„Das ist bescheuert“ – Spieler von CoD Black Ops 6 sind genervt von bunten Effekten, dabei kann eine Einstellung helfen

In Call of Duty: Black Ops 6 könnt ihr natürlich wieder die verschiedensten Skins im Shop kaufen. Diese haben jetzt sogar besondere Effekte, von denen viele Spieler genervt sind.

Was sind das für Effekte? Mit dem Start von Season 1 ging in Call of Duty: Black Ops 6 auch der Verkauf von Skins so richtig los. Wie jedes Jahr bietet Activision im Shop erneut besonders bunte und auffällige Exemplare an.

Manche der neuen Skins verfügen sogar über Waffen-Baupläne, die besondere Todeseffekte auslösen. Diese Effekte werden – wie der Name vermuten lässt – immer dann ausgelöst, wenn mit dem jeweiligen Waffenbauplan ein Kill erzielt wird.

Bei dem Tracer-Paket „Winterzeit-Showtime“ ist beispielsweise der „Schneebombe-Todeseffekt“ dabei, der gestorbene Operatoren in einer Explosion aus Schnee verschwinden lässt. Ein anderer Effekt löst Gegner in einer bunten Farbexplosion auf. Dabei ist es auch egal, ob ihr selbst oder ein Mitspieler von euch den Kill erzielt, denn ihr könnt auch die Effekte von anderen Spielern sehen.

Spieler finden Todeseffekte „bescheuert“, sind genervt

Was hält die Community von den Effekten? Viele Spieler sind genervt von den Effekten und zeigen das in den sozialen Netzwerken. Ein Spieler meckert auf Reddit: „Wir sind uns alle einig, das ist bescheuert, richtig?“ Der Post erhielt über 3.000 Upvotes von der Community.

Viele Spieler stören sich allerdings gar nicht daran, dass die Skins selbst bunt sind und „bescheuert“ aussehen. Ein großer Kritikpunkt der Effekte ist, dass sie die Sicht auf einen Gegner erschweren können. Im schlimmsten Fall erzielt der Gegner sogar den Kill, weil ihr ihn durch den Effekt gar nicht oder erst zu spät gesehen habt.

Ein Reddit-Nutzer fasst zusammen: „Ich habe nichts gegen schräge Skins, aber ich will keinen Rave im Gesicht haben, wenn jemand vor mir jemanden tötet.“

Effekte sind hinter einer Einstellung versteckt

Wie schaltet ihr die Todeseffekte aus? Ihr könnt die Todeseffekte abschalten, wenn ihr in den Einstellungen unter „Konto & Netzwerk“ die Option „Abschuss- und Leichen-Effekte“ deaktiviert.

Mit der Deaktivierung dieser Option schaltet ihr auch die Gore-Effekte aus. Das heißt, getötete Charaktere werden nicht mehr „zerstückelt“ dargestellt. Es gibt keine Möglichkeit, nur die bunten Todeseffekte abzuschalten und die Gore-Effekte aktiviert zu lassen.

Ein Kompromiss könnte für euch sein, die Option zu euren Schnelleinstellungen hinzuzufügen, falls ihr beispielsweise gelegentlich mit Gore-Effekten spielen wollt – beispielsweise im Zombie-Modus oder in Lobbys, in denen nicht viele Spieler Skins mit Todeseffekten nutzen.

Ein weiteres Feature, dessen Deaktivierung durchaus Sinn ergeben kann, ist das Crossplay. Es erlaubt euch zwar, mit Freunden auf einer anderen Plattform zu spielen, doch heißt das auch, dass sogar Konsolen-Spieler auf Cheater treffen können, die auf einem PC unterwegs sind: Black Ops 6: Crossplay deaktivieren – So geht’s