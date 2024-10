Umfrage: Wie findet ihr Call of Duty: Black Ops 6

Call of Duty: Black Ops 6 ist der neuste Teil der beliebten Shooter-Reihe und erscheint am 25. Oktober 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC. Das ...

MeinMMO-Redakteur Dariusz hat tatsächlich Spaß an Black Ops 6. Besonders das neue Movement und der Zombie-Modus können ihn bislang gut unterhalten. Seinen Ersteindruck hat er euch hier zusammengefasst: Black Ops 6 ist das beste Call of Duty seit Jahren, weil es trotz Problemen vieles richtig macht

Monster Hunter Wilds verspricht 100 Spieler in einer Lobby – Aber was heißt das?

Call of Duty: Black Ops 6 ist endlich da! Alles Wichtige, was ihr beim großen Launch-Event verpasst habt

Fans meckern über die Maps in CoD: Black Ops 6, doch in wenigen Tagen soll eine legendäre Karte die Rettung bringen

In Black Ops 6 gibt es eine Mission, bei der sich Spieler gruseln: „Damit hat es sich in ein Horrorspiel verwandelt“

Black Ops 6 Zombies: So löst ihr das Easter Egg in Liberty Falls

Schreibt einen Kommentar: Uns interessiert natürlich nicht nur, ob ihr Black Ops 6 gut oder schlecht findet. Wir würden auch gerne von euch erfahren, was euch an dem neusten Ableger von Call of Duty gefällt oder was ihr verändern würdet – selbst wenn es nur die Abschaffung vom Skill-based-Matchmaking ist.

Call of Duty: Black Ops 6 ist seit dem 25. Oktober auf allen Plattformen spielbar . In den vergangenen Tagen hattet ihr hoffentlich Zeit, die verschiedenen Spielmodi zu testen und konntet euch einen Eindruck zu dem Shooter verschaffen.

Call of Duty: Black Ops 6 ist draußen, aber macht euch der Shooter auch Spaß? Teilt es uns in der Umfrage auf MeinMMO mit!

