Wie kommt Black Ops 6 bei euch an? Ihr habt abgestimmt und ein eindeutiges Urteil gefällt

Wir haben euch auf MeinMMO gefragt, wie ihr Black Ops 6 findet und ihr habt zahlreich geantwortet. Bei vielen von euch kommt der neuste Teil der „Call of Duty“-Reihe wirklich gut an. Es gibt aber auch den ein oder anderen Kritiker in euren Reihen.

Wie fiel die Umfrage aus? In unserer Umfrage auf MeinMMO haben 60,39 % der CoD-Spieler unter euch angegeben, dass sie Call of Duty: Black Ops 6 gut finden. Bei 25,16 % von euch kommt BO6 so mittelmäßig an. Gerade mal 14,44 % teilten uns mit, dass ihnen Black Ops 6 nicht gefällt.

Hier nochmal die Zahlen in der Übersicht:

Gut: 828 (60,39 %)

Mittel: 345 (25,16 %)

Schlecht: 198 (14,44 %)

Außerdem gaben 320 Leser an, Black Ops 6 noch nicht gespielt zu haben

Zwischen „geil“ und „unfassbar schlecht“ – Das sagt die MeinMMO-Community

Wir haben euch zusätzlich zu der Umfrage gebeten, eure Meinung zu Black Ops 6 in den Kommentaren darzulegen. Einige von euch haben auf MeinMMO unter der Umfrage Kommentare geschrieben, andere haben den Beitrag auf Social Media kommentiert.

Hier wollen wir euch eine Übersicht über die Eindrücke aus der Community geben.

Was habt ihr kommentiert? In den Kommentaren haben viele von euch geschrieben, dass sie richtig Spaß an Black Ops 6 haben. Auch bei euch kommt der Zombie-Modus sowie die Kampagne überwiegend gut an.

Nur vereinzelten Spieler war die Kampagne tatsächlich zu langweilig. Da antworteten aber auch andere User drauf, dass sie die sehr gut fanden. Insgesamt bezog sich die Kritik meistens auf die technische Seite des Spiels (Abstürze, Server-Probleme/ Lags, FPS-Drops), die Grafik sowie die Maps.

Kommentare auf MeinMMO:

5kullCOD: „Mittelmäßig. Im Allgemeinen ist das Spiel schon gut, [aber] das Omni-Movement bei den teils kleinen Maps ist gruselig, alles geht viel zu schnell, man spawnt ineinander.“

Mark: „Der Singleplayer macht Spaß und ist weitestgehend stimmig. Der Zombiemodus macht mir richtig Spaß, allerdings würde ich gern mal entkommen. […] MP mag ich wohl nur gelegentlich spielen. Da spürt man zu sehr, dass ich keine 20 mehr bin – auch wenn die Erfahrung für gute Überraschungen sorgt. Die bösen Kritiken kann ich somit leider nicht nachvollziehen. Ich mag es.“

Chris: „Also das Movement ist ja klasse. Aber die Maps in Kombination rauben einem echt den Spaß.“

Kommentare auf Social Media:

Kurzy: „Nach Jahren macht es endlich wieder Spaß! Geiles Game und jetzt kommt noch Nuketown!“

Nils: „Grafik ist einfach alt aufgrund der Last-Gen-Konsolen [Anm.d.Red.: PS4, Xbox One]. Alle warten auf einen Grafikhammer und wurden mal wieder enttäuscht, das 3. Jahr in Folge.“

René: „Ich habe leider viele Server-Probleme. Zu oft ist das Spiel bei mir unruhig bzw. kurz am laggen… Ansonsten finde ich es in Ordnung.“

Benno: „Endlich wieder ein CoD, das Bock macht.“

Maxim: „Zombies machen mir am meisten Spaß, Kampagne ist in Ordnung, Multiplayer wird nur zwischendurch gezockt.“

Christian: „Hab dem Spiel einige Stunden Zeit gegeben, aber weder der Story-Mode noch der Multiplayer holen mich ab. Das Spiel wirkt wie eine Version aus 2017 oder älter. Grafik ist nicht das, was ich heute erwarten würde, sondern eher auf Xbox-One-Niveau. […]“

Mario: „[Ich] muss sagen, seit 10 Jahren mal wieder ein geiler Teil! Macht echt wieder Spaß!“

Luca: „Find das Spiel gut, macht richtig Spaß.“

Kevin: „Wirklich ein unfassbar schlechter Teil, teilweise noch mieser als Cold War und das war schon weit unterer Durchschnitt.“

Es scheint, als hätte Treyarch mit Black Ops 6 vieles richtig gemacht – auch wenn das Spiel definitiv nicht perfekt ist und seine Mängel hat. Der Shooter kann auf jeden Fall Spaß machen, wenn auch mit Abstrichen.

Auch MeinMMO-Redakteur Dariusz hat Gefallen an Black Ops 6 gefunden, obwohl er Taktik-Shooter wie Valorant eigentlich viel lieber spielt. Für ihn ist BO6 das beste Call of Duty seit Jahren. Seinen Eindruck zum Spiel lest ihr hier: Black Ops 6 ist das beste Call of Duty seit Jahren, weil es trotz Problemen vieles richtig macht