Erster Spieler erreicht Level 1.000 in Black Ops 6, zeigt die geheimen Belohnungen, für die andere Monate brauchen

Der Grind um Camos und Account-Level lässt viele Fans derzeit unzählige Stunden in Black Ops 6 schuften. Ziel ist es, alles freizuschalten und die maximale Stufe zu erreichen. Ein Spieler hat das jetzt geschafft, obwohl man dafür eigentlich Monate bräuchte.

Was ist Level 1.000? In Black Ops 6 gibt es das Account-Level im Multiplayer. Fans haben die Chance bis Stufe 55 zu grinden um dann in das Prestige zu gehen.

Das Prestige setzt euren Fortschritt zurück, belohnt euch aber dann mit besonderen Items wie Bauplänen, Skins und mehr. Das ultimative Ziel ist es Prestige Meister zu erreichen und danach weitere 1000 Level zu grinden.

Schon allein der Grind bis zum 10. Prestige ist lang, doch ein Spieler hat jetzt, nur wenige Wochen nach dem Release, die maximale Stufe erreicht und zeigt jetzt, welche Belohnungen ihr bekommt.

Der Grind bis zum Maximum

Wie hat der Spieler das geschafft? Genau lässt sich das nicht sagen. Der Spieler Beamishhhhhhh hat extra einen X-Account erstellt, um seinen Fortschritt zu zeigen. An seiner Vitrine lassen sich jedoch Meisterabzeichen für den Zombie-Modus entdecken. Es ist also gut möglich, dass der Spieler mit AFK-Lobbies im Zombie-Modus seine ganzen XP gesammelt hat – anders lässt sich der Erfolg nicht realistisch erklären.

Würde man versuchen den Rang des „Prestige Legend“ ohne Exploits zu erreichen, würde man sicher einige Monate brauchen – vor allem, wenn man gar keine XP-Token einsetzt.

Die Belohnungen findet ihr hier im Video von dkdynamite auf YouTube. Beamishhhhhhh hatte sein offizielles gelöscht.

Was die Belohnungen angeht, so gibt es folgende Items, die ihr beim Erreichen der maximalen Stufe erlangt:

Skin für Samuels „New Orders“

Ladebildschirm „Dark Reflections“

Gobblegum Pack

Emblem „Mind Break“

Spray „Silent Wisper“

Waffen-Blaupause „Enigma Tech“

Welche Tipps hat der Spieler zum Grind gegeben? Beamishhhhhhh hat unter seinem X-Post einen Tipp an alle Spieler offenbart, wie sie am schnellsten Prestige Legend erreichen können. Dabei meint er, man sollte 5 Freunde zu sich holen und sich dann alle 8 Stunden beim Zocken abwechseln. So könne man an einem Account 24 Stunden á 7 Tage die Woche zocken und das durchgehend. Wir würden euch davon aber abraten, da das nicht nur kräftezehrend ist, sondern Account-Sharing gegen die TOS von Activision geht.

Was haltet ihr von den Belohnungen und dem Meilenstein, den der Spieler ergattert hat? Seid ihr enttäuscht oder noch mehr angespornt? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!