Habt ihr den Boss besiegt, ist das Easter Egg vorbei.

Während der finalen Schadensphase wird sich der Endboss irgendwann aufrichten und eine elektrische Kugel aufladen. In dieser Phase müsst ihr dann eure Mutanteninjektion oder den Hubschrauberschützen aktivieren, damit ihr immun gegen die Explosion seid.

Landet auf keinen Fall im Wasser oder hinter seiner Tentakelabsperrung, denn sonst seid ihr aufgeschmissen. Das Wasser ist mit Gift verseucht und hinter ihm könnt ihr nicht auf seine Augen schießen.

Belohnungen für das Easter Egg von Terminus

Wer das Easter Egg abgeschlossen hat, erhält folgende Belohnungen:

5000 XP

Skin für Maya

Eine Visitenkarte

Das sind die Belohnungen

Wer das Easter Egg zudem noch vor dem Start des Story-Modes abschließt, bekommt eine alternative Version des Banners mit einem goldenen Totenkopf. Dieser soll den anderen Spielern zeigen, dass ihr einer der Ersten gewesen seid, die das Easter Egg abgeschlossen haben, bevor es vereinfacht wurde.

Das Easter Egg von Terminus ist schwierig und vor allem für Solo-Spieler eine Herausforderung. Es lohnt sich also hierbei auf ein Team zu setzten, mit dem ihr kommunizieren könnt. Sucht ihr weitere Tipps für Zombies, um mehr Runden überleben zu können? Dann haben wir genau das Richtige für euch: CoD Black Ops 6 Zombies: 15 Tipps für Einsteiger, wie ihr mehr Runden überleben könnt